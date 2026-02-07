ノジマＴリーグ 2025-2026 公式戦 2月7日開催 静岡ジェード vs 金沢ポート 試合結果

一般社団法人Ｔリーグ

静岡ジェードと金沢ポートの試合は、3-1 で 金沢ポート が勝利しました。