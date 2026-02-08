『KAZAN JAPANESE RAMEN』インドの方向けに濃厚辛麺販売開始しました！
インド・ベンガルールで駐在日本人を中心に話題を集め、オープンから半年余りで累計4万杯の販売実績を達成したラーメン店『KAZAN JAPANESE RAMEN』。現地のお客様からも高い支持をいただき、4月にはベンガルール市内に2号店のオープンが決定しています。
当店では日本のラーメンにこだわり、店内製麺・店内スープ製造を行っておりますが、オープン当初からローカルのお客様より「辛いラーメンが食べたい」という声を数多くいただいてきました。これまで満足いただける辛さを実現できずにおりましたが、この度、辛さと旨味のバランスを追求した「濃厚スパイシーラーメン」が完成しました。
KAZAN JAPANESE RAMENとは
KAZAN JAPANESE RAMENは、2012年にシンガポールに1号店（ノベナスクエア店）をオープンして以降、タイ、フィリピン、カンボジア、米国に展開する「豚骨火山」の姉妹ブランドです。2024年8月にインド初進出となる1号店をベンガルールのチャーチストリートにオープンしました。
今年4月にはベンガルール内に2店舗目のオープンが決まっています。
インドの食文化に配慮し、全料理において豚肉・牛肉は一切使用せず、鶏ベースのラーメンと完全菜食主義の方向けのベジタリアンラーメンを提供しています。麺とスープは毎日店内で自家製造し、最高の状態で提供することにこだわっています。
旗艦店となるチャーチストリート店は、駐在日本人だけでなく、地元インド人のお客様にも多数ご来店いただき、連日賑わう人気店となっています。今後はインド国内でのフランチャイズ展開を予定しており、「ベンガルールの日本のラーメン」だけでなく「インドの日本のラーメン」として『KAZAN JAPANESE RAMEN』ブランドの店舗拡大を進めてまいります。
店名：Kazan Japanese Ramen
住所：185, Church St, Haridevpur, Shanthala Nagar, Ashok Nagar, Bengaluru, Karnataka 560025
電話番号：096060 19861
営業時間：12:00 - 11:00 PM
メニュー：https://kazanjapaneseramen.in/menu/
GoogleMap：https://business.google.com/v/kazan-japanese-ramen/04632179868015111431/0c7e/_
火山ラーメンとは
KAZAN JAPANESE RAMENの看板メニュー「火山ラーメン」は、高温に熱した石鍋に麺や具材を盛り付け、お客様の目の前でスープを注ぎます。その上に円すい形のふたをかぶせると、頂点の吹き出し口から立ち上る蒸気が火山の噴火のように見える、視覚的にも楽しめる演出が特徴です。
石鍋を使用することで、最後の一口まで熱々のラーメンをお楽しみいただけます。また、ラーメンを完食した後は、残ったスープにセットのライスを入れることで、締めの雑炊としても楽しめる「二度美味しい」体験を提供しています。
期間限定販売『濃厚辛麺』
期間限定販売『濃厚辛麺』を2月1日より提供開始いたします。 辛いものが大好きな方には「もっと辛くしてほしいけれど旨い！」、 少し辛いものが好きな方には「辛くて旨い！」、 辛いものが苦手な方にも「辛いけど旨い！」と感じていただけるように仕上げました。
辛さはしっかりありながらも、味噌ベースのスープで深い旨味を実現。幅広いお客様に楽しんでいただける、新しい挑戦の一杯です。
HP
https://kazanjapaneseramen.in/
https://maps.app.goo.gl/TKw1FfPjKjM9avbQ7
https://www.instagram.com/kazan_japanese_ramen/
姉妹ブランド一覧
TONKOTSU KAZAN RAMEN
・Novena Square 2店
・Bukit Panjang Plaza 店
・Northpoint 店
・Century Square 店
・Funan mall 店
・Asok店
・Siam Center 店
・Chamchuri Square
・Toul tom poung 店
KAZZAN RAMEN
・SM city fairview 店
・DTLA 店