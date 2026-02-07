スペースシャワー列伝4ヶ月連続開催の第4弾は171、kurayamisaka、goetheが競演！4月26日に渋谷WWW Xで第167巻が開催

株式会社スペースシャワーネットワーク

音楽専門チャンネル「スペースシャワーTV」の運営や音楽フェスティバルの企画・運営など、音楽関連事業を多角的に展開する株式会社スペースシャワーネットワーク(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:名取達利)は2026年4月26日(日)にShibuya WWW Xにて「スペースシャワー列伝 第167巻 -深響の宴-」を開催、171、kurayamisaka、goetheの3組が競演します。

2001年より始動し、これまで数多くの若手アーティストが出演してきたスペースシャワー主催のライブ企画「スペースシャワー列伝」。25周年に向け1年間の準備期間を経て再始動したスペシャ列伝が今年1月より4ヶ月連続開催中！

第1弾となる第164巻 -新波の宴ーにはSATOH、トップシークレットマン、HOME、第2弾となる第165巻 -調歌の宴-にはomeme tenten、TRACK15、ハク。、第3弾となる第166巻-心酔の宴-にはOddRe:、名誉伝説、Lavtと、今、要注目のアーティストたちが続々と並んだ。

そして、いよいよ連続開催を締めくくる第4弾を発表！第167巻-深響の宴-と題し171、kurayamisaka、goetheの3組が競演する。それぞれ3バンドの音楽によって心に深く響く一夜となるはずだ。なおイベントは4月26日(日)にShibuya WWW Xにて開催される。

チケットは本日よりオフィシャル先行が受付スタート。(https://l-tike.com/retsuden/)

ぜひ忘れずにチェックを。

引き続きスペースシャワー列伝にご注目ください。

【イベント概要】

スペースシャワー列伝 第167巻 -深響の宴-

(読み：しんきょうのうたげ)

＜開催日程＞2026年4月26日(日) 開場17:15 / 開演18:00(予定)

＜会場＞Shibuya WWW X

＜出演＞ 171、kurayamisaka、goethe

＜チケット＞前売りチケット\3,800(税込・ドリンク代別)

＜オフィシャルサイト＞ https://retsuden.spaceshower.jp/retsuden/

＜主催/企画/制作＞ SPACE SHOWER TV

＜運営＞DISK GARAGE

＜お問い合わせ＞ https://info.diskgarage.com/