メガネブランド「Zoff」新ディズニーコレクション「”Winnie the Pooh” -Pooh’s Memorial-Disney Collection」が登場

株式会社インターメスティックが運営するメガネブランド「Zoff（ゾフ）」は、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社との商品ライセンス契約に基づき、「”Winnie the Pooh” -Pooh’s Memorial-Disney Collection created by Zoff」を、2026年2月20日（金）に全国のZoff店舗、Zoff公式オンラインストアほかで発売します。また、2月6日（金）よりZoff公式オンラインストアで先行予約受付を開始します。

本コレクションは、2026年に原作デビュー100周年を迎える「くまのプーさん」の物語で描かれてきた思い出のエピソードを、アイウェアとして表現したシリーズです。やさしさやぬくもり、日常にそっと寄り添う存在としてのプーの魅力を、フレームデザインや細部のモチーフに落とし込みました。「プーと夢の中」モデルは、ぐっすりと眠るプーをジュエリーのようにあしらい、横顔をさりげなく華やかに彩るデザインです、「プーと仲間たち」モデルは、箔押しでプーと森の仲間たちを表現し、軽量素材を採用することで、日常のさまざまなシーンでかけやすい仕上がりとしました。「プーとはちみつ」モデルは、はちみつが詰まったハニカムをモチーフに、抜け出せなくなったプーの姿を愛らしく表現しています。「プーと100エーカーの森」モデルは、100エーカーの森の世界観をフレーム全体で表現し、つるの先にはクリストファー・ロビンとプーのシルエットをあしらいました。

いつでも心に寄り添ってくれるプーたちと一緒に過ごせるアイウェアとして、メガネは4モデル・全11種をラインアップ。さらに、プーさんの世界観を楽しめるグラスコードやメガネケースなど、関連グッズも多数展開します。

■商品概要

- 商品名｜”Winnie the Pooh” -Pooh’s Memorial-Disney Collection created by Zoff- 種類・価格｜メガネ4モデル 全11種 \9,900～\15,500（セットレンズ代込）※専用メガネケース＆メガネ拭き付きメガネケース \2,800、グラスコード \2,400- 発売日｜2026年02月20日（金）- 取扱店舗｜Zoff店舗、Zoff公式オンラインストアほか- 特設ページ｜https://stg.zoff.co.jp/shop/contents/disney-collection_pooh.aspx※取り扱い店舗と商品の詳細は特設ページをご覧ください

■商品詳細

プーと夢の中 モデル ZF262002 \15,500

ぐっすりと眠るプーを丁寧に表現したプレミアムなデザイン。星空をイメージしたラメモダンとジュエリーライクなあしらいが目元を華やかに彩ります。

ZF262002_43E1、ZF262002_43F1

プーと仲間たち モデル ZC261004 \9,900

右のテンプルエンドにはプーを、左にはカラーによってピグレット・ティガー・イーヨーをそれぞれ箔押しであしらいました。軽量素材でシーンを選ばずかけられます。

ZC261004_11A1、ZC261004_20A1、ZC261004_43A1

プーとはちみつ モデル ZA261007 \12,200

はちみついっぱいのハニカム。みつばちのレーザー彫りがさりげないポイントです。はちみつの木から抜け出せなくなったプーが愛らしいデザイン。

ZA261007_14E1、ZA261007_43A1、ZA261007_48A1

プーと100エーカーの森 モデル ZY262004 \12,200

100エーカーの森をイメージ。豊かな森をモチーフにしたテンプルが目元に印象を与えます。つるの先にはクリストファー・ロビンとプーのシルエットパーツが。

ZY262004_23F1、ZY262004_43F1、ZY252022_64E1

付属品：専用メガネケース&メガネ拭き付き

本コレクション限定で、テーマアートを使用した専用のメガネケースとメガネ拭きが付属します。

■アクセサリー

プーさんのぬいぐるみメガネケース POOH-NUIPOUCH \2,800

プーさんのグラスコード POOH-HOLDER-PO \2,400

はちみつポットのグラスコード POOH-HOLDER-HO \2,400

(C) Disney.

Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.