【仙台発】【世界初】ヤングケアラー・8050問題を「家から出ずに」救う世界初の実証へ。外出困難な介護福祉士と大阪の友人が開発した「デジタル駆け込み寺」が始動

介護と支援の相談どころ そよぎ

仙台市を拠点とする「介護と支援の相談どころ そよぎ」（代表：ヒロノブ）は、ヤングケアラーや8050問題（中高年の引きこもり）、経済的虐待の当事者を、メタバース（仮想空間）とブロックチェーン技術で救済する「ハイブリッド福祉モデル」の実証実験に向けた準備を開始しました。 本モデルの基礎システムは、2025年12月～2026年1月に開催された技術コンテスト「Stablecoin (JPYC) Innovation Challenge 2025」にて、123チーム中「3rd Place（3位）」および「技術賞」をダブル受賞し、高い評価を得ています。

■背景

既存の福祉が届かない「見えない要支援者」と「経済的虐待」 ヤングケアラーや8050世帯の中には、親による「経済的虐待（年金や給料の搾取）」や、重度の対人恐怖により、役所の相談窓口へたどり着けない人々が多数存在します。 「数百円の相談料さえ動かせない」「身分証さえ自由にならない」――。 既存の「待つ福祉」では救えない彼らに対し、「スマホ一つで、誰にも知られず、確実に生活必需品が手に入る仕組み」の構築が急務でした。

■本事業の解決策

電子決済手段「JPYC」によるダイレクト支援 本モデルは、以下の2つの柱で課題を解決します。

1. メタバース相談（心の居場所）

顔を出さず「アバター」で相談できるため、対人恐怖があってもSOSを出しやすい環境を提供します。文字だけでなく音声会話を通じて、支援員が「居場所」として寄り添います。

2. デジタル支援（命の保護）

国が認めた電子決済手段「JPYC（前払式支払手段）」を活用します。 銀行口座を介さず、本人のスマホ（ウォレット）へ直接支援を届けられるため、親などに搾取されるリスクを回避できます。JPYCはAmazon等の通販やVプリカへの交換を通じて、食事や学用品など「生活に必要なもの全般」の購入に利用可能です。

※将来的には、スマートコントラクト（自動契約技術）を活用し、酒・ギャンブル等への利用をプログラムで制限する「Programmable Welfare（プログラム可能な福祉）」の実装に向け、研究開発を進めています。

■開発ストーリー

メタバースの絆が生んだ奇跡 本システムは、持病により外出困難な代表の千葉（仙台在住）と、大阪在住の友人がタッグを組み開発しました。友人はメタバース経済圏のインフラ構築を目指す人ですがエンジニアではなく初めてシステム開発を行い特許も出願済みです。二人は物理的に一度も会ったことがありませんが、オンラインのみの連携で全国規模のコンテスト入賞を果たしました。 「家から出られない苦しみ」を知る当事者と、世界中の利便性を追求する者が、それぞれの強みを活かして作り上げたシステムです。

■今後の展望

専用アプリ開発と行政連携（SIBモデル） 現在、操作をさらに簡略化した「そよぎ専用アプリ」の開発を目指し、クラウドファンディングを実施中です。 本モデルは、代表個人の事業収益を原資とするため、行政の初期投資は不要です。まずは仙台で「成功事例」を作り、将来的には生活保護費等の削減分を成果報酬とする「SIB（ソーシャル・インパクト・ボンド）モデル」による行政実装を目指し、日本全体の社会保障費適正化に貢献します。

【関連情報】

コンテスト受賞詳細（Note）： https://note.com/komlock_lab/n/n93a2a0cfbab3

クラウドファンディング（CAMPFIRE）： https://camp-fire.jp/projects/925402/view

■世界初である根拠

複数のAI検索エンジンに「世界中を調査してこの資料(受賞資料)と同じ、または酷似した活動や支援が存在するか徹底的に確認してください」と検索した結果、すべてのAIで「少しだけ似たもの」、「一部だけ同じ部分のもの」はあるが、ここまで完成されたものは世界で唯一という解答を得られました。2026年2月7日現在自社調べ。

メタバース事業所で、GFTEARA(ギフテラ)開発者のアッキー氏と話し合いをしている様子。

全123チーム中、受賞したチーム一覧。

私はオンライン参加の為、集合写真には写っておりません。真ん中後ろに写っているのはJPYCの岡部CEOです。

