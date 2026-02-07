テルペン/510アトマイザーを店頭＆通販で販売、法人卸も対応｜TERP HEADS テルペンヘッズ（大阪日本橋）グランドオープン。

合同会社WING

店舗名：TERP HEADS（テルペンヘッズ）

所在地：〒556-0005 大阪府大阪市浪速区日本橋4-7-28 3F

営業時間：16:20～23:20

電話番号：070-8541-6024

メール：terpheads9@gmail.com

アクセス：【Osaka Metro堺筋線「恵美須町」駅 1-A出口より徒歩約5分／Osaka Metro・近鉄「日本橋」駅より徒歩約10～12分／南海「なんば」駅より徒歩約10分】

テルペンと510規格アトマイザーの専門店「TERP HEADS（テルペンヘッズ）」2026年2月15日に大阪・日本橋でグランドオープン!!

グランドオープンを記念し、2026年2月15日（日）・2月16日（月）の2日間限定でイベントを実施します。

ボングブランツペーパー・クラッチ510アトマイザーBBTANK FCACDT（カンナビス由来テルペン）ハイブリッドテルペン



TERP HEADSが大切にしているのは、香り（テルペン）とアトマイザー（510規格）を、店頭サンプルで実物確認しながら、安くて高品質な商品を迷わず選べるようにすることです。

「テルペンって何？」「510アトマイザーって難しそう」――そんな方でも大丈夫です。

店頭では、スタッフが好み・使い方・予算を聞きながら分かりやすくご提案します。

こだわり派の方には、香りの方向性や運用に合わせて、モデルを比較しながら選べるようにしています。



TERP HEADSでは、香りの方向性をはっきり分けて選べるよう、テルペン（ボタニカル / ハイブリッド / CDT）を中心に販売しています。

店頭では香りサンプルを確認しながら、好み・用途・求める“香りの濃さ/輪郭”に合わせて、迷わず選べるようにご案内します。



「フルーツ系で分かりやすい香りがいい」「ライブレジン系のニュアンスも欲しい」「植物本来の香りの再現度を重視したい」など、よくある希望をタイプ別に整理して比較できるのがTERP HEADSの特徴です。

TERP HEADSの取り扱い（テルペン）

CDT（カンナビス由来テルペン）

カンナビス由来のテルペンで、“本物の麻の香り”を再現したい方向けです。

フルーツ単体の分かりやすさより、複雑で奥行きのある香りの方向性を好む方に選ばれやすいカテゴリです。

ハイブリッドテルペン（レジン系の方向性×分かりやすさ）

ライブレジン由来の香りの方向性（雰囲気）を取り入れつつ、選びやすさ・扱いやすさとのバランスを取りたい方向けです。

CDTほど“玄人寄りの複雑さ”に振り切らず、ボタニカルほど“甘さ一辺倒”にもせず、**「麻感」と「甘さ」**を両立しているのが特徴です。

ボタニカルテルペン（濃厚フルーツ系）

植物由来（ボタニカル）を中心に、**フルーツ感が強く、直感的に選べる“濃い香り”を楽しみたい方向けです。

香りの方向性が分かりやすく、店頭でも「これ好き/苦手」が判断しやすいので、初めてのテルペン選びや、“迷いたくない”**方に向きます。

マンゴー/ベリー/グレープ/柑橘など、甘さ・ジューシーさ・トップノートの強さで選ぶイメージ。香りのキャラを立てたい時に選ばれやすいカテゴリです。

選び方のポイント

香りの系統（カンナビス/フルーツ/柑橘/ガス/ 等）

用途（ブレンド用・香り付け用途 など）

好みの再現方向（ボタニカル寄り / ライブレジン寄り / カンナビス本来寄り）

法人・店舗導入にも対応

法人卸 / 店舗導入 / 大量発注のご相談も可能です。用途や販売方針に合わせて、タイプ選定やラインナップ構成もサポートします（サンプル確認も対応）。 TERP HEADSの取り扱い（510規格アトマイザー）

TERP HEADSでは、510規格アトマイザー（カートリッジ）も販売しています。

容量は0.5ml / 0.8ml / 1.0mlを取り揃え、用途・好み・コスト感に合わせて、失敗しにくい選び方を店頭で案内します。

「初めてで不安」「漏れやすさが気になる」「見た目（フルガラス）も重視したい」など、よくある悩みに対して、**構造（エアフロー/コイル/材質/ねじ規格）**の観点から比較し、最適なモデルをご提案します。

主な比較ポイント

容量：0.5ml / 0.8ml / 1.0ml（用途別に提案）

材質：GOLD,フルガラス等（見た目・運用イメージで選択）

コイル：セラミックコイル等（仕様の違いを説明）

吸い心地の設計：エアフロー（好みに合わせて案内）

互換性：510ねじ規格（手持ち機器との相性を確認）

法人・店舗導入にも対応

法人卸 / 店舗導入 / 大量発注（まとめ買い）のご相談も可能です。導入前のサンプル確認や、運用に合わせたモデル選定もサポートします。



グランドオープン記念イベント（2/15・2/16限定）

グランドオープンを記念し、2026年2月15日（日）・2月16日（月）の2日間限定でイベントを実施します。

1）当日のお会計が10%OFF（2日間限定）

イベント期間中、店頭でのお会計が10%OFFになります。

2）「プレミアカード」配布（2/15当日限定・数量限定）

2月15日（グランドオープン当日）にお買い物いただいた方へ、数量限定で「プレミアカード」を配布します。

このカードは、堺店／日本橋店（グループ店舗）で提示するだけで、**以後いつでも10%OFF（永続）**となります。

※配布は数量限定。なくなり次第終了

店舗情報（TERP HEADS 大阪日本橋店） TERP HEADS（大阪日本橋店）



堺本店のご紹介：WING CBD（グループ店舗）

TERP HEADSを運営する合同会社WINGは、堺市に**堺本店「WING CBD」**も展開しています。日本橋店とあわせて、用途に応じてご利用ください。

WING CBD（堺本店）

住所：〒591-8031 大阪府堺市北区百舌鳥梅北町3-118-4

営業時間：13:00～20:00（年中無休）

電話番号：070-8477-9841

オンライン：wingcbd.com 全国発送可能

メール：shop@wing.ink

最寄り（徒歩目安）

・南海高野線「百舌鳥八幡駅」西出口 → 徒歩約4分

・JR阪和線「百舌鳥駅」→ 徒歩約6分 会社概要

Instagram

Google map

会社名：合同会社WING

事業内容：小売・卸売、関連商品の企画・販売 等

本件に関するお問い合わせ：shop@wing.ink / 070-8477-9841