【日本代表・小清水圭太の挑戦】世界最高峰のチョコレートの大会「ワールドチョコレートマスターズ」に向けたクラウドファンディングをCAMPFIREにて公開！

株式会社Chocolate Times

■世界一への道：ワールドチョコレートマスターズ（WCM）への挑戦

3年に一度開催される、ショコラティエの個人戦として世界最高峰の権威を誇る「ワールドチョコレートマスターズ」。2024年の日本予選において、卓越した技術と創造性で見事総合優勝を果たした小清水圭太が、2026年に開催される世界大会へ日本代表として挑みます。

本プロジェクトは、世界大会に向けた作品の研究開発、及び最高のパフォーマンスを発揮するための環境構築を目的としています。

URL : https://camp-fire.jp/projects/922239/preview?token=144uvw39&utm_campaign=cp_po_share_c_msg_projects_show(https://camp-fire.jp/projects/922239/preview?token=144uvw39&utm_campaign=cp_po_share_c_msg_projects_show)

■プロジェクトの背景と想い

日本のショコラティエの技術は世界でも高く評価されています。

小清水は本大会を通じ、日本の繊細な味覚と美学を世界に証明し、次世代の菓子業界や子供たちに夢を与えることを目指しています。

今回のクラウドファンディングでは、応援してくださる皆様へ、世界基準の味をいち早く体験いただける特別なリターンを準備しております。

■限定リターンのラインナップ（予定）

・ 日本代表の逸品： WCM日本予選優勝時の作品を再現した限定ボンボンショコラセット

・ 世界へ発信する最先端の味覚： 世界大会終了後に最速でチョコレートをお届け

・ 体験型リターン： プロ向け技術講習会や、世界大会のラインナップを一早く味わえる先行試食会

■CAMPFIREでクラウドファンディングを開始

プロジェクトは2月7日18:00から開始しました。目標金額は300万円です。

ワールドチョコレートマスターズへの挑戦を後押ししてください！

皆さまからの応援をお待ちしています。