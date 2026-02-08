【高台寺丹虎】2026年2月21日(土)～3月1日(日)の期間限定！冬の松葉蟹から初春の山菜へと季節をつなぐ天ぷら会席を特別価格で販売

株式会社ジーライオン

GLION GROUP（ジーライオングループ／所在地：兵庫県神戸市、代表取締役：菊地秀武）が運営する高台寺丹虎(コウダイジタントラ／所在地：京都府京都市）は、2026年2月21日(土)～3月1日(日)の期間限定でタグ付松葉蟹と山菜の天ぷら会席を特別価格に販売致します。

ジーライオングループでは、2月21日(土)から3月1日(日)までの9日間、日頃からご愛顧いただいているお客様に最大の感謝をお届けする「GLION 39 Fair」を開催いたします。

高台寺丹虎では、【タグ付松葉蟹と山菜の天ぷら会席】をGLION39Fair限定価格にてご提供いたします。タグ付松葉蟹は蟹すき・刺し・蟹雑炊と姿を変えて登場、さらに初春の息吹を感じるたらの芽や蕾菜など食材の個性を生かした丹虎ならではの会席をお愉しみください。

通常38,500円（税込）のところ、GLION39Fair特別価格33,000円（税込）にてご提供！

高台寺の静けさに包まれ、揚げたての音と香りに身をゆだねる一夜をこの機会にぜひご堪能ください。

ご予約はこちら :https://www.tablecheck.com/ja/kodaiji-tantora/reserve/message?_gl=1*15k7qmm*_gcl_au*NjIxMjgwODUyLjE3NjQ4MTY1MzQ.*_ga*NzQ0NTE5OTM3LjE3Mzg0OTkzMjg.*_ga_BC9594BRZ4*czE3NzAzNDIyODIkbzQ3JGcwJHQxNzcwMzQyMjgyJGo2MCRsMCRoMA..

タグ付松葉蟹と山菜の天ぷら会席

価格

38,500円 → フェア期間特別価格 33,000円（税込）

販売期間

2026年2月21日(土)～3月1日(日)

献立（一例）

石川 源助大根

寒鰤 たらの芽

白玉味噌 柚香

松葉蟹 蟹すき

小かぶら 椎茸 三関芹

松葉蟹 蟹刺し

酢橘 淡路の藻塩

京都 舞鶴さばすし

備長炭炙り 酢橘

生姜甘酢漬け

天ぷら

熊本天草の車海老

岐阜の大玉 藤九郎銀杏

京都野菜 堀川牛蒡

熊本伝統野菜 肥後赤なす 蟹餡掛け

奈良 蕾菜 煎り唐墨

茨城 柳蓮田蓮根

兵庫 能勢原木椎茸

和歌山 紋甲烏賊 酢橘

鹿児島 紅はるかさつまいも

きび糖 ウィスキー山崎

淡路島藻塩 二見浦岩戸の塩

天ぷらだし

食事

丹波篠山産こしひかり

蟹の甲羅で取ったお出汁の蟹雑炊 海苔 独活

香の物 盛り合わせ

水菓子 バジルシャーベット



※別途サービス料10%申し受けます。

※仕入れ状況により内容が変更になる場合がございます。

高台寺丹虎 https://kodaiji-tantora.com/

桜や紅葉の景観は日本屈指とも言われる、北政所(ねね)と豊臣秀吉ゆかりの地 高台寺。

そんな400年以上続く京都東山の名所のお膝元に位置する 京都高台寺 丹虎。

風情ある石畳の入口を抜け店内に一歩足を踏み入れると、木の温もりに溢れた空間が広がります。

お料理は旬の高級食材を使用した「天ぷら」を会席料理にしてご提供いたします。非常に口当たりの良い食感を楽しめる正統派の京都らしい天ぷらをお召し上がりください。

住所

京都府京都市東山区高台寺北門前通鷲尾町503-6

電話番号

050-3113-6704

営業時間

お昼：12:00-15:00(13:00最終入店）

夜 ：17:00-22:30（19:00最終入店）

定休日

火曜・水曜

ジーライオングループについて

ジーライオングループはBMWをはじめ、輸入車及び国産車合わせて33ブランドの正規ディーラー事業を主とした企業です。日本全国はもちろんのこと海外にも拠点を展開しており、自動車に関するあらゆる事業を手掛けております。また、近年では「より多くのお客様へ、より多くの満足をお届けしたい」という想いから、自動車関連の事業のみに止まらず、飲料事業・ウエディング事業・旅館事業など、フィールドを広げております。洗練されたブランドをおもてなしでジーライオングループにしかできない「感動」をお客様へお届けいたします。

代表者名：代表取締役社長 菊地 秀武

所在地：〒650-0041 兵庫県神戸市中央区新港町11-1 GLION Awa-s BuildinG

ジーライオングループHP :https://glion.co.jp/