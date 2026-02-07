誰もが同じ目線で競える「座位ビーチバレーボール大会2026」

一般社団法人日本デフビーチバレーボール協会

2026年3月7日～8日、大分市・田ノ浦ビーチで開催

一般社団法人日本デフビーチバレーボール協会（DBVA）は、2026年3月7日（土）、大分県大分市の田ノ浦ビーチにて「座位ビーチバレーボール大会2026」を開催いたします。

本大会は、パラスポーツとデフスポーツが連携して実施される、国内でも極めて先進的なビーチバレーボール大会です。座位姿勢でプレーする「座位ビーチバレーボール」を採用することで、障がいの有無、年齢、性別、体格差による競技力の差を最小化し、誰もが平等に参加できるインクルーシブなスポーツ環境の実現を目指します。

■ 大会の特徴

● 座位だからこそ生まれる「フラットな競技環境」

選手は全員が座位姿勢でプレー。走る・跳ぶといった能力差がなくなり、戦術・チームワーク・コミュニケーションが勝敗を左右します。初心者から経験者まで、同じコートで競い合える新しいスポーツ体験です。

● 国際基準ルールに準拠

競技は World ParaVolley（WPV）Sitting Beach Volleyball Rules（最新国際規則）に準拠して実施。競技性と安全性を両立した大会運営を行います。

● インクルーシブスポーツ文化の発信拠点に

本大会を通じて、座位ビーチバレーボールの国内普及と魅力発信を図るとともに、スポーツを媒介とした地域コミュニティの形成、多様な参加者同士の交流を促進します。

■ 大会概要

大会名：座位ビーチバレーボール大会2026

開催日：2026年3月7日（土）～8日（日）※参加状況によっては８日は交流会となります。

会場：田ノ浦ビーチ（大分県大分市）

主催：一般社団法人日本デフビーチバレーボール協会（DBVA）

催行協力：一般社団法人日本パラバレーボール協会

後援（予定）：

大分県／大分市／大分県障がい者スポーツ協会／一般財団法人全日本ろうあ連盟／大分合同新聞社／OBS大分放送／TOSテレビ大分／OAB大分朝日放送／社会福祉法人大分県聴覚障害者協会／公益社団法人大分県言語聴覚士協会

協力（予定）：

大分県バレーボール協会／大分県立聾学校／NPO法人Cherim boat／太陽の家／大分大学手話サークルたなごころ／フットリラックス

■ 競技内容

競技種別：座位ビーチバレーボール（3人制） 参加資格：障がいの有無は不問／小学生以上（推奨）／初心者歓迎 参加費：無料（※交通費・宿泊費等は各自負担） 表彰： 優勝・準優勝 インクルージョン賞（スポーツマンシップ・協働性等） 初心者チャレンジ賞 ほか

■ 安全・アクセシビリティへの配慮

医療スタッフ・救護所の設置 水分補給・休憩体制の確保 手話通訳・視覚的案内の整備 会場内誘導スタッフ配置、砂浜スロープ・仮設導線の確保 主催者によるスポーツ傷害保険加入

■ 参加申込

申し込みフォームよりお手続きください。

■申込フォームアドレス

https://docs.google.com/forms/d/1h94zeWgVjoD-HRxW82rMTrHboKMuacM2bkiKTNUTSI4/edit

■ 主催団体・催行協力団体の連携

一般社団法人日本デフビーチバレーボール協会および一般社団法人日本パラバレーボール協会の連携については、令和6年度および令和7年度のスポーツ庁「スポーツ・インテグリティ推進事業における競技団体間の連携・統合に向けた環境整備」を通じて検討が実施されました。

■ 一般社団法人日本デフビーチバレーボール協会

大分県大分市に事務所を設置し、大分県を拠点とする唯一の中央競技団体として活動。 主にデフビーチバレーボール（立位）におけるアスリートの育成・強化に係る事業を展開している。 同時に、障がいの有無や種類を超えて、誰もがスポーツを楽しめる環境を整備し、スポーツの可能性を拡げ、スポーツの力で社会課題を解決し、ノーマライゼーション※に寄与することをビジョンに掲げている。https://japanbeach.jp/

■一般社団法人日本パラバレーボール協会

1997年に協会を設立し、座位バレーボール、立位バレーボール、座位ビーチバレーボール、立位ビーチバレーボール（以下、総称として「パラバレーボール」という。）の統括団体として活動。 パラバレーボールの普及を通じて、障がいの有無・老若男女を問わず、生涯スポーツとして楽しめるような環境を作り上げることや、強化を通じて、日本代表選手が活躍することにより、観ても楽しめる・やっても楽しめる競技となることをビジョンとして掲げている。https://www.jsva.info/

参加申し込みはQRコードもご利用できます。

主催：一般社団法人日本デフビーチバレーボール協会（DBVA）



問合せは：dbva@uni9.me