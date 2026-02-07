【恩送りの想いを、福島から能登へ】第12回 ひまわり甲子園 全国大会を能登で初開催　― 震災を越えてつながる「お互いさま」「恩送り」の想いを次世代へ ―

特定非営利活動法人チームふくしま

NPO法人チームふくしまは、2011年5月より全国の個人・団体など累計65万人、教育団体6,000校以上が参加する「福島ひまわり里親プロジェクト」を行っています。

このプロジェクトは、福島県内の福祉作業所で袋詰めされたひまわりの種を全国の方が「里親」として購入、育てていただき、採れた種を福島に送って頂いています。

そして、その種は福島県内の方へ無料で配布・寄贈しており、福島県内で咲かせることで観光や全国と福島の絆作り、防災・減災に役立てるとともに、福祉作業所の仕事を生み出すことに繋げています。

- ひまわり甲子園全国大会とは

「福島ひまわり里親プロジェクト」の集大成として開催しているイベントです。

日本全国で育てていただいたひまわりを通じて、震災をきっかけに生まれた数多くの感動の物語や想いを共有する場として、これまで福島県内で開催を重ね、福島の観光促進や全国との絆づくり、防災ネットワークの構築にもつながる場として歩みを続けてきました。

第12回目となる本大会では、これまで受け取ってきた支援への感謝を「恩送り」として、初めて福島を離れ、能登での開催を決定しました。

- 開催地を「能登」へ

これまで福島を応援し続けてくださった全国の皆さまへ。

そして、これからを生きる次の世代へ。

これまで福島を応援していただいていますので、今回は「恩送り」の想いのもと、初の石川県・能登で開催させていただきます。

能登半島地震をきっかけに、私たちは石川県七尾市の中央茶廊様と出会い、災害支援・協働事業「きずなドリップ」を共に進めてまいりました。

震災をきっかけに生まれたご縁と支え合いの想いを、地域を越え、世代を越えて次の誰かへ恩送りさせていただきます。そのような想いから、今回の開催地を能登とさせていただきました。

2024年1月に発生した能登半島地震をきっかけに、石川県七尾市にある中央茶廊様とご縁をいただき、協働事業で能登と福島を応援できる「きずなドリップ」を販売させていただいています。

きずなドリップの袋詰めは福島県内の福祉作業所にて行い、福祉雇用創出に繋げ、福島の復興支援になり、売上の一部は石川のために活用させていただいています。内戦にて心身共に傷ついた子ども達が暮らすルワンダ共和国産のコーヒー豆を使用し、復興支援に加え、平和の尊さや教育の大切さを考えるきっかけにも繋がります。一杯の珈琲を通じて、能登・福島・ルワンダへ心を寄せることができます。

本大会では、中央茶廊が会場となります。また、店主 窪丈雄様もセッションにてご登壇されます。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000052.000087569.html

https://mediall.jp/monokoto/87145

- ひまわり甲子園実行委員長の想い

テーマ

「お互いさま」

この度「ひまわり甲子園2026」の実行委員長を仰せつかりました、NPO法人チームふくしま理事の高橋 惇と申します。

今年のひまわり甲子園は能登で開催いたします。

能登が元気になることが、日本が元気になることなのではないかと考え、開催場所を能登とさせていただきました。

また、今年はひまわり甲子園だけではなく、恩送り・ペイフォワードの事例発表もさせていただきます。

能登の自然災害を通しての講話や、お互いさまのまちづくりと、学びが盛りだくさんのひまわり甲子園となっております。

ぜひ、みなさんと学び合える日を楽しみにしておりますので、ぜひ、ご参加ください。



ひまわり甲子園全国大会2026

実行委員長 高橋 惇

- ご協賛のお願い

現在、第12回ひまわり甲子園全国大会へのご協賛を募集しております。

皆さまからのご支援は、

・福島と能登をつなぐ架け橋となり

・次世代を担う子どもたちの学びと希望となり

・「支援が文化として根づく社会」への一歩

へつながります。

企業・団体・個人を問わず、「想いに共感し、未来を応援したい」というお気持ちそのものが、何よりの力です。

ぜひ、“お互いさま・恩送りの輪”の一員として、この場を共に創っていただけましたら幸いです。

https://forms.gle/pdcJF4VjTZ3KFC6N7

- イベント概要

第12回 ひまわり甲子園 全国大会

日時：2026年3月14日（土）16:00～18:00

会場：中央茶廊（石川県七尾市府中町12）

参加費：

・大人：10,000円

・子ども（学生まで）：無料

※ドリップコーヒー・軽食付き

※現地参加は約20名程度（発表者等含む）

※会場参加は発表団体等の関係者を中心とさせていただきます

※当日の様子は後日オンデマンド配信を予定しております

https://forms.gle/yXzi29uZ6MKnPMhE6

■発表団体・個人（敬称略）

・安城学園高等学校（愛知県）

・NPO法人みらいのとびら カンガルーハウス（京都府）

・能登タイム

【セッション】

・自家焙煎喫茶 中央茶廊 窪丈雄氏（石川県）

https://www.sunflower-fukushima.com/project/blog/20250321_1.html

https://youtu.be/aARLX69irxo

第11回ひまわり甲子園全国大会2025の様子- 福島ひまわり里親プロジェクトとは

東日本大震災・福島第一原子力発電所の事故を機に、2011年5月より開始し、全国の個人・団体など累計65万人、教育団体6,000校以上が参加するプロジェクトです。

福島県内の福祉作業所で袋詰めされたひまわりの種を「里親」として購入、育てていただき採れた種を福島に送っていただきます。そして、その種は福島県内の方へ無料で配布・寄贈しており、福島県内で咲かせています。

福島県内で咲いて採れた種より福祉作業所で搾油していただき、福島市内の循環バスの燃料に精製したり、採れたひまわり油を活用したひまわりカレーにつなげたりしています。また、ひまわりカレーの売り上げの一部を子ども食堂に寄贈させていただいています。

全国から福島につながり、福島の地で育てる事で観光や全国と福島の絆作り、防災・減災に役立てるとともに、福祉作業所の仕事を生み出すことに繋げています。

https://www.sunflower-fukushima.com/join/donate.html

- NPO法人チームふくしまについて

「For next」（次世代のために）

の理念のもと、私たちは以下のような活動を行わせていただいています。

１．ひまわりで全国と福島の絆を深める「福島ひまわり里親プロジェクト」。2011年5月から開始し、全国累計約65万人が参加した復興支援事業

２．福島県内のひとり親家庭や経済的に困窮している子育て世帯を支援する目的として、2022年2月開始した子育て支援事業「コミュニティフリッジひまわり」

３．「困ったときはお互いさま」の気持ちで支え合える社会を実現するため、「お互いさまチケット」を普及させる「お互いさまの街ふくしま」

・福島ひまわり里親プロジェクト https://www.sunflower-fukushima.com

・コミュニティフリッジひまわり https://himawari-cf.org

・お互いさまの街ふくしま https://sites.google.com/view/otagai-sama