『仮面の忍者 赤影』赤影・佐藤大樹〈EXILE/FANTASTICS〉青影・木村慧人〈FANTASTICS〉が、タイ・バンコクで開催の日本ポップカルチャーの祭典「Animonium2026」に登場！

株式会社テレビ朝日

2026年2月7日(土)、タイ・バンコクで開催されたアニメをはじめとする日本ポップカルチャーの祭典「Animonium2026」にて、テレビ朝日で放送中のドラマ『仮面の忍者 赤影（Masked Ninja AKAKAGE）』のスペシャルステージが行われました。タイ現地では日本とほぼ時差なく配信されており、注目度が高まっている本作のキャストを一目見ようと、会場には開場前から多くのファンが集まり、期待と熱気に満ちあふれていました。

『仮面の忍者 赤影』は、横山光輝の名作漫画を原作に、巨匠・三池崇史監督が新たな解釈で描く“戦国×忍者”アクションエンターテインメント。

赤影（佐藤大樹）と青影（木村慧人）が織田信長の裏で暗躍する忍の戦いを描き、重厚なドラマからコミカルな掛け合い・大迫力の怪獣バトルまで幅広い魅力で国内外から支持を集めています。

■赤影・佐藤大樹＆青影・木村慧人の登場でタイのファンたちが大熱狂！大盛り上がりのトークで魅了!!

作品VTR上映後、赤影役の佐藤大樹と青影役の木村慧人がステージに登場すると、大歓声が巻き起こりました。

二人がタイ語で自己紹介をするとさらに大歓声がおこり、序盤から会場は熱い熱気に包まれました。

その後のトークパートでは、忍者アクションへの挑戦やキャラクター作りの手応え、三池崇史監督の演出から得た刺激など、作品の核心に迫る話題が次々と飛び出しました。

さらに、FANTASTICSとして長年共に活動してきた二人ならではの信頼関係が、芝居の呼吸やアクションの連携にどう影響しているかといった深いテーマにも言及。

真剣な語り口から一転、仲の良さが伝わる軽妙な掛け合いに会場から笑いが起こるなど、作品の魅力と二人の人柄が存分に伝わる充実のトークとなりました。

■WOLF HOWL HARMONYとのクロストーク～フォトセッション～ライブで大盛り上がり!!

ステージ終盤には、エンディングテーマ「Marmalade」を歌う WOLF HOWL HARMONY が登場し、まずは佐藤・木村とのクロストークを展開。同じ事務所のアーティストが海外イベントのステージで顔をそろえるという貴重なひとときとなり、互いの活動を讃え合う温かい言葉に会場からは大きな拍手が送られました。続くフォトセッションでは、観客がスマートフォンを掲げたり作品カラーのアイテムを振ったりと、会場全体がライブのような熱気に包まれ、キャストとファンがひとつにつながる特別な時間が広がりました。

そしてフォトセッション後、いよいよ WOLF HOWL HARMONY が「Marmalade」を披露。迫力のパフォーマンスに観客は総立ちとなり、ステージは最高潮の盛り上がりでクライマックスへと突入しました。

今回のタイでのスペシャルステージの盛り上がりは、本作が日本から世界へ広がりつつあることを象徴する出来事となりました。赤影役の佐藤は作品の発表時から「海外の方に赤影を届けたい」「いつか赤影のマスクをつけたファンの景色を見たい」と語っており、バンコクの観客の反応は、その想いが確かな形になりつつあることを感じさせる瞬間となりました。

■登壇者コメント

●佐藤大樹 コメント

海を越えてこれだけ多くの方に愛されているということを、直に実感することができて嬉しかったです。タイ語を話したときや、ステージに上がった瞬間の歓声が、本当に想像の倍以上大きかったので、改めて可能性を秘めてる作品だと感じました。内容のみならず、歌からこのドラマを好きになった人も沢山いるということが分かり、PSYCHIC FEVER（サイキック・フィーバー）やWOLF HOWL HARMONY（ウルフ・ハウル・ハーモニー）の曲からこのドラマが広がり、「忍者」を知り、日本に興味を持ってくれた方が沢山いたと感じました。

タイの皆さんは魅力を世界中に広める力があると感じたので、ぜひ「ここがかっこいい」といったことを発信して、一緒に『赤影』を盛り上げていただけたら嬉しいです。

●木村慧人 コメント

タイの皆さんは本当に温かい方ばかりで、僕たちがタイ語で挨拶をするたびに、一つ一つ盛り上がってくださいました。なかなかタイには来られないからこそ、今回の盛り上がりを肌で感じて、またこの二人でイベントに戻ってきたいなという思いがさらに強まりました。劇中で青影の「大丈夫」というポーズをやってくれていたり、赤影の腕組みのポーズをしてくれたりと、分かりやすいものがあることで、タイの皆さんに作品の魅力が伝わっていることが分かりました。『仮面の忍者 赤影』は忍者がモチーフですが、忍者は日本の文化です。これからも「忍者」がさらにブームになって、子供から大人まで、たくさんの人がこの作品で忍者の素晴らしさを知ってくれたら嬉しいです。ぜひ皆さんの力を借りて、どんどん作品を広めていきたいです。

Animonium2026開催概要

【主催】DEX社・（タイ）

【開催日】2月6日(金)～8日(日)

【登壇日】2月7日(土)

【会場】タイ・バンコク・パラゴンホール

『仮面の忍者 赤影（Masked Ninja AKAKAGE）』情報

【放送】毎週日曜日 深夜０時10分～０時40分※一部地域を除く

初回から第４話まで、見逃した方やもう一度見たい方は今すぐTVerの見逃し配信へ！

https://tver.jp/episodes/ep0ge8xpt8

SNS・ホームページ

＜ホームページ＞ https://www.tv-asahi.co.jp/akakage/

＜X＞ https://x.com/akakage_tvasahi/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/akakage_ex

＜TikTok＞ https://www.tiktok.com/@akakage_ex

動画配信プラットフォーム『TELASA（テラサ）』では、毎週、『仮面の忍者 赤影』の地上波放送終了後に、ドラマ本編を配信いたします。何度も見たい方は、ぜひ『TELASA（テラサ）』でもお楽しみください。

【TELASA（テラサ）公式サイト】 https://navi.telasa.jp/