世界10カ国以上が参加する「UK B-BOY CHAMPIONSHIPS」FNMD所属 FOUND NATIONが日本予選優勝、8月イギリス開催の世界大会へ

ISARIBI株式会社

REAL AKIBA GROUP 株式会社FNMDに所属するFOUND NATION がUK B-BOY CHAMPIONSHIPS JAPAN ELIMINATION 2026 において、B-BOY CREW BATTLE 6 ON 6 を制し、日本一の称号を獲得したことをお知らせいたします。

2026年2月7日（土）、東京・品川「六行会ホール」にて開催された本大会は、世界大会「UK B-BOY CHAMPIONSHIPS WORLD FINALS」への出場権をかけた日本予選として、全国からトップレベルの B-BOY CREW が集結する国内屈指のバトルイベントです。 JUDGE には Lil’En、Nicolas、AZUMA、DJ に Ueking、MC に SHOWRIN & ASOKA を迎え、同時開催の King Of The Dancers All Styles ソロバトルとともに大きな盛り上がりを見せました。

FOUND NATION は、個々の高い技術力に加え、CREW としての完成度の高い構成力と表現力を発揮。予選から決勝まで一貫して安定感のあるパフォーマンスを披露し、数々の強豪 CREW を退けて頂点に立ちました。

優勝メンバー Mikadolphin / ISSEI / Ryo-spin / Lilpinscher / ZENON / YU-KI

本大会の優勝により、FOUND NATION は 2026年8月15日・16日にイギリス・マンチェスターで開催される「UK B-BOY CHAMPIONSHIPS WORLD FINALS」への渡航サポートを獲得し、日本代表として世界の舞台へ挑戦する権利を手にしました。

国内最高峰のタイトルを制した FOUND NATION の今後の活動、そして世界大会でのさらなる活躍に、今後も大きな期待が寄せられます。

＜FOUND NATIONプロフィール＞

2002年に結成されて以来、現在に至るまで様々なイベント・バトルで好成績を残しているブレイクダンスチーム。メンバーは沖縄から青森まで各地におり、現在は主として関東に在住しているメンバーをメインとして活動している。

2008年にはブレイクダンスCREWの世界大会、「Uk bboy championships」の日本大会を優勝し世界大会への切符を獲得。以降2008年、2010年、2011年、2012年、2016年と合計5回の日本大会優勝という異例を成し遂げている。

また同年2008年、世界で最も権威のある「Freestyle Session」という大会で日本人初の2位を獲得。唯一無二といわれるチームワークで世界のシーンで活躍を続けている。

そして2012年には、ムラサキスポーツとのスポンサー契約を締結。BBOY CREWとしては日本初のスポンサー契約を持ったCREWとなる。

現在、ムラサキスポーツ,NEWERA JAPAN,STANCE SOCKS,JANSPORTとのスポンサー契約を結んでいる。そして2016年には遂に「Freestyle session」のWorld Finalにて日本人CREW初の優勝を達成。更に同年、世界最強のSOLO BBOYを決める大会「REDBULL BC ONE」にてメンバーのISSEIが若干19歳にして日本人初の優勝者となり、名実共に世界一のBBOY CREWとなる。

2020年には株式会社FNMDとして法人も設立。

YouTube事業からCM/PV出演・アパレルラインの作成などブレイクダンスカルチャーの発展のために寄与している。アンダーグラウンド、オーバーグラウンド共に評価が高い、いま注目のブレイクダンスチームである。

＜株式会社FNMD＞

Music & Dance,Market Developement,Making Dollars！

「音楽と踊り、市場を開発し、金を稼ぐ！」

ブレイクダンス世界一の称号をもつチーム、「FOUND NATION」(ファウンドネーション)のメンバーがブレインとして運営する会社、それが「株式会社FNMD」です。

世界を渡り歩いてきた経験を元に、新たな価値と世界観を創造していきます。

【事業内容】

- ダンサー・タレント事業

- イベント事業

- アパレル事業

- ダンススタジオ事業

- レッスン・ワークショップ事業

- YouTube事業

- 映像制作事業

代表取締役：丸茂 翼・山口 隆一

設立年月日：2020年7月8日

公式HP：https://www.fnmd-ltd.com/



＜METEORA st. INFORMATION＞

【+++PLUS ULTRA】

行ける！もっと、先へ。さらに、向こうへ。

世界で活躍できる！

そんな可能性を秘めた様々なジャンルのオタクが集結。

ダンスを中心に、ミュージック&アートにおいてインフルエンス能力を持った

クリエイターとアーティスト達が集った事務所及びエージェント・育成機構、

それが「METEORA st.（メテオラストリート）」です。

設立してわずか3年目で、総勢100人超のプレイヤーが入所。（2024年4月現在）

私たちMETEORA st.は、更なる成長を目指すため、

インターネットでの活躍だけでなく、ライブやリアルスペースへと

活躍を広げる事務所を目指して、プレイヤーの【Plus Ultra】を一緒に模索し続けます。

行ける！

もっと、ずっと、向こうへ。

WEBサイト：https://www.meteora-st.jp/