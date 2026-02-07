ついに届いた！広島の高校生とSTU48が想い描いた「平和への願い」を(株)スタジオアイがカタチに。写真で作られた巨大モザイクアートのギネス世界記録(TM)公式認定証が到着！

株式会社エスエーホールディングス

テレビ新広島（TSS）が主催する 「ひろしまピーススマイルプロジェクト」 の一環として、株式会社エスエーホールディングス（本社：広島県呉市、代表取締役：相川真太郎）傘下のグループ会社で、フォトスタジオを展開する株式会社スタジオアイ（本社、代表取締役：同）が制作の総合監修を務めた「ひろしまピーススマイルプロジェクト」の巨大モザイクアートが、2025年12月23日に達成したギネス世界記録(TM)「Largest photo mosaic (logo)（写真で作られた最大のモザイク（ロゴ））」の公式認定証が、このたび正式に事務局より届きましたことをお知らせいたします。

■ 認定証到着にあたって

本プロジェクトは、広島の被爆80年およびテレビ新広島（TSS）開局50周年の節目に、戦争の悲劇を風化させず、次世代へ平和を継承することを目的に実施されました。昨年12月の認定イベントから約一ヶ月。届いた認定証の重みは、参加した崇徳高校・基町高校の生徒たち、STU48のメンバー、そして写真を提供してくださった約5,700名の方々の「平和への想い」の結晶そのものです。

《ギネス世界記録認定》プレスリリース :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000050.000150164.html

■ プロジェクトの振り返りと記録の概要

広島国際会議場で披露された縦8m×横8m（総面積63.919平方メートル ）の巨大アートは、若者たちが自ら撮影した写真や公募写真を一枚一枚丁寧に配置し、制作されました。

記録名： Largest photo mosaic (logo)

認定日： 2025年12月23日

認定面積： 63.919平方メートル

使用写真数： 約5,700枚

■ 株式会社スタジオアイ 制作担当者のコメント

「ギネス認定証を実際に手にして、改めてこのプロジェクトが成し遂げたことの大きさを実感しています。スマホで簡単に写真が撮れる時代だからこそ、5,700枚という『カタチ』になった写真が一つになり、世界記録という目に見える成果となったことは、参加した高校生たちにとっても一生の財産になると確信しています。私たち(株)スタジオアイは、これからも『写真』を通じて、記憶を記録に残し、地域の想いを形にするサポートを続けてまいります。」

このギネス認定証は、今後、広島県内の公共施設やイベント等での展示を検討しております。世界記録というプラットフォームを通じて、広島から発信された平和のメッセージをより多くの方に届けていく予定です。

<本件に関するお問い合わせ先>

株式会社スタジオアイ（総合監修）

マーケティング部：林（080-5750‐6064）

E-mail:hayashi@studioai.jp