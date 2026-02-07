TETORA / tricot / リーガルリリー出演！個性的な 3 バンドが出演する「参源色 - sangensyoku -」　4 月 16 日（木）に Spotify O-EAST にて開催決定！

株式会社サンライズプロモーション

「SHIN-ONSAI」や「若者のすべて-YOUNG, ALIVE, IN LOVE MUSIC-」、「新しい聴衆」、「OMUNIBUS」など数々の個性的なイベントを開催してきた株式会社サンライズプロモーションが、新たな音楽イベント「参源色 - sangensyoku -」を4月16日（木）にSpotify O-EASTにて開催します。

イベントタイトル「参源色 - sangensyoku -」は、“三原色”をもじったものとなり、強い個性を放つ3アーティストが一堂に会することにより、生まれる相乗効果で特別な1日になるように、という意味合いが込められています。

出演は、一昨年には武道館でのワンマン、昨年は地元・大阪でバンド初主催のフェスを開催し大成功を収めた、等身大で心に突き刺さる歌詞と疾走感のある熱いライブパフォーマンスで観客を圧倒する大阪発ロックバンド「TETORA」、昨年結成15周年を迎え、唯一無二の世界観と圧倒的なライブパフォーマンスが魅力の「tricot」、昨年初の海外ワンマンツアーを敢行し、今年は初の大阪城音楽堂公演も決定している、独創的な歌詞と衝動的なライブパフォーマンスを武器に、ひときわ異彩を放つ存在の「リーガルリリー」の3組が決定しました。

チケットは、イープラスにて最速限定先行を、本日2月7日（土）18:00より2月15日（日）23:59まで実施中です。

また、各先行受付限定で学生証をお持ちの方を対象とした学割 / 当日出演アーティストのグッズを身につけて来ることを条件としたグッズ持込割 / 女性限定のガールズ割 / チケット1枚で2名までご入場できるペア割の4種の割引チケットを受付します。各割引チケットの詳細はイープラス受付ページをご確認ください。

【開催概要】

「参源色 - sangensyoku -」

日時：2026年4月16日（木）

開場17:30 / 開演18:30

会場：Spotify O-EAST

出演：TETORA / tricot / リーガルリリー

チケット料金

1Fスタンディング 5,000円 (税込) (+別途1Drink代)

1Fスタンディング/学割(先行受付限定) 3,900円 (税込) (+別途1Drink代)

1Fスタンディング/グッズ持込割(先行受付限定) 4,500円 (税込) (+別途1Drink代)

1Fスタンディング/ガールズ割(先行受付限定) 3,900円(税込) (+別途1Drink代)

1Fスタンディング/ペア割(先行受付限定) 8,000円(税込) (+別途1Drink代)

2F指定席 5,500円 (税込) (+別途1Drink代)

※各種割引は先行受付限定のチケットとなります。

【1Fスタンディング/学割に関する注意事項】

対象は学生証をお持ちの方となります。当日学生証を確認させていただきます。

【1Fスタンディング/グッズ持込割に関する注意事項】

公演当日に出演バンドのグッズを着用もしくはお持ち下さい。

入場口で該当のグッズの確認をさせていただきます。

【1Fスタンディング/ガールズ割に関する注意事項】

会場内にエリア分けはございません(優先エリアなどはございません) 申込者・同行者に男性が含まれる場合は通常の1Fスタンディングチケットもしくはその他割引チケットをお申し込み下さい。

【1Fスタンディング/ペア割に関する注意事項】

ペアの内訳に関しては、男女性別を問いません。

当日ご入場時に必ずお二人同時入場とさせていただきます。

問い合わせ先：サンライズプロモーション 0570-00-3337（平日12:00～15:00）

★イープラスにて最速限定先行実施中！

学割 / グッズ持込割 / ガールズ割 / ペア割を限定受付中

受付URL：https://eplus.jp/sangensyoku/

受付期間：2026年2月7日（土)18:00 ～2月15日（日)23:59

「参源色 - sangensyoku -」オフィシャルXアカウント

https://x.com/sangensyoku_