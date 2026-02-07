劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』×横浜市コラボが決定しました！

横浜市

令和８年４月10日（金）に劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が全国で公開されます。

本作品は横浜が舞台となっており、コナン達が横浜のまちを駆け抜ける史上最速（リミットブレイク）バトルミステリ―が展開されます！

この劇場公開を記念し、横浜市、公益財団法人横浜市観光協会、一般社団法人横浜みなとみらい２１は、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』と連携協定を締結し、令和８年４月10日（金）～7月31日（金）の期間、まちを盛り上げる様々な施策 劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』×横浜市を実施することが決定しました。

ファンの皆さまをはじめ、来街者の皆さまをまちを挙げて歓迎し、横浜がコナン一色に染まります！

ぜひ映画を鑑賞して聖地・横浜のまちを巡りませんか？

劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』×横浜市について

【実施期間】 令和８年４月10日（金)～７月31日（金)

【実施場所】 横浜都心臨海部

コラボキャンペーン特設サイトの開設

WEB サイト「横浜観光情報」内に、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』×横浜市の特設サイトを開設！今後、コラボ内容などの詳細情報を順次掲載していきます。

さらに、横浜の観光に役立つ情報が満載ですので、ぜひ下記ページをご確認ください！

【特設サイト】https://www.welcome.city.yokohama.jp/hottopics/conan-yokohama/

連携協定について

株式会社 小学館集英社プロダクション及びTOHOマーケティング株式会社、横浜市、公益財団法人横浜市観光協会、一般社団法人横浜みなとみらい２１は、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』を契機に、横浜都心臨海部への来街者に向けた回遊促進等について、連携協定を締結し共に取り組みます。

【参考】『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』作品情報

■ストーリー

コナンと蘭・園子・小五郎は、バイクの祭典「神奈川モーターサイクルフェスティバル」が開催される横浜・みなとみらいに、バイク好きの世良真純と向かっていた。

するとコナン達が乗った車の上を飛び越え現れた、暴走する謎の”黒いバイク”。そしてそれを追っていたのは、蘭がいつか見た「風の女神様」神奈川県警交通機動隊の萩原千速だった。しかし激しいカーチェイスの末、千速のバイクは大破し、あと一歩のところで取り逃がしてしまう。

その後、コナン達が横浜のフェス会場に到着すると、ある最新技術を搭載した白バイ「エンジェル」のお披露目が行われていた。そんな中、暴走した”黒いバイク”が今度は都内に出現し、警視庁の追跡をも振り切ったという情報が。目的不明な暴走だが、その車体が「エンジェル」に酷似していることが分かり、黒いエンジェル…「ルシファー」と呼び、追跡を続ける。

犯人の正体、そしてその目的とはいったい何なのか。そしてなぜか千速の脳裏によぎる、弟の萩原研二とその同期・松田陣平との記憶…風の女神（エンジェル）VS黒き堕天使（ルシファー）が巻き起こす史上最速（リミットブレイク）バトルミステリー、レーススタート！

映画公式サイト：https://www.conan-movie.jp/2026/index.html