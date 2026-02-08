様々な領域のプロが集結し、個性を整え、奥行きを広げる体験を提案ヘアスタイルに加え、空間からライフスタイルまでをデザインするスタイル デザイン ブティック「TIDE TIME」2月8日オープン
株式会社石村商会は、「TIDE TIME（タイドタイム）」を2026年2月8日（日） に中目黒（住所：東京都目黒区東山1-15-15 ）にグランドオープンします。「TIDE TIME」は、”髪を切る場所”から”自分のリズムを整え、次の自分に切り替わるための時間へ”をコンセプトに、洗練された多様なカルチャーが交差する中目黒 エリアにてこれまでの美容室の概念に縛られず、体験や空間にこだわった“スタイル デザイン ブティック“としてオープンをいたします。「TIDE TIME」では、様々なカルチャーバックボーンを持った、その領域のプロフェッショナルなプロデューサーが集まることで、ヘアスタイルだけでなく、ファッションや空間まで、その人の個性を整えながら、奥行きを広げライフスタイルに至るまでのスタイルデザインの提案を行うブティックです。
スタイル デザイン ブティック「TIDE TIME」では、TIDE TIME Brand Producer/ Hair Stylistである石村航をはじめ、Hair & Makeup ArtistのRenなど、多様な感性をもった様々な領域のプロフェッショナルが お客様に向き合い、スタイルデザインを施していきます。
また、スタイルデザインの幅を拡張する、感性の合った新たなカルチャーを牽引するブランドとの新たなインスパイアが生まれるコラボレーションも積極的に行っていく予定です。ショップインショップ形式でのポップアップや、エキシビジョンスペースとしての側面も備えることで、新たなコミュニティが生成される場所を目指してまいります。
https://tidetime-tokyo.com
@ Kazuki Murata
「TIDE TIME」のビジョン
人の髪も、気分も、人生も、
常に一定ではなく、流れている。
TIDE TIMEは、
外の世界のノイズから一度離れ、
自分の “潮目”を感じるための場所。
満ちていたものを手放し、
次に満ちる準備をする--
その「間（ま）」の時間をデザインするブティック。
「TIDE TIME」の空間づくり
完成された“デザイン”ではなく、時間と共に育っていく“空間”をテーマにしています。
戦前から時を重ねてきた古民家の梁や壁。その不均一さや影、風の通り道をあえて残し、削りすぎず、
足しすぎず、素材そのものが持つ表情と歴史を尊重しました。内装に使用している建材や家具にも、一つひとつ強いこだわりを持っています。
例えば建材では、壁をあえて布で仕上げ、空間に柔らかさと音の吸収、時間の揺らぎを持たせました。
カウンターには、香川県産の庵治石を使用しています。これは12月に香川を訪れた際、イサム・ノグチの庭園を見た時に受けたインスピレーションから選んだ素材です。石が持つ静けさや重み、触れた時の温度感を日常の中で感じてほしいという想いを込めました。
また、檜をふんだんに使ったオブジェや柵は、友人と一から制作した組み木の作品です。
手を動かし、試行錯誤を重ねて生まれたこの造作は、TIDE TIMEを象徴する存在になっています。
家具には、あえて少し泥臭さのあるアフリカン家具やインド、モロッコの家具を取り入れました。
白く洗練された、いわゆる“綺麗な箱”の中に、あえて強いギャップを生むことで、空間に人間味と奥行きを持たせています。
さらに、茅ヶ崎のアーティストKILL THE KETTLEさんに入り口の壁画を描いていただきました。
香川、そして直島を訪れた際に受けたアートとの距離感や空気感からの影響も大きく、
この場所は自然とアートが溶け込む空間になっています。
TIDE TIMEは、ただ髪を切るための場所ではなく、
素材、手仕事、アート、時間の重なりを感じられる体験の場を目指します。
@ Kazuki Murata
@ Kazuki Murata
@ Kazuki Murata
@ Kazuki Murata
「TIDE TIME」 メンバー紹介
Profile |
石村 航（KOU ISHIMURA）
株式会社石村商会 代表取締役 / Hair Stylist
TIDE TIME Brand Producer
国際文化理容美容専門学校 渋谷校 卒業。
M.SLASH入社後、アシスタント時代から現場経験を積む。
その後、FADE AND LINE Brand Producer を務め、
映画・アーティストのヘアメイク、店舗デザインなど幅広く活動。
2025年、カミカリスマを受賞。
現在は自身のブランド TIDE TIME を立ち上げ、
空間・カルチャー・ヘアを横断した体験づくりを手がけている。
@ Kazuki Murata
Message |
TIDE TIMEは、完成された場所ではなく、人と時間と感覚が重なりながら
少しずつ育っていく“場”としてオープンします。
この空間に強くこだわった理由は、髪を切るための1時間ではなく、
ここで過ごす1時間そのものを大切にしたいと思ったからです。
カットの技術だけでなく、空間の温度、香り、音、光の入り方、椅子に座ってから立ち上がるまでの流れ。
そのすべてが重なって、「ただ切る」ではなく「過ごす時間」になると考えています。
これまで出会ってきた人、支えてくれた仲間や先輩、
そしてこの場所に関わってくれたすべての人たちのおかげで、ここまで辿り着くことができました。
まだ未完成だからこそ、これから訪れてくれる一人ひとりと一緒に、
この場所のリズムをつくっていけたら嬉しいです。
潮の流れに身を委ねるように、それぞれの“ちょうどいい時間”を
TIDE TIMEで感じてもらえたらと思います。
Profile |
REN
Hair & Makeup Artist
日本美容専門学校卒業。都内ヘアサロンでの勤務を経て、
現在はヘアメイクアーティストとして活動。
@ Kazuki Murata
Message |
木の質感が残る空間で、
会話を重ねながら、時間を共有することを大切にしていきます。
ヘアを通して、その人らしさや空気感を引き出すことを軸に、一人ひとりと丁寧に向き合っていきます。
「TIDE TIME」 サポーター メッセージ
profile|
IO
東京のラッパー
Message：
最初に言っておきたい。
俺は一流の男だ、だから自分の髪を切りスタイリングしてもらう人も
当然一流の人間にお願いしている。
そして俺は池尻や三宿で飲むことはほぼ無いと言っていい。
だからコウ君に髪をお願いしているのも、
単に東京の夜の馴れ合いや、付き合いからではなく技術がある1人の美容師としてお願いしている。
お店が出来るまでは家に来てもらっていたので、正直ずっと店が出来ない方がありがたいですが、
家に来る度にコウくんが話していた日本で1番イケてる店に行く日も少し楽しみです。
これからもIshimura Kouというスタイルを表現し成長していく姿を楽しみにしています。
おめでとうございます。
profile|
奈良裕也
SHIMAアートディレクター / ヘアメイクアップアーティスト
Message：
自分の世界観があり
独特の風合いを持ち合わせたkou
新しいステージ!!シーズン2の始まりですねw
自分に驕らず
一つの芯に向かってひたすら励んでください。
その力を持っている人だから
必ずや良い結果が出ると思います。いつだって応援していますよ!!
あなたのファンより
profile|
森下直哉
株式会社the hideaway 代表
Message：
今回の空間づくりを通して改めて感じたのは、
彼の「美意識の一貫性」でした。
流行だけに流されずに
自分の感覚を信じて積み上げてきたからこそ、
この中目黒という街に自然に馴染む空間になったと思います。
昔からずっとセンスがあり、周囲からの信頼も厚い後輩の
最初の一歩として、これ以上ないスタートだと思います。
ずっと応援してる！いつでも頼っておいでね！
一緒に仕事できて嬉しかった！
「TIDE TIME」概要
名称：TIDE TIME｜タイドタイム
所在地：東京都 目黒区東山 1-15-15（中目黒駅徒歩10分）
TEL：03-6632-7212
営業時間/ 10:00～20:00
定休日/月曜日
Official HP：https://tidetime-tokyo.com
Official Instagram：https://www.instagram.com/tidetime_tokyo/