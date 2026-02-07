1万円頭で手に入る！【Amazon 新春50%オフ キャンペーン】Doogee Tab A9 シリーズ 期間限定セール！AI機能搭載 10.1インチ大画面タブレットが驚きのコスパ！充実アクセサリー付き

深圳市道格创想电子商务有限公司

この新春、Doogeeが皆様にスマートな贈り物を！圧倒的なコストパフォーマンスを実現した「Doogee Tab A9」が、期間限定で特別価格に！さらに、Bluetoothキーボード、マウス、専用保護ケース、タッチペン、強化ガラスフィルムなど、必要なものが全てパッケージされた超お得な「セット版」が登場！大画面での動画視聴、オンライン学習、リモートワーク、ライトゲームに最適なこのタブレットが、届いたその日からすぐにフル活用できる絶好のチャンスです。

TAB A9セット版 イメージ図

【キャンペーン概要】

対象商品：Doogee Tab A9（単機版・セット版）

セール期間：2024年2月3日(土) ～ 2月16日(金)

販売場所：Amazon.co.jpと楽天市場

TABA9セット版商品リンク：https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0GBT7VK44?th=1(https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0GBT7VK44?th=1)

原価：25900円

セール価格：12949円（50％オフ）

楽天市場TABA9商品リンク：https://item.rakuten.co.jp/doogee-store/a9-set/(https://item.rakuten.co.jp/doogee-store/a9-set/)

原価：16900円

セール価格：12900円

充実の「Tab A9 セット版」ですぐに始められる！

「Doogee Tab A9 セット版」は、タブレット生活のスタートに必要な全てが含まれています：

Bluetoothキーボード＆マウス付属：メールや文書作成もらくらく。学習タブレットやリモートワークの強い味方に。

専用保護ケース＆強化ガラスフィルム同梱：購入後すぐに完璧な保護を実現。落下やキズから大切なタブレットを守ります。

タッチペン付き：メモ取りやお絵かき、細かい操作がより快適に。

充電器セット完備：別途購入不要ですぐに使用可能。

驚きのコストパフォーマンス！「Doogee Tab A9」の5大魅力

■10.1インチIPS大画面 & 全貼合デザイン：没入感と保護性を両立

約10.1インチの広々としたIPS HDディスプレイ（1280×800）で、動画やウェブサイトを快適に表示。全貼合技術と2.5D曲面ガラスを採用し、視認性と高級感を向上させています。

■実質12GB大メモリ & 最新Android 16：マルチタスクもストレスフリー

最新Android 16を搭載し、直感的でスムーズな操作を実現。さらに、実質12GBの大容量メモリにより、複数のアプリを同時に起動しても動作が重くなりにくく、快適なマルチタスクを実現します。

■6000mAh大容量バッテリー & 軽量設計：長時間使用と携帯性を両立

実質6000mAhの大容量バッテリーを搭載し、一度の充電で長時間の動画再生や作業をサポートします。さらに、ボディは軽量（約512g、厚さ9.7mm）で、ポータブルタブレットとして最適です。

■拡張性抜群 & 便利機能満載：用途に合わせてカスタマイズ

最大2TBまでのmicroSDカードでストレージを簡単拡張。Wi-Fi 5 (2.4GHz/5GHz) とBluetooth 5.0に対応し、周辺機器との接続もスムーズです。さらに、画面ミラーリング、画面録画、WPS Officeなど、仕事にも趣味にも使える便利機能が標準搭載されています。

この特別価格は、新春キャンペーン期間限定です。在庫は限られており、売り切れ次第終了となります。次に同じチャンスが訪れるまでは長くお待たせします！「後で買おう」と迷っているうちにチャンスを逃さないでください。今すぐこのページで、あなたの新しい学習・仕事・エンタメパートナーを手に入れましょう！