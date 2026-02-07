【SEATTLE GREEN #51】にAlmighty タイプが新登場！

Official debut 【SEATTLE GREEN #51】イチロー選手へ…

株式会社ワールドウィングエンタープライズ

株式会社ワールドウィングエンタープライズが、【SEATTLE GREEN #51】にAlmightyタイプを製作いたしました。

Fether(フェザー)／Almighty(オールマイティ) × ローカット／クォーターカットの「4タイプ」が揃って登場します。

■新スペックス設計とは

進化したBeMoLo(R)バーと1度未満の『踵(かかと)の角度と足底、足指の調和』です。

■新設計アウトソールとメカノレセプターギア/BeMoLo(R)シューズ

メカノレセプター「Mechanoreceptor=機械受容体」は、圧力や振動、皮膚の伸展などの機械的刺激を感知する感覚受容器(※センサーとご理解ください)です。この機能の改善と促進が、世界的発明と呼ばれるBeMoLo(R)シューズの開発の動機です。この機能は環境や履物によって抑制されることが知られています。

■新設計：踵周辺の高さとビモロバーを最適化

足底の感覚受容器（メカノレセプター）の分布域とその機能を最大限に引き出す新設計：踵周辺の高さとビモロバーを最適化した構造により、適切な感覚入力を促進し、姿勢制御と重心移動をスムーズに導きます。立位時の重心位置が自然と前方へ移動し、歩行時の推進力を高めると同時に、足首の過度な内側への折れ込みを防止。足指の伸びやかな動きが促進され、脚全体の連動性が向上します。

BeMoLo(R)シューズは、足関節と股関節のコントロールや、脳-足底間のバランスと機能を高めて促進を可能にした世界初(特許取得)のシューズです。

■踵に集中する足底、足指バランス革命！イチロー選手！

新スペックスモデルを、最初にモニタリングされたのはイチロー選手です。

イチロー選手は、新スペックスモデルのモニタリング・研究パートナーです。

ビモロランニング ベロ スペックスシリーズ（全4タイプ）※全て新スペックスモデルです。

- ローカット × Almightyタイプ- ローカット × Featherタイプ- クォーターカット × Almightyタイプ- クォーターカット × Featherタイプ商品ページはこちら :https://www.bemoloshop.com/c/gr1/running-velo/seattlegreen51

※「SEATTLE GREEN #51」は商標出願中です。

公式 BeMoLo Shop 先行予約受付期間



1月30日（金）12:00 ～ 2月8日（日）23:59

※ 楽天・Amazonでの先行予約はございません。

発売日

2026年2月18日（水）12:00～

（公式BeMoLoshop、BeMoLoshop楽天市場店、アマゾンストア）

ローカット×Almightyタイプローカット×Fetherタイプクォーターカット×Almightyタイプクォーターカット×Fetherタイプ



2025年、イチロー選手の栄光と永遠を記念する２つの式典。

★MLB野球殿堂入り：ニューヨーク州クーパーズタウン(7月)

★シアトルマリナーズ背番号51,永久欠番：ワシントン州シアトル(8月)



◆Dr.Koyama がイチロー選手への想いを込めた特別な【 SEATTLE GREEN #51】。

２つの歴史的セレモニーを記念して、「特別染色」した素材を使用。

細部までこだわり抜いて作り上げた一足となっています。

象徴的な SEATTLE GREEN #51 が、あらゆるシーンで足元を彩ります。

初動負荷理論(R) × 特許技術 BeMoLo(R)バー

軽量性・保形性・推進力を融合し、靴底には、初動負荷理論(R)を応用した特許技術 BeMoLo(R)バー を搭載。自然で効率的な動作を足元から支えます。

商品の特徴

軽量性・保形性・推進力を融合初動負荷理論(R)を応用した特許技術 BeMoLo(R)バー新スペックス ローカット

日常使いやトレーニング、移動を含む幅広いシーンで多く選ばれている《ローカットモデル》。

軽快な足運びと高い自由度で、ランニング・ウォーキングまで自然に対応します。

またローカットモデルは、「テレビ放映されるイチロー選手のトレーニングシーンのローカットタイプが欲しい」多くのお声にお応えした新スペックスモデルです。SEATTLE GREEN #51 でもローカットタイプをラインナップしました。

★クォーターカットでも求めた「メカノレセプター機能」

★足関節ー股関節の制御、脳ー足底間、足底ー脳間のバランスと機能の高め方を安定化させました。

つまずきにくさなどに代表される、「日常動作支援および歩行支援」でも高い評価を得ています。

新スペックス クォーターカット

BeMoLo(R)独自の新スペックス構造設計により、軽量メッシュ素材と保形性、そしてメカノレセプター機能の促進を多次元、高機能で完成させました。軽量素材によるクォーターカット製作は、まさに エポックメーキング（画期的） な試みです。

Almightyタイプ

オールラウンダーシューズ。

「動きやすさ+通気性」を両立。

機動力と通気性のバランスが優秀です。

Fetherタイプ

羽のような軽さとグリップ性能。

「軽さ+グリップ力」を両立。

レーシングにも対応する軽さと安定感。

大好評 記念動画を公開中！

2つのセレモニーを記念した special 動画を YouTube にて公開中。

この『Hall of fame & Field 51』は、MLB (メジャーリーグベースボール)機構、野球殿堂博物館の査読を受け、承認された作品です。

ぜひご覧ください。

https://www.youtube.com/watch?v=hmtIKgfA8TE(https://youtu.be/hmtIKgfA8TE?si=0nNAb8QWMnuVya0r)

株式会社ワールドウィングエンタープライズ

【本部】

〒680-0843鳥取県鳥取市南吉方1-73-3

TEL.0857-27-4773

（電話受付時間）

平日 9:00-13:00/15:00-18:00

info@bmlt-worldwing.com



【東京オフィス】

〒140-0001東京都品川区北品川3丁目

・プランニング会議

・B.M.L.T.展開企画室

*トレーニング施設ではございません