良好な日台関係を背景に現地セミナーを開催。
株式会社プレサンスコーポレーション
株式会社プレサンスコーポレーション（以下「当社」）のグループ会社である株式会社プレサンスNEXTは、2025年12月6日（土）12月７日（日）に台湾高雄市にて不動産投資セミナーを開催いたしました。
本セミナーでは、※WealthPark RealEstate Technologies株式会社 台湾現地子会社 衛冨達株式会社 代表取締役社長の冨康達矢氏を迎え、同従業員邱詮富による大阪と福岡の不動産投資環境の説明と将来性、当社商材の魅力を余すことなく発信してくださいました。
2023年から始まった本取組みは、台湾在住の中間～富裕層顧客向けに延べ27件の成約を頂いており、現在の良好な日台関係のもと台湾富裕層による日本不動産への関心はさらに高まっていくものと考えております。
今後は本格的な台湾市場への参入～顧客拡大を目指して国際市場開拓の礎にし、優秀な人材の確保と更なる協力体制を並行して当社マンションをワールドワイドに販売していきます。
【会社概要】
〈株式会社プレサンスコーポレーション〉
株式会社プレサンスコーポレーションは、主に関西・東海圏を中心に新築マンションの企画・開発・分譲を手がける不動産ディベロッパーです。2024年には、近畿圏で15年連続、名古屋市内で14年連続となる分譲マンション供給戸数ランキング第1位を獲得。
URL：https://www.pressance.co.jp/
〈株式会社プレサンスNEXT〉
株式会社プレサンスNEXTは、新築都市型コンパクトマンションの販売、中古都市型コンパクトマンションの販売と仕入れを行う会社です。2025年10月に株式会社プレサンスコーポレーションから分社化し同子会社に属します。
URL : https://www.pressance-next.co.jp/
本件に関するお問い合わせ先
株式会社プレサンスNEXT
マーケティング支社
0120-983-277
【協業会社】
※〈WealthPark RealEstate Technologies株式会社〉
東京都渋谷区東3丁目14番15号 MOビル2F
不動産の売買、管理、法人設立など多元語対応で投資に対するサービスを提供。
親会社のWealthPark株式会社が開発する24時間リアルタイム対応のオーナー専用アプリを通じて盤石の管理・サポート体制を築き、同サービス日本の多くの不動産会社に利用されています。
URL https://wealthpark-ret.com/