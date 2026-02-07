なりすましSNS,広告AI検知SaaS「adcheki」提供開始

合同会社ココアル

合同会社ココアル（本社：東京都目黒区、代表：近藤）は、SNS上のなりすまし広告・詐欺広告をAIで自動検知し、法的証拠として保全するB2B SaaS「adcheki（アドチェキ）」の提供を2025年2月より開始いたします。

■ 背景

2024年、著名人の肖像を悪用した偽投資広告やフィッシングサイトが急増し、消費者庁への相談件数は前年比約3倍に達しました。企業・士業事務所にとっても、なりすまし被害の放置はブランド毀損や顧問契約の解約に直結するリスクとなっています。

■ adchekiの特長

8媒体24時間自動監視 - X・Instagram・Facebook・YouTube・TikTok・LinkedIn・Web・Google広告ライブラリをAIキーワード監視

なりすまし自動検出 - 類似ハンドル（@brandname → @brandnarne等）やタイポスクワッティングドメインを自動検知し、危険度0～100%でスコアリング

法的証拠の自動保全 - スクリーンショット・メタデータ・タイムスタンプを改ざん不可能な形式で保存。弁護士提出用の証拠パックをワンクリック出力

セミ自動削除申請 - 各プラットフォームの公式削除フォームに対応したテンプレートを自動生成し、申請工数を大幅削減

公式通報窓口の提供 - 企業HPやSNSプロフィールに設置可能な通報ページを発行。一般消費者からの情報提供を自動でインシデント化

■実際のなりすまし被害の実態

出典: 日本経済新聞「SNS詐欺被害倍増の1990億円」

なりすまし広告・偽アカウントによる被害は業種・規模を問わず拡大しています。

・SNS型投資詐欺（2024年）: 年間被害額871億円、6,413件。1件あたり平均1,365万円（出典: 警察庁「令和6年における特殊詐欺及びSNS型投資・ロマンス詐欺の認知・検挙状況等について」）

・前澤友作氏 vs Meta社: Facebook/Instagramに大量掲載されたなりすまし詐欺広告をめぐり、2024年5月にMeta社を提訴（出典: ITmedia NEWS 2024年5月15日）

・堀江貴文氏 AI偽動画詐欺: AI生成フェイク動画を使った投資詐欺広告で5,265万円の被害。裁判所は口座提供会社に賠償命令（出典: 関西テレビ 2024年4月15日）

・ケーズデンキ なりすまし注文: オンラインショップに不正ログイン、8アカウントから17件のなりすまし注文・約300万円の被害（出典: ITmedia NEWS 2024年1月18日）

■ adcheki導入による費用対効果

adcheki導入により、削除申請の対応時間は1件あたり3～5時間から15分に短縮。

証拠保全漏れリスクはほぼゼロに。早期検知による損失回避率は約70～90%。

Pro年間契約（180万円）に対し、ROIは最大40倍を見込みます。

放置するほど被害は拡大します。1つの偽アカウントが別の偽アカウントを生む「連鎖性」、時間経過による「証拠の消失」、毀損コストの3～5倍を要する「信頼回復コスト」。早期対応が被害最小化の鍵です。

■ なりすまし被害の"見えない赤字"とは被害コストの内訳

（年間試算例：中規模企業の場合）

なりすまし被害を放置した場合、企業には以下の間接損失が年間で蓄積します。

ブランド毀損（推定500万～3,000万円）

顧客離反（200万～1,000万円）

カスタマーサポート負荷（100万～300万円）

法務・調査コスト（150万～500万円）

社内工数の浪費（100万～400万円）

広告効果の低下（300万～2,000万円）

規制・コンプライアンスリスク（50万～数千万円）

合計で年間1,400万～7,200万円以上の潜在損失が発生する可能性があります。

■ 料金プラン

デモプランも完備

全プランにAI監視・証拠保全・削除申請テンプレートを標準搭載。

Lite（月額\50,000）: スタートアップやスモールビジネスに最適。月間20件対応、3名、YouTube/Web検索の2媒体監視。

Pro（月額\150,000）: 成長企業の実務強化に。月間80件対応、10名、固定2媒体＋選択2媒体の計4媒体監視。通報窓口ページ、優先順位判定、優先サポート付き。

Enterprise（月額\300,000）: 大規模運用・万全の体制に。月間200件対応、30名、全8媒体監視。弁護士用証拠パック、土日対応、専任担当者、カスタムAPI連携付き。

年間契約で全プラン10%割引。

■ オプション

Xキーワード監視（BYOK）: 貴社所有のX API Keyを接続し、

X上のなりすまし・詐欺投稿を自動検知。初期構築\100,000

月額\80,000～\150,000（別途X API利用料＄200～は貴社負担）

追加シート: Lite +\10,000/名、Pro +\8,000/名、Enterprise +\6,000/名

夜間対応（18～22時）: +\100,000/月（Pro/Enterprise）

休日対応（9～18時）: +\80,000/月（Lite/Pro）

緊急インシデント対応: \50,000～/件

■ 想定導入企業

なりすまし被害リスクのある企業のブランド保護部門弁護士・税理士・司法書士等の士業事務所芸能事務所・インフルエンサーマネジメント会社EC・金融・不動産等、詐欺広告の標的になりやすい業種

■ 今後の展開

Meta広告ライブラリへの対応、多言語対応（英語・中国語）、弁護士事務所との連携による法的措置のワンストップ化を2026年内に予定しています。

■会社概要

会社名：合同会社ココアル

所在地：東京都目黒区下目黒1-1-14 コノトラビル7F

代表者：近藤 公太

設立：2025年12月

事業内容：なりすまし広告対策SaaS「adcheki」の開発・運営

URL：https://www.adcheki.jp(https://www.kokoaru.jp)

お問い合わせ：info@kokoaru.jp