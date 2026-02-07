大人気恋愛リアリティ番組に出演し、Z世代から絶大な人気を誇るインフルエンサー『林田 拓也』に会えるイベントが開催決定！
若者向けアパレル事業を中心に展開する、株式会社ヒューマンフォーラム(本社:京都市中京区 代表取締役会長:出路雅明)が運営する「SPINNS(スピンズ)」がエーライツ所属のインフルエンサー『林田 拓也』のイベントを開催いたします。
大人気恋愛リアリティ番組への出演をきっかけに、同世代に絶大な支持を集めている『林田 拓也くん』との2ショット撮影会を「SPINNS SHIBUYA109店(東京)」と「SPINNS SHIBUYA109あべの店(大阪)」にて開催いたします。
沢山のご来店お待ちしております♪
■イベント実施店舗／イベント会場
・2月21日(土) SPINNS SHIBUYA109あべの店 / 2階イベントスペース
・3月1日(日) SPINNS SHIBUYA109店 / 8階イベントスペース
■イベント内容
▪2ショット写真撮影会
店内商品を税込\4,000ご購入ごとに「2ショット写真撮影券」を1枚プレゼント。
※2ショット写真撮影会参加ご希望の方は、お会計の際にレジスタッフにお申し付け下さい。
※2ショット写真参加券は1会計毎の配布となり、レシートの合算はできません。
※お会計終了後に、レジを離れられて、後ほど2ショット写真撮影券をお渡しは出来ませんのでご注意下さい。
※2ショット写真撮影会は、列が途切れ次第終了となります。
■2ショット写真撮影券 配布店舗 / 配布期間
SPINNS SHIBUYA109あべの店：2月14日(土)配布開始～2月21日(土)配布終了
SPINNSアメリカ村店：2月14日(土)配布開始～2月21日(土)配布終了
SUPER SPINNS梅田HEP FIVE店：2月14日(土)配布開始～2月21日(土)配布終了
※SPINNS SHIBUYA109あべの店でのイベント参加券を配布いたします。
SPINNS SHIBUYA109店：2月21日(土)配布開始～3月1日(日)配布終了
■タイムテーブル
・SPINNS SHIBUYA109あべの店
16時00分～ 2ショット写真撮影会
・SPINNS SHIBUYA109店
16時00分～ 2ショット写真撮影会
【注意事項】
※2ショット写真撮影会参加券には数に限りがございますのでご了承ください。
※2ショット写真撮影会は、お客様のスマートフォン・携帯電話でのみご撮影いただけます。
※2ショット写真撮影会は、一部カメラアプリの使用をお断りさせていただく場合がございます。ご了承ください。
※2ショット撮影時のタレントへの接触行為（握手・肩に触れる等）はご遠慮ください。
※2ショット写真撮影会は、列が途切れ次第終了とさせていただきます。
※2ショット写真撮影会は準備が出来次第始めさせて頂きます。
※2ショット写真撮影会の列は当日アナウンス致します。
※2ショット写真撮影会参加券の紛失による発行はいたしません。ご了承ください。
※2ショット写真撮影会参加券はイベントの際に回収いたします。
※同行者の方とのお並びはご遠慮ください。
※2ショット写真撮影会参加券をお持ちでない方は、すみやかにご退場頂きますようご協力お願い致します。
※2ショット写真撮影会参加券の譲渡・転売・複製は禁止させていただきます。またいかなる場合も再発行・再配布は致しません。
※イベント中の録音・録画は禁止とさせて頂きます。
※体調不良・体温が37.5度以上のお客様にはイベント参加をお断わりさせていただきます。
※イベント当日は係員の指示に従っていただきますようご協力お願いいたします。
※係員の指示に従っていただけない場合にはイベントへの参加をお断りする場合がございます。
※飲酒をされているお客様の入場はお断りさせていただきます。
※会場内・外で発生した事故・盗難・器物破損等は主催者・会場・出演者は一切責任を負いません。 貴重品は各自で管理してください。
※前日及び当日の会場周辺での座り込みや集会等は、 他のお客様の迷惑となりますので禁止させていただきます。
※都合により、 イベント内容の変更・中止となる場合がございます。 予めご了承ください。
※イベントが変更・中止の場合でも交通費・宿泊費などの補償はいたしません。
※商品のご返金はいたしかねます。 不良品は良品にお取替えさせていただきます。
※イベント会場は万全を期した上での運営をさせていただいておりますが、 不審者・不審物を見かけた際にはスタッフにお声かけください。
※イベント終了された方から速やかにご退場頂きますようご協力をお願い致します。運営側の判断によりスタッフがお客様の肩や腕に触れて誘導する場合がございますので、予めご了承下さい。
■林田 拓也（はやしだ たくや）プロフィール
2006年12月3日生まれ。
宮崎県出身。
恋愛リアリティショーで注目を集めるほか、モデルとしても活躍中。
Instagram：＠takuya.120318/TikTok：＠takuya_120318
◼︎SPINNS(スピンズ)
「主張がスタイルをつくる」、「変われるってムテキ」をコンセプトに常に時代のトレンドに添いながらも自分たちの主張を大切にした「スタイル提案」と「変われる」をつくり続ける“スタイルマーケット”である。「NEW&VINTAGE STYLE MARKET」という言葉の通り、独自のスタイルを貫いたオリジナル商品に加え、新商品から中古商品までワールドワイドなセレクトによる幅広い商品を取り扱っています。その品揃えはファッションだけでなく、音楽、アート、など様々な”ユースカルチャー”をスピンズ風にミックスし「ライフスタイル」として提案し続ける。まさにファッション、音楽、アート、人などの様々なユースカルチャーがスピンする(渦巻く)お店である。
HP: https://www.spinns.com/
online store: https://www.spinns.jp/
instagram: https://www.instagram.com/spinns_official
TikTok: https://www.tiktok.com/@spinns_official
設立：1997 年 1 月
資本金：10 百万円
URL：https://www.humanforum.co.jp/
[お問い合わせ]
株式会社ヒューマンフォーラム
担当 : 小澤
電話 : 03-6434-9720
メール : press@spinns.com
■会社概要
商 号：株式会社 ヒューマンフォーラム
代 表 者：代表取締役会長 出路 雅明
本 社：京都府京都市中京区寺町通蛸薬師上ル式部町261番地
TEL：075-212-8991