2026年2月8日（日）米国市場のリアルから学ぶ 「成長するアメリカの投資戦略」オンライン無料セミナー開催決定！

株式会社クレア・ライフ・パートナーズ

このたび、株式会社クレア・ライフ・パートナーズ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：工藤将太郎）は、米国最大級の住宅用地アセットマネージャーWalton社をお迎えし、米国の在宅市場の動向と投資戦略について徹底解説するセミナーを開催します。

今回は、米国最大級の戸建住宅アセットマネージャーであるWalton社をお招きし、成長を続けるアメリカにおける投資戦略をテーマにしたセミナーをオンライン無料開催で実施いたします。



本セミナーでは、住宅市場を支える「土地」に着目し、 Walton社の視点から米国住宅市場の主要トレンドと有望な投資戦略 を解説します。 最新の投資案件を通じて、実務に基づく米国不動産投資の考え方を学べる内容です。

米国住宅市場や海外不動産投資に関心のある方必見のセミナーです！

▶セミナー概要

シンガポール拠点にて、南アジア地域のオペレーション統括を担う。Waltonには14年以上在籍し、東京・香港・シンガポールでの勤務経験を持つ。

入社以前は東京で8年間、資産運用・メディア・通信分野に従事。英国University of Sheffieldにて、日本語・韓国研究の学士号（BA）を取得。

大竹 友和氏 ーWalton Global社 上級副社長ー

Walton Global株式会社にて上級副社長を務め、日本事業を統括。米国のプロジェクトマネジャーや運用会社と連携し、日本市場に米国住宅開発用地への投資機会を提供する。

ニュージーランド・台湾・香港での居住経験を通じて培った語学力と文化的理解を活かし、グローバルな視点での情報提供を強みとしている。

山田 和弘氏 ーWalton Global社 バイスプレジデントー

Walton Global株式会社にてVice Presidentを務め、大手生命保険会社に８年半、その後FP会社を21年経営。生保、損保、証券、不動産をワンストップで見直し・提案しており、4000世帯以上の有料相談実績が強み。

FP時代にウォルトンと出会い、FP時代から通算するとウォルトンの業務も今年で17年目を迎え、自身も日米の不動産投資の経験を生かした、アメリカ不動産投資と日本不動産投資の違いを分かり易く説明することを強みとしている。

■Live Up Stationとは？

「Live Up Station」は、人生の質的向上を目指し、各分野の専門家や著名人を招いて情報発信や対話を行う場です。

テーマは、人生に役立つ知識や視点を提供する「経済」「健康」「趣味・教養」「歴史」「政治」「ビジネス」「教育」「人生・夢・目標」「資産運用」など、多岐にわたります。

運営母体であるクレア・ライフ・パートナーズは、資産運用を通じて「お金」を軸とした伴走型のコンサルティングを提供しており、その理念を反映しながら、多様な価値観を共有する場を提供します。

■今後のゲスト情報▶第10回 3月14日（土）

特別ゲスト：ボビー・オロゴン氏（タレント・格闘家・実業家）

【セミナー概要】

キャリアや人生において、挑戦とは常に “リスクの選択” と言われます。

では、そのリスクとどう向き合い、活かせばよいのでしょうか。

本講演では、ボビー・オロゴン氏に、リスクを前向きにとらえ、自らの成長へとつなげてきた思考法について、「不動産投資」や「レバレッジの使い方」を切り口にボビー氏ならではの視点で語っていただきます。



ナイジェリアでの原体験、日本での成功体験を踏まえながら、「お金を働かせる」という視点で資産形成を捉え直すことの大切さを、ボビー氏のリアルな経験談からつかんでください。

▶第11回 5月23日（土）

特別ゲスト：馬渕 磨理子氏（経済アナリスト・日本金融経済研究所代表理事）

【セミナー概要】

変化が加速する世界の中で、今もっとも問われているのは“情報をどう読み取り、どのように行動へつなげるか”。

金融アナリストとして第一線で活躍する馬渕 磨理子氏が、日本経済の現在地と、これから私たちが直面する構造変化を読み解きます。

金利・為替・インフレ、地政学リスク…。複雑に絡み合う要因を、生活者にも経営者にも必要な視点へと翻訳し、「今だからこそ備えるべき戦略」を明快に提示。不確実な時代をしたたかに生き抜くために-。

数字の裏にあるストーリーを理解し、未来に強い選択ができるようになる、そんな90分をお届けします。

※内容は変更となる可能性がございます。

※お申込みページ公開までしばらくお待ちください。

■会場：BAR FIVE Arrowsエントランス店内

「BAR FIVE Arrows」は2022年8月11日に新宿西口徒歩3分のエリアにオープンいたしました。新宿とは思えない落ち着いた空間が広がり、現代アートの展示や緑をあしらったおしゃれな大理石のカウンターやくつろげるソファーシート、一枚板のウッドデッキが特徴の店内です。取り扱うウイスキーはスコットランド蒸溜所から直接樽で買い付け独自にボトリングしたオリジナルウイスキーで、ワインはロスチャイルド家系列のものを中心に提供。プレミアム生ビール「ガージェリー」やクラシックカクテルも楽しめ、全てのお客様に寄り添ったドリンクを提供しています。

■運営会社についてクレア・ライフ・パートナーズ ロゴ

資産形成コンサルティングサービスをご提供。3か月から6か月かけて、ライフプラン、マネープラン、資産運用商品の選定、お手続きまでを全てワンストップで実施。満足度90%以上の本サービスの生の声を、公式HP上にお客様の声として500名以上を公開しています。

就業規則の分析から、自社株の効率的な使い方、社会保障制度の活用まで、多岐にわたるアドバイスは、現在多くの個人・法人の方々にご利用いただき、最近では企業の福利厚生サービスとしての導入数も増加しています。

