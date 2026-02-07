「花束」を贈るのを、もう迷わない。大切な人の記憶に残り続ける“香る花言葉”「FLOWER LESO.」がギフトの常識を変える。

有限会社 西欧館有限会社西欧館（本社：宮城県仙台市 代表：吉田 顕二郎）が展開するブランド「L'essentiel du Japon（レソンシエルジャポン）」花を贈る時の高揚感とメッセージ性を香りに封じ込めたアロマシリーズ「FLOWER LESO.（フラワーレソット）」を展開する。

■ 誰もが抱く「花束のジレンマ」への回答

大切な人へ花を贈りたい。しかし、「手入れの手間をかけさせてしまう」「数日で枯れてしまうのが寂しい」「外出先で渡すと持ち帰りが大変」といった悩みは尽きません。「FLOWER LESO.」は、花が持つ最大の魅力である「美しさと香り」を100％天然のエッセンスとして抽出。場所を選ばず、贈られたその日から日常を彩り、いつまでも想いが色褪せない「枯れない、香る花束」という選択肢を提案。

https://seiokan.official.ec/categories/6488615FLOWER LESO.フラワーレソット.

天然の花々が香るフラワーレソットシリーズ。

100%本物の香りをお楽しみいただけます。

アロマミスト・リードディフューザー



花束を贈るように、

香りと花言葉をそえて大切な人へ。

日常に、香りのギフトを。

■ なぜ「FLOWER LESO.」が選ばれるのか。3つの理由

1. 「花言葉」に託す、パーソナルなメッセージ

ただの香りではありません。それぞれの製品には花が持つ「花言葉」が込められています。

シクラメン（愛情・思いやり）：

「いつもありがとう」の言葉を添えて、家族やパートナーへ。

アロマスプレー 50ml

月下香（気品・魅惑）：

「いつまでも美しくいてほしい」という願いを込めて、特別な方へ。

リードディフューザー 50ml

ダマスクローズ（美・愛）：

時代を超えて愛される「究極の愛」を伝える贈り物に。 贈る側が込めた「意味」が、香りと共に相手の心に深く、長く響きます。

アロマスプレー 20ml2. 希少な「100％天然素材」だけが持つ、本物の癒やし

市販の合成香料では決して再現できない、花々の生命力をそのまま閉じ込めました。数千本からわずかしか採れないダマスクローズや、夜にしか香らない神秘的な月下香など、贅沢な天然精油を使用。深く吸い込みたくなるような純粋な香りが、上質なリラックス空間を演出します。

3. 「贈る」から「生活の一部」へ。高い実用性

花束は飾る場所を選びますが、アロマミストやディフューザーは場所を選びません。枕元にひと吹きして眠りについたり、お出かけ前に纏ったり。贈られた人が自分の好きな時に、好きな場所で「香りの花束」に包まれる。そんな、相手のライフスタイルを尊重した新しい形のギフトです。

■ 商品概要

https://seiokan.official.ec/items/127904723

ブランド名： FLOWER LESO.（フラワーレソット）

主なラインナップ： アロマミスト（50ml / 20ml）、リードディフューザー

販売場所：

レソンシエルジャポン 公式オンラインショップ、楽天市場、ヤフーショッピング、

Amazon、メルカリShops 他

公式オンラインショップ：

https://lessentiel.thebase.in/

■ L'essentiel du Japon（レソンシエルジャポン）について

「自然と共に豊かな生活を」をコンセプトに。

宮城県仙台市の歴史的建造物「西欧館」を拠点に、香りを通じて日々の暮らしをより豊かに、

よりドラマチックに変えるプロダクトを創造しています。

【本件に関するお問い合わせ先】

有限会社西欧館 レソンシエルジャポン

公式サイト：https://www.seiokan.net/

広報担当： info@seiokan.net