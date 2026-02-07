2.8「K-1 WORLD GP」前日計量で、大久保が1.3kgオーバーで金子晃大 vs 大久保琉唯タイトル戦消滅…ワンマッチで試合実施

K-1実行委員会大久保琉唯

明日2月8日（日）に東京・国立代々木競技場第二体育館で開催される「K-1 WORLD GP 2026～-90kg世界最強決定トーナメント～」の前日計量が、7日に都内会場にて行われ、金子晃大(王者/日本/K-1ジム自由ヶ丘/FROG GYM) と大久保琉唯(挑戦者/日本/K-1ジム・ウルフ TEAM ASTER)がK-1 WORLD GPスーパー・バンタム級タイトルマッチを行う予定だったが、大久保が契約体重55kgを1.3kgオーバーとなり同タイトル戦は消滅に。

計量終了後、Ｋ-1の須藤元気プロデューサーとKrushの宮田充プロデューサーが囲み取材に応じ、これまで経緯と現時点（7日15時）で決まったことを伝え、タイトルマッチは消滅したが試合は条件付き、協議・調整の結果、以下のとおり決定しましたのでお知らせいたします。

◇第19試合/【株式会社匠隼 PRESENTS】K-1 WORLD GPスーパー・バンタム級タイトルマッチ

金子晃大(王者) vs 大久保琉唯(挑戦者)

１.試合はノンタイトルのワンマッチとして行う。

２.第1ラウンド、大久保選手は2点減点から試合開始する。

３.金子選手8oz、大久保選手10ozのグローブハンデを実施する。

４.大久保選手はファイトマネーから30\%没収される(没収金は金子選手へ、ファイトマネーに上乗せして支払われる)

５.金子選手が勝利した場合のみ公式記録とする。それ以外の結果となった場合はノーコンテスト(無効試合)となる。



以上の決定をご報告申し上げますとともに、何卒ご了承、ご理解のほどをお願い申し上げます。

以下、囲み取材のコメント。

――大久保選手の計量オーバーとなりましたが、どんな結論になるのでしょうか？



宮田Ｐ「私から説明します。明日の大会で予定しておりましたK-1 WORLD GPスーパー・バンタム級タイトルマッチは、チャンピオンの金子選手が契約体重55.0kgをクリアしていることに対し、大久保選手が規定時間内にクリアすることができませんでした。最終的に大久保選手は、55.0kgから1.3kgオーバーの56.3kgでした。



実は、K-1ジム・ウルフTEAM ASTERの高木会長から、昨日の深夜過ぎ、そして午前中に何度も連絡を取り合っていましたが、栃木から会見場へ向かう中で最後の水抜きが厳しいという連絡がありました」



――体重を落とすのが厳しいと相談されていたと。



宮田P「はい、とりあえず意識はしっかりしているので計量には参加してくださいということを話しました。こういう時は病院に運び込まれましたとか、いろんなケースがあるんですけど、会長さんが責任を持って規定時間内に到着すると。それで測ったら結果的に1.3kgオーバーでした。



K-1は、規定時間内にクリアできなかった場合、選手の健康面を一番大事に考えているため、例えば時間を延長して再々計量をやったり、翌日に戻し計量をするということは一切やっていません。そのルールにならい大久保選手がクリアできなかった時点で、まずスーパー・バンタム級のタイトルマッチは消滅しました。その上で、この試合を非常に楽しみにしてるお客さんがいっぱいいますし、選手たちに試合をやる意思があるかどうかを金子選手、大久保選手双方に確認しました。その結果、金子選手が受けますと言ってくれましたので、試合は実施となります」



――大久保選手へのペナルティは？



宮田P「1.3kgオーバーの規定にそって、第1ラウンドは大久保選手が2点の減点からの試合開始となります。 そして大久保選手はファイトマネーの30\%がカットされて、一旦、K-1が徴収した上で金子選手のファイトマネーに上乗せして支払われます。勝敗については、金子選手が勝利した場合のみ公式記録となります。大久保選手が試合の中でKO勝利なり判定勝利を飾ったとしても、その場合はノーコンテストという公式記録になります。



あと、グローブハンデについては、金子選手が8オンス、大久保選手が10オンスになりますが、それについては金子選手に委ねています。グローブが大きくなるとその面積が広がって、逆にやりづらいというケースもあるからです。18時ぐらいまでに金子選手から返事もらうという形になっています」



――須藤プロデューサーは、今回の体重オーバーをどう受け止めていますか？



須藤P「まずは、金子選手に感謝ですね。やはり、こういう状況でも試合を受けてくれるのは、主催者を代表して金子選手には感謝しかありません。理由はいろいろとあるとは思うのですが、やはりプロとして体重を落としきれなかったことは正直残念に思っております。 私もそうですけども、多くの人がこの試合を待ち望んで楽しみにしていたと思うので、こういう形になったことは、もう残念としか言いようがないですね」



――注目していた大久保選手に言いたいことは。



須藤P「大久保選手本人が、一番悔しいと思うんですよ。色々な理由があるにせよ、落とせなかったっていうことなので。あの身長で55kgまで落とすのは、やはり相当きついだろうなと思います。今後これからどの階級でやっていくかも含めて、色々と胸の中でざわついているところはもの凄くあると思います。そういったものをエネルギーに変えて、明日の試合で、大久保選手がまだいけるというところを見せてほしいです」



――残念に思うファンも多いのでは。



須藤P「僕は、人生にたまたまはないと思っています。金子選手と大久保選手っていうキャラクターはしっかりコントラストが出てるみたいな試合なので、すごく楽しみにしていたんですが、今後どうしていくかは、明日、試合を見てからですね。



本人に今後どうしていくかっていうのも、まあいろいろと話もしていきたいですし。逆に金子選手には、ここで“金子あり”というような、圧倒するぐらい力を見せてもらいたいです。僕が語るよりかは明日の試合を見ていただいて、そこから僕自身もK-1全体としてもファンの人たちがどういうふうに捉えるかっていうところがわかってくるんじゃないかなと思います」



――お二人は、計量時に大久保選手と会話はしましたか？



宮田P「大久保選手とは、アイコンタクトぐらいですね。会長がそばについている以上、僕たちが選手と話すことはありませんので。去年5月に永坂吏羅選手に体重をオーバーされたことはありましたので、大久保選手は逆に立場になって呆然としている感じでしょうね。これからのキャリアの方が長いと思うし、別にミスしたくてしたわけじゃないと思うので。



ただ、やっぱりプレリミナリーだろうがタイトルマッチだろうが、ペナルティを与えるのは当然のことで、明日どういう大久保琉唯を見せるのかですね。金子選手が試合を受けてくれなければ、舞台そのものがなくなっていたので、そういう意味ではまだ運みたいなものが残っているのかなと思います」



須藤P「ファンの人たちには、また違ったドラマを見ていただきたいという感じです。違ったフェーズに入るっていうのが、明日の試合で見えると思います」



――K-1としてのレギュレーションでは、今回のケースの場合、大久保選手に対して次戦以降、階級を上げる勧告はするのでしょうか？



宮田P「繰り返す選手に関しては、当然ジムさんを通じてそういった相談はします。なぜ、こうなったのかということも含めて。でも、その階級にこだっていきたいのであれば、一定期間サスペンデッドを設けて、その後組んでみるとかもありますし。僕的にはフェザーに上げ時じゃないかなとは思いますけど、それは高木会長と大久保選手が相談してジムさんが決めることかなと思います」



――計量オーバーの際に、練習の過程で足を怪我して体重を落とすべき時期に落とせなかったとか、そういう報告はあったのでしょうか？



宮田P「最後の最後という風に聞いてます。怪我してどうこうというのは僕は聞いていないです。落ちなかったのは、ちょっと具合も悪くなったっていうことで、怪我の報告は受けていません」



――腕に点滴しているような跡はあったので、そのぐらいの脱水状態だったってことなのでしょうか。



宮田P「それは考えられると思います」



――今回の試合表記は？



宮田P「55kg契約となります。あと、これはお願いになりますが、5大タイトルマッチと銘打って金子選手はもちろんですけど、大久保選手も非常に気合いが入っていたと思います。運営としては残念としか言いようがないですが、形は変われど明日試合は実施します。金子選手も大久保選手も試合をするために調整に入っていますので、SNSなどの過度な批判はくれぐれも控えてほしいです」

金子晃大“青い目のサムライ”サッタリ、90kg世界トーナメント優勝誓う「知り合いの人もみんな死んでしまった。彼らのためにも頑張る」

また、計量が7日に都内会場にて行われ、[K-1 WORLD GP 2026 -90kg世界最強決定トーナメント]準々決勝でルーカス・アハテルバーグ（ドイツ/Team CSK/Sparta Aachen）と対戦するマハムード・サッタリ(イラン/TEAM大和魂)が、個別インタビューに応じた。



サッタリは24年9月にK-1 WORLD GPクルーザー級タイトル戦で王者リュウ・ツァーに挑戦。25年10月は『JAPAN MARTIAL ARTS EXPO PROLOGUE』で巌流島ルールに挑戦してマーカス・レロ・アウレリオからKO勝ち。25年5月にティアン・ターザンと対戦してダウンを奪い、あと一歩まで追い込んだ。9月は山口翔大をKOして強さを証明した。



アハテルバーグは、身長200cmのFair FCライトヘビー級(-91kg)王者で16戦して15勝(6KO) 1敗の好戦績を残している強豪。EnfusionやSENSHIで活躍し、MMAの試合も経験している（25年5月＝勝利）。当初はトーナメントのリザーブファイトでAKIRA Jr.と対戦する予定だったが、K-Jeeが怪我で欠場することとなり、本戦へ繰り上げ出場となった。

――減量は順調でしたか？



「私は減量がなかったので、まったく問題ないです。逆に体重を増やしたかったんですけど、そこまで増やさなかったです。でも、ばっちりです。準備できました」



――対戦相手がK-Jee選手から変更しましたが、影響はありましたか？



「何も考えなかった。メッセージをもらった瞬間に、誰でもいいと送ったくらいです。だから、関係ありません。試合は試合、やることは一緒だからKOします」



――相手は身長が高い選手になりました。



「まったく問題ない。イージーです。大きい選手なんてこれまでもいましたし、もっと私は強いので、絶対に勝つ！」



――計量で相手をみてどう思ったか？



「大きいは大きいんだけど、そんな頭の中でイメージは変わらない。ちゃんと準備ができました。問題はありません」



――優勝するためには、何が必要ですか？



「自信。私は自信持ってます。3試合3KOして、優勝します」



――1ラウンドからKOを狙うと。



「何ラウンドKOになるのか。それじゃなくても、絶対KOで頑張ります」



――なぜ、そこまで自信があるのか？



「理由はいっぱいあります。強くなるためにいっぱい理由ありますけど、とにかく私を応援してくれる人たちのことを考えて自信を持っています。だから絶対勝ちます。練習もちゃんとやりましたから。ちゃんと準備できましたから、絶対勝ちます」



――出場選手の分析はしたのでしょうか？



「そんなにしませんでした。まあ、でもステップステップで。まずは最初の相手を倒して、次の相手は試合をライブで見てから行きます。どんな相手でも、やることは一緒。絶対にKOで勝つ！」



――ABEMAの映像では、お子さんのパンチをもらっていたが。



「強いですね。誰よりも強い。今までの試合より、結構パンチもらいましたね。パンチを返すことできないから（笑）」



――家族の力は大きい？



「もちろんです。家族の力もあるし、チームの力もあるし。チームもみんな家族です。ファンの皆さんも私ファンじゃなくて家族と呼んでいます。この家族を大きくしたい。みんなのために私は頑張っています。それを若い人たちにも見せたい。リスペクトを持ってること、ちゃんと若い人たちに見せたい。このスポーツはリスペクトが一番です」



――エンセン井上さんは、何か言ってましたか？



「昨日も来て一緒に練習したりとか、お話ししたり、アドバイスをもらいました。大和魂をみんなに見せたいです」



――試合前で申し訳ないんですけど、イランのご両親とは連絡は取れたのでしょうか？



「最近取れましたけど、もう大変なことになりました。でも連絡取れてよかったです。家族はみんな元気だけど、知り合いの人もみんな死んでしまって。ちょっと、このファイトキャンプは本当に大変でした。今も大変だけど、まあ彼たちのためにも頑張ります。だから絶対の自信持ってます」

