【満員御礼】芸能業界の光と影、沈黙と葛藤を描いたショーパブ公演『ギョウカイの森』─演劇とショーパブが切り拓く次の可能性

合同会社Upalupa Entertainmentは、ショーパブ公演『ギョウカイの森』につきまして、2026年2月21日（土）公演のチケットが全席完売したことをお知らせいたします。

本公演は、日本中を魅了したショークラブ「BURLESQUE TOKYO」の姉妹店「BURLESQUE Annex YAVAY 六本木」にて実施されるショーパブ公演として発表直後より大きな反響をいただき、チケットは完売となりました。



合同会社Upalupa Entertainment

作品テーマへの共感、ならびに出演者・会場特性を活かした公演形式への期待から、チケットは早期に完売となりました。

ご予約・ご来場を予定してくださった皆さまに、心より御礼申し上げます。

公演について

『ギョウカイの森』は、芸能・表現の世界＝「業界」を舞台に、オーディションの現場で俳優たちが実際に体験した実話にインスパイアされた、華やかさの裏側に潜む葛藤や沈黙、そして希望を描くオリジナルショーパブ作品です。

本公演はショーパブという空間を舞台に、俳優とBURLESQUE Annex YAVAYの専属ダンサーがコラボレーションする新たな試みとして上演されます。

出演キャスト

脚本/演出

ネコミ役/湯本亜美セミカワ役/春名風花ウサギリ役/JOANNAクマチカ役/馬場奈々瀬小池樹里杏

主な作品・実績

・映画『映画の街・北九州』脚本

国際短編映画祭 SSFF&ASIA 2021 ジャパン部門にノミネート。

・映画『サンパギータ』脚本・監督

第18回 ロサンゼルス日本映画祭 Best Cross Culture Award を受賞

・ミュージカル『くまのがっこう音楽劇』脚本

人気絵本シリーズを原作とした音楽劇の脚本を担当。

近年は、脚本執筆に加え、企画・演出・プロデュースも手がけ、安全で対等な創作環境づくりや、若手表現者の育成にも力を入れている。

あらすじ

舞台となるのは、迷い込んだ者しか辿り着けない“業界という名の森”。

そこでは歌とダンスが交差し、過去と現在、真実と虚構が入り混じる。

ショーパブならではの距離感と臨場感の中、観客は単なる鑑賞者ではなく、この森で起きる出来事を見届ける「目撃者」として物語に立ち会う。



物語は、ウサギリ、ネコミ、クマチカ、トリノアシの4人が、7年ぶりに再会するところから始まる。学生時代、「いつか何かおもしろいものを作ろう」と約束した彼らは、業界で受けた傷やトラウマから逃げるため、“セミカワ”という架空のスーパーヒーローを生み出した。

7年経っても、業界という森の構造は変わらない。出口は見えず、それでも明日はやってくる。

『ギョウカイの森』は、虚構と現実の狭間で、それでも表現を続ける理由を探す人間たちの物語である。

今後の展開

現在、以下の展開を含め検討を進めております。

・追加公演、再演の可能性

・映像化、配信展開

・シリーズ化および他都市での上演



最新情報は、SNSにて順次お知らせいたします。

ショーパブ演劇『ギョウカイの森』 (@gyoukai_mori) / X：https://x.com/gyoukai_mori?s=20

公演概要

公演名：ショーパブ公演『ギョウカイの森』

公演日：2026年2月21日（土）※チケット完売

会場/制作協力：BURLESQUE Annex YAVAY 六本木(バーレスクヤバイ六本木)

企画/脚本/演出：小池樹里杏

プロデューサー：小池雄希

企画・制作：合同会社Upalupa Entertainment

会社概要

会社名：合同会社Upalupa Entertainment

代表者：小池樹里杏

所在地：東京都渋谷区

事業内容：舞台・映像作品の企画制作、表現教育事業 ほか

企業HP：https://www.upalupa.tokyo/