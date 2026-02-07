【PARCELLE JEWELRY なんば店】2月の新作とイベントを発表

株式会社 PARCELLEパーセル ジュエリーなんば店(大阪高島屋 1階 アクセサリー売場)

東京・恵比寿発のジュエリーブランド「PARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）」（株式会社PARCELLE／本社：東京都渋谷区、代表取締役：品田琴恵）は、「心に寄り添うジュエリー」をコンセプトに、天然石、ダイヤモンド、真珠・珊瑚など、個性豊かな素材を、日本の職人が一つひとつ手作業で仕立てております。

2月のパーセル ジュエリーなんば店では、小粒の宝石を整然と配した新作「Luce（ルーチェ）」、二段仕立ての石座が繊細な輝きを引き出す「Cent Couleur Finesse（サンクルール フィネス）」、6mmサイズが加わった「Pomponne（ポンポネ）」、そしてローズカットの宝石とシルバーの質感が響き合う「Palette（パレット）」など、数々の新しいジュエリーが入荷しております。

あわせて、創業メンバーが在店し希少石やフルオーダーのご相談を承る「Caravan」、約100石の宝石が並ぶ「STONE marche」、POP UP SHOPでのみ展開しているジュエリーが揃う「Petite Boutique」、一般販売前の新作や限定コレクションをご覧いただける「TRUNK SHOW」など、宝石を選ぶ、仕立てを相談する、いち早く触れる、各種ジュエリーイベントも開催いたします。

※ パーセル ジュエリーのアイテムはすべて一点ものであり、使用する天然石やダイヤモンド等の配置・種類は一つずつ異なります。本リリース掲載画像は商品の一例です。

※ 各アイテムは数量に限りがあり、なくなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※ 本リリースの内容は、発表日時点の情報に基づいております。商品情報、価格、サービス内容などは、予告なく変更となる場合がございます。

TOPIC

■【2月8日(日)まで】Diamond Jewelry ― なんば店限定コレクション

パーセル ジュエリーなんば店限定の「ダイヤモンドジュエリー」コレクション。

チェーンにK18、トップにプラチナを組み合わせ、日常使いのなかでも端正な輝きを備えた構成としております。

使用するダイヤモンドは、パーセル ジュエリーのデザイナーが買い付けたミックスロットの中から一点ごとに選定。形状、色味、内包の表情がそれぞれ異なり、同一仕様であっても印象が重ならない一点ものとしてご覧いただけます。

ラインアップは、リングおよびペンダント。単体での着用はもちろん、既存のジュエリーとの重ね着けにも調和する設計です。

K18およびプラチナの「ダイヤモンドジュエリー」コレクション、ご紹介はいよいよ2月8日(日)までとなっております。

NEW ARRIVALS

リング：税込140,500円より(Pt900/K18・ダイヤモンド)ペンダント：税込125,400円より(Pt900/K18・ダイヤモンド)■ Cent Couleur Finesse ― 光をまとう、二段仕立ての繊細な佇まい

パーセル ジュエリーの人気シリーズ「Cent Couleur（サンクルール）」の一作、「Cent Couleur Finesse（サンクルール フィネス）」を、パーセルジュエリーなんば店にてご紹介しております。

定番「Cent Couleur」より一回り小ぶりな宝石を用い、中央にはダイヤモンドを取り巻いたセンターストーンを据えております。色の組み合わせはすべて一点もの、同じ配色は存在いたしません。

本作の特徴は、石座を二段に設けた仕立てにあります。リングのアームから石座へ自然につながる側面のラインを持たせることで、高さを抑えながらも立体感を備えたつくりとしております。爪を控えめに整え、光を多方向から取り込む意匠により、動きに合わせて宝石の輝きが移ろいます。

色彩の重なりを楽しむ「Cent Couleur」に対し、「Finesse」は軽やかさと繊細さに主眼を置いたモデルです。単体での着用はもちろん、重ねづけにおいても色味と配置の違いが際立ちます。

指元に沿う低めの石座と繊細な色配列が重ねづけにも調和二段仕立ての石座が高さを抑えながら光を取り込むサンクルール フィネス：税込102,300円より(K10・天然石・ダイヤモンド)■ Luce ― 小粒の彩りが並ぶ、端正な佇まい

5石のカラーストーンを一列に配したリング「Luce（ルーチェ）」。



小粒の宝石を等間隔に据えることで、指元に穏やかな色彩の連なりをもたらします。色の組み合わせは一点ごとに異なり、同一仕様でも印象が重なりません。

三点留めの仕立てにより、宝石の側面まで光を取り込み、奥行きのある発色を引き出します。

高さを抑えたつくりは日常の装いに取り入れやすく、単体での着用はもちろん、重ねづけにおいても自然に調和いたします。



リングの他にペンダントもございます。ぜひ店頭でご覧ください。

小粒のカラーストーンを整然と配した三点留めにより奥行きまで発色するルーチェ：税込41,800円より(K10・天然石)リングとペンダントで展開中■ 【限定5本】Pomponne ― 日常に寄り添う6mmサイズ

パーセル ジュエリーを象徴するリング「Pomponne（ポンポネ）」に、6mmサイズが加わりました。

パーセル ジュエリーなんば店では、含浸ルビー、ラピスラズリ、ムーンストーンなど、人気の宝石と配色によるバリエーションをご覧いただけます。

取り巻きのメレダイヤモンドとの組み合わせにより、同じ6mmサイズでもセンターストーンの種類によって印象が大きく異なります。ソリッドカラーからマルチカラー、カボションカットまで、仕立ての違いによる表情の幅も特徴です。

6mmというサイズは、10mmや8mmほどの存在感を持たせず、4mmよりも確かな印象を残す位置にあります。高さを抑えたつくりにより日常の装いにも取り入れやすく、単体での着用はもちろん、サイズ違いの「Pomponne」や一文字リング、V字リングとの重ねづけにも自然に調和いたします。

サイズは11号を中心に、±2号までのお直しを承ります。

6mm ポンポネ：税込150,700円より(K10CG・K10YG・天然石・ダイヤモンド)■ Palette ― 「シルバーシリーズ」に新作が加わりました

紀元前3000年頃から装飾品として用いられてきたシルバーは、かつては金よりも希少とされた歴史ある金属です。時間の経過とともに表情を変え、輝きに深みを重ねていく特性は、現代においてもジュエリー素材として支持されております。

パーセル ジュエリーでは、シルバーを主素材とした新作ジュエリーを2026年よりご紹介しております。これまでPOP UP SHOPのみで展開してきたシルバージュエリーを、直営店でもご覧いただけるようになりました。

今回ご紹介する「Palette（パレット）」は、アンティーク期に愛されたローズカットの宝石を主役に据えたリングです。一点ごとに異なる石の配置と、3種の地金表情からお選びいただける「シルバーシリーズ」のひとつとして展開しております。

K18プレーティングの温かみある黄金色には、ブラウンやスノーホワイトのダイヤモンド、色彩豊かなサファイアを組み合わせ、華やかな配色に仕立てております。

ロジウムプレーティングの白銀色には、ブルーやピンク、グリーンの宝石を留め、清涼感のある印象に仕上げております。

さらに、センターにブラックプレーティングを施したモデルでは、黒の縁取りによって宝石の色と輝きを際立たせ、落ち着いた深みをもたらしております。

地金の量感はそのままに、シルバーならではの軽やかな着け心地を備えた仕立て。日常に取り入れやすく、配色と質感の違いをお楽しみいただける新作リングです。

JEWELRY EVENTS

パレット：K18プレーティングパレット：ロジウムプレーティングパレット：ブラックプレーティングパレット：税込130,900円より(SV(PLATE)・ダイヤモンド・天然石)

2月のPARCELLE JEWELRY なんば店では、新作ジュエリーのご紹介に加え、宝石そのものの魅力や、仕立ての背景に触れていただけるイベントを開催いたします。



それぞれのイベントで内容が異なり、宝石の選び方や楽しみ方を、さまざまな角度からご体験いただける構成となっております。

今月のイベントは、パーセル ジュエリーの創業メンバーが在店する「Caravan」。2月は、“希少石”をテーマに一点限りのルースやフルオーダーのご相談を承ります。

続いて、約100石の宝石を一堂にご覧いただける「STONE marche」では、“カラー”をテーマにカシャライ産アメシストやクリソベリルキャッツアイなどが並びます。



そして今月のスペシャルイベント、「Petite Boutique」。POP UP SHOP 限定ジュエリーが一堂に揃います。通常店頭に並ばない一点ものや最新作をご覧いただける一日限りの特別開催です。



さらに月末には「TRUNK SHOW」。“クラシカル”をテーマに一般販売前の新作や限定コレクション、8ファセットダイヤモンドや真珠シリーズなど、月内で最も多彩なジュエリーが店頭に並びます。

【ご予約・お問い合わせ】

いずれのイベントも混雑が予想されますため、ご予約をおすすめしております。ご予約、お問い合わせはお電話（06-6632-9318）、または店頭にて承ります。

※Instagramのメッセージ等ではご返信いたしかねます。あらかじめご了承ください。

■ Caravan ― 2月9日(月)・21日(土) ― PARCELLE JEWELRYの創業メンバーたちが特別相談会を開催

「Caravan（キャラバン）」は、パーセル ジュエリーの立ち上げ期よりブランドに関わってきたメンバーが店頭に立ち、ジュエリーに関するご相談を直接承るスペシャルイベントです。



代表の品田琴恵（@kotoe_parcelle）、デザイナー兼バイヤーの宮本陽子（@yoko_parcelle(https://www.instagram.com/yoko_parcelle/)）、そして創業者であり現在もデザインを手がける成澤泰介（@taisuke_parcelle(https://www.instagram.com/taisuke_parcelle/)）が店頭に立ち、仕立てや宝石選びについて幅広くご案内いたします。当日は、各メンバーが選定したジュエリーやルースもあわせてご覧いただけます。



2月の「キャラバン」は、9日(月)と21日(土)の2日間開催いたします。通常は一日開催のところ、今月は2日間のご案内となります。

当日は、バイヤーの宮本が店頭に立ち、宝石選びから仕立ての方向性までを直接ご案内いたします。



既存デザインのご相談はもちろん、その場でスケッチを行いながら一から形にする、宮本ならではの”フルオーダー”も承ります。

今月のテーマは“希少石”。流通量が限られる宝石や、通常店頭ではご覧いただく機会の少ないルースを、宮本自身がご用意し、色味や内包、カットの違いを見比べながらお選びいただけます。

宝石を選ぶ時間、仕立てを検討する過程そのものをお楽しみいただける相談会です。平日のご来店が難しい方にもご参加いただける日程となっております。

その場でルースを並べ、イラストで見せる宮本宮本も初めて見たという2.053ctの「ジェルメジェバイト」。コレクタークラスの希少石が並ぶ「キャラバン」フルオーダージュエリーの数々■ STONE marche ― 2月14日(土)・15日(日)

約100石もの個性豊かな宝石と出会える、月に一度の人気イベント「STONE marche（ストーンマルシェ）」。お仕立てのご相談はもちろん、ルースのままお迎えいただくこともできる特別な2日間です。会期中のルースは、すべて通常の約半額にてご提供いたします。

2月の「STONE marche（ストーンマルシェ）」では、“彩り”を軸に、季節の移ろいを感じていただける多様なルースをご紹介いたします。

今月の注目は、2月の誕生石である「アメシスト」と「クリソベリルキャッツアイ」を同時にご覧いただける点です。

なかでも「アメシスト」は、ブラジル・カシャライ鉱山で限られた期間のみ産出された「カシャライ産」をご用意。濃く澄んだ紫色と高い透明度を併せ持つことで知られ、現在では流通量が限られる希少石です。

一方の「クリソベリルキャッツアイ」は、光が一筋の帯となって現れる“シャトヤンシー”の効果により、石の中央に猫の目のような輝きが浮かび上がります。いずれも製品では出会いにくく、ルースの状態で見比べていただける機会は多くありません。

さらに今回は、「ストロベリークォーツ」や「ロードクロサイト」、ハートシェイプのカラーストーン、プリンセスカットの「ピンクダイヤモンド」など、色味やカットに個性を持つ宝石も揃います。形や大きさ、色の重なりを手に取りながらご覧いただけます。

アメシスト春を思わせる彩りのルースたちハートシェイプのカラーストーンも各種ご用意■ Petit Boutique ― 2月20日(金) ― POP UP SHOP 限定ジュエリーが揃うスペシャルイベント

今月は、スペシャルイベント「Petite Boutique（プティ・ブティック）」されます。

普段は日本各地のPOP UP SHOPを巡っている専任スタッフが、この日、パーセル ジュエリーなんば店に来店いたします。

POP UP SHOPでのみご紹介している限定ジュエリーや最新作が一堂に揃い、通常は店頭に並ばないデザインや一点ものもご覧いただけます。

直営店とはまったく異なるラインアップが広がる、まさに一日限りの”1 DAY イベント”。次回の開催は未定となっております。どうぞご来店ください。お待ちしております。

【限定品】ポンポネ モザイク：シングルカットダイヤモンドを贅沢に敷き詰めた”パヴェ”リングポップアップショップ専任スタッフ：左より、小川、松本、前田

毎月2日間だけ行われる「TRUNK SHOW（トランクショー）」は、一般販売前の新作ジュエリーや限定コレクションをいち早くご覧いただけ、月内でも最も多くのジュエリーが店頭に揃うイベントです。多彩な新作や限定ジュエリーとともに、お客様の装いに寄り添ったご提案をスタッフが丁寧にお伺いいたします。

2月の「トランクショー」は、“クラシカル”をテーマに開催いたします。

8ファセットカットのダイヤモンドを用いたリングおよびペンダントも登場いたします。17面体に整えたダイヤモンドは、一般的なブリリアントカットと比べて一面ごとの広がりがあり、白く澄んだ輝きが印象的です。プラチナの土台に泡留めを施すことで光を多く取り込み、端正な煌めきを引き出した仕立てとなっております。

あこや真珠やガンビエ産黒蝶真珠を主役に据えた「Pomme（ポム）」リングもご覧いただけます。これまでカラーストーンで展開してきたシリーズを真珠で再構成し、ホワイトからメタリックブラックまで、色幅の異なる真珠によるバリエーションを店頭で見比べていただけます。

そのほか、テーパーカットのサファイアを一列に配したリングや、成澤泰介（@taisuke_parcelle）が選定したルビーをあしらった「Mille Chainon（ミルシェノン）」、ダイヤモンドやアクアマリンで構成した「Mille Chainon（ミルシェノン）」など、多彩なジュエリーが一堂に揃います。

PARCELLE JEWELRY なんば店

【新作】8ファセットカットのダイヤモンドジュエリー：税込141,900円より(PT950/K10YG・ダイヤモンド)

2025年3月26日、パーセル ジュエリーなんば店（大阪高島屋）は、さらなる進化を遂げるべくリニューアルオープンいたしました。パーセル ジュエリーの世界観を体現し、豊富なラインナップを取り揃えながら、より洗練された空間へとアップデート。ゆったりとジュエリーをご覧いただけるよう、細部までこだわった設計となっております。長年にわたり地元・大阪とのつながりを大切にし、地域の皆さまからのご愛顧を賜ってきたなんば店。これからもジュエリーの魅力をお届け続けます。

◯ 店長：藤井（@shiho_parcelle）

◯ 店舗：〒542-8510 大阪府大阪市中央区難波5-1-5 高島屋大阪店 1階 婦人アクセサリー売場

◯ 電話：06-6632-9318（直通）

◯ メール：info@parcelle.jp⁡⁡⁡

◯ Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_osaka/

◯ 営業時間：午前10時～午後8時

◯ 休業日：百貨店の休館日に準じます

※営業日・営業時間は、変更となる場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。

心に寄り添うジュエリー。PARCELLE JEWELRY

2013年に東京・恵比寿の小さな路面店から始まったPARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）のコンセプトは「心に寄り添うジュエリー」です。古き良き時代の技術を大切に、日本の職人によって一つひとつ丁寧に仕立てられたジュエリーはあなたの日常を彩るパートナー。現在は、恵比寿本店、新宿・横浜・京都・大阪・いよてつ（松山市）の各高島屋、阪神梅田本店、あべのハルカス、大丸福岡天神店、鶴屋百貨店など、全国の百貨店および POP UP SHOP でご案内しております。

◯ 運営会社：株式会社PARCELLE｜株式会社パーセル

◯ 代表取締役：品田 琴恵（@kotoe_parcelle(https://www.instagram.com/kotoe_parcelle/?hl=ja)）

◯ 創業：2013年（2015年に株式会社化）

◯ 本社：〒150-0011 東京都渋谷区東2-17-9 JP-BASE渋谷 3階

◯ コーポレートサイト：https://parcelle.jp/

◯ オンラインストア：https://parcelle-jewelry.com/

◯ Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_jewelry/

◯ 公式LINE：https://page.line.me/713ofhwa

◯ 品牌公认小红书账号：https://www.xiaohongshu.com/user/profile/673ae7d8000000001d02c69d

■オンラインストア【PARCELLE JEWELRY ONLINE】オープン！

パーセル ジュエリーのオンラインストア「PARCELLE JEWELRY ONLINE(https://parcelle-jewelry.com/)」がオープンいたしました。実店舗で大切にしてきた、ジュエリーと向き合うひとときを、時間や場所に縛られずお楽しみいただけます。新規会員登録で10,000ポイント（即日利用可）、購入時10％ポイント還元、送料無料キャンペーンなど、オンライン特典も多数ご用意しております。

