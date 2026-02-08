DOOGEE スマートウォッチ W1Pro & W1 日本市場発売決定：高精度GPS・オフラインマップ・ChatGPT AI対応でアウトドア&日常を進化させる次世代スマートウォッチ 1万円で入手

深圳市道格创想电子商务有限公司

この度、DOOGEEは、高性能スマートウォッチ「Anywise W1 Pro」と「Anywise W1 」の日本市場での発売を開始することを発表いたします。本製品は、アウトドア愛好家から日常使いまで、多様なユーザーのニーズに応えるべく、高精度デュアルバンドGPS、オフラインマップ・音楽再生、AI機能（ChatGPT連携・AI翻訳）、軍用規グレードの耐久性をはじめ、数多くの先進機能を搭載しています。

DOOGEE Anywise W1イメージ図

進化の核心：DOOGEE Anywise W1Pro の圧倒的スペック

DOOGEE Anywise W1Proは、その名の通り「プロ」にふさわしい、限界を突破する性能を提供します。

究極の位置情報システム

L1+L5 デュアルバンド GPS チップ (CC0258B): 従来比超高精度で、都市のビル街や山間部でも安定した位置測位を実現。位置情報、軌跡記録の信頼性が飛躍的に向上。

内蔵オフラインマップ: スマホの電波が届かない山岳地や秘境でも、内蔵メモリ（SPI NAND 2GB）に保存した地図で現在地を確認可能。安心のアウトドアナビゲーションを実現。

気圧計 (Goertek SPL07) & 電子コンパス (Memsic MMC5603NJ): 高度測定と方角測定をサポートし、本格的な登山、トレッキング、トレイルランに必須のツールとなります。

エンターテインメント & 実用性を兼ね備えた大型メモリ

大容量2GBメモリにより、オフラインマップに加え、最大100MBのローカル音楽と2時間の録音が可能。通勤ランニングや旅行中、スマホなしでも音楽をお楽しみいただけます。

没入感のあるプレミアム体験

1.43インチ AMOLED ディスプレイ: 超狭額縁デザインにより画面比率87%を達成。466×466の高解像度で、オンライン常時表示ディスプレイ対応の豊富な文字盤（最大24種）が美しく映えます。

4つの物理ボタン & ワンタッチ懐中電灯: 手袋着用時や水中でも確実な操作を可能にし、アウトドアでの緊急用ライトとしても活用できます。

リニアモーター (0408): 精密で心地よい振動フィードバックにより、通知やアラームを確実にお知らせします。

医療機器レベルの生体センシング

24時間 心拍・血中酸素モニタリング: VP60A4センサーと14.5段階の深部皮膚モニタリング技術により、より正確なデータを取得。睡眠の質の分析や、ストレス管理に役立ちます。

CYWEE 高度アルゴリズム: 178種類のスポーツモードと自動運動認識（歩行、ランニング、自転車など）を搭載。特に、スイムモードでは泳法の自動識別やSWOLF指数（水泳効率）の計測をサポートします。

過酷な環境を想定したタフなボディ



5ATM防水、軍用規格品質管理、3防（防塵・防滴・耐衝撃）設計により、スイミング、トレイルラン、サイクリングなど、あらゆるアクティビティや極限環境下での使用に耐えます。

高コストパフォーマンスモデル：DOOGEE Anywise W1

W1は、W1 Proの核心的な体験をよりお求めやすい価格で提供します。高精度L1+L5 GPS、AI機能、178種スポーツモード、5ATM防水、同じ1.43

インチAMOLED画面を継承しつつ、気圧計と内蔵大容量メモリをオミット。日常の健康管理とスポーツ記録、アウトドアでの基本ナビゲーションに最適なモデルです。

両モデル共通の革命的特長

AI体験: ChatGPT連携、AI文字盤生成、AIリアルタイム翻訳（30ヶ国語以上対応）を内蔵。コミュニケーションと創造性の可能性を拡張します。

Bluetooth 5.3 通話機能: スマートウォッチ単体でのハンズフリー通話が可能。スマホを取り出すことなく、運動中や作業中でも通話できます。

抜群のバッテリー持続時間: 550mAhの大容量バッテリーと低消費電力設計により、長時間使用をサポート。磁気充電で給電も簡単です。

豊富な互換性: Android 5.0以上、iOS 11以上の広範なスマートフォンに対応。

発売情報

発売機種: DOOGEE Anywise W1 Pro 、DOOGEE Anywise W1

DOOGEE Anywise W1

新品限定価格：楽天市場で10,900円

アマゾン商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FX49DYS9?th=1

楽天市場商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/doogee-store/anywize-w1/

DOOGEE Anywise W1 Pro

新品限定価格：楽天市場で15,900円

アマゾン商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FXMST3WN

楽天市場商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/doogee-store/anywisew1pro/

DOOGEE Anywise W1 Pro / W1は、単なる時計やフィットネストラッカーを超え、あらゆる冒険と日常生活を支える、頼れる「スマートな相棒」となることでしょう。

#DOOGEE #Anywise #W1Pro #W1 #スマートウォッチ #GPS #オフラインマップ #アウトドア #登山 #ランニング #スイミング #健康管理 #心拍 #血中酸素 #Bluetooth通話 #AI #ChatGPT #防水 #長時間駆動 #日本発売 #新製品