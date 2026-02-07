オーイシマサヨシ×鈴木愛理のでしょフェス!!2026開催決定！2月21日(土)チケット最速抽選先行スタート！

■祝・番組５周年！大反響の「でしょフェス!!」が5月20日（水）有明で開催決定！！

チャンネル登録者数まもなく200万人！テレビ朝日公式YouTubeチャンネル「動画、はじめてみました」内の人気番組「オーイシマサヨシ×鈴木愛理のでしょでしょ!!」 。MCのオーイシマサヨシ・鈴木愛理が披露する渾身の歌唱動画は1000万再生を超えるものも多数、総再生数３億回超えの「YouTube界のお化けコンテンツ」が番組開始５周年を記念したイベントを開催することが決定！

株式会社テレビ朝日



イベントタイトルはMCが自ら考案！

「オーイシマサヨシ×鈴木愛理の でしょフェス!!2026

有明でありったけのアリガトウ(ハート) ５周年GO!GO!GO!でしょ!!」

開催日は 2026年5月20日（水）、

会場は東京ドリームパーク内・SGCホール有明！

今回で第２回となる「でしょフェス!!」、前回開催したCLUB CITTA’(川崎)では、キャパシティをはるかに上回る応募があり、残念ながら会場に来られなかったファンも続出。そこで今回、キャパシティを前回の倍以上となる3,000人規模にスケールアップ！会場となる「SGCホール有明」は、今年３月に開業するテレビ朝日の複合型エンタテインメント施設【東京ドリームパーク（TDP）】内の多目的ホール。まさにオープンしたて、超フレッシュな会場での開催となります！

５年間応援してくれた“古参ファン”の方含め、全てのファンへの“ありったけのアリガトウ(ハート)”を詰め込んだ、周年ならではのスペシャルイベントになります！

■ゲストは「こっちのけんと」「TRUE」が決定！「オーイシ愛理」との豪華コラボも必見！

本イベントには、ゲストとして

こっちのけんと、TRUE の出演が決定！

２人とも番組に何度も出演してくれた「でしょでしょ!!ファミリー」の一員。オーイシとこっちのけんとでコラボした『はいよろこんで』や、オーイシとTRUEがコラボした『Sincerely』など、すでに大反響のコラボ歌唱動画をお届けしており、相性の良さは折り紙付き。今回もオーイシマサヨシ、鈴木愛理 とのコラボはもちろん、カバー歌唱・持ち歌披露を織り交ぜた、「でしょフェス!!」ならではのゴージャスなセットリストをお届け！詳細は、今後番組や公式SNSなどで随時発表していきます！

■５周年を記念したSP企画も進行中！会場で一緒に体験しよう！

さらに今回は、番組５周年を記念したスペシャル企画も実施予定！現在、MCオーイシマサヨシ・鈴木愛理と番組スタッフが鋭意企画を検討中！

この日、この場所でしか体験できない「でしょフェス!!」ならではの企画を、ぜひ会場で一緒に楽しんでください！

■チケット最速抽選先行は2月21日（土）午前10時スタート！

アニソン界はもちろん、サブカルを含めた全音楽ファン注目の「でしょフェス!!2026」、チケット最速抽選先行は 2月21日（土）午前10時より受付開始！販売プラットフォーム『テレ朝チケット』より、ぜひご応募ください！

https://ticket.tv-asahi.co.jp/ex/project/desho_fes2026

５周年の感謝を全力でお届けする一夜限りの祭典。

有明で巻き起こる“GO!GO!GO!”な瞬間を、どうかお見逃しなく！

オーイシマサヨシ コメント

YouTube番組派生の大きな音楽イベントって、周りを見渡してもあまり無かったりするので、１個のベンチマークになりたいと思います！

僕らが最終目標とするのは「東京ドーム」なので、今回はまずその礎になればいいという思いで頑張ります！

鈴木愛理 コメント

番組が始まってちょうど５周年のタイミングでフェスを開催させていただけるので、いつも見てくれている方にありがとうという気持ちと、でしょでしょ!!が今まで以上にどんどん大きくなっていくよ！という想いが伝わればいいなと思っています。

「GO！GO！GO！」の精神でみんなで盛り上がりたいです！

イベント概要

■日時 :2026年5月20日（水） 開場18:00／開演19:00

■会場 :SGCホール有明（東京都江東区有明3-3-8【東京ドリームパーク】内）

■出演 :オーイシマサヨシ・鈴木愛理 ＜ゲスト＞ こっちのけんと・TRUE（五十音順）

■チケット（全席指定）: 8,800円（税込）※電子チケットのみの取り扱いとなります

■受付スケジュール

＜最速抽選先行＞

２月２１日（土）１０：００～3月7日（土）２３：５９

■受付サイト

テレ朝チケット https://ticket.tv-asahi.co.jp/ex/project/desho_fes2026

■番組はYouTubeチャンネル「動画、はじめてみました」をチェック！

「オーイシマサヨシ×鈴木愛理のでしょでしょ!!」はYouTubeチャンネル「動画、はじめてみました」で配信中！チャンネル登録もお忘れなく！

https://www.youtube.com/channel/UCkGCQ4TN-8gvb8QCYIqygHw

■番組公式HP

https://www.tv-asahi.co.jp/douhaji/#/?category=variety(https://www.tv-asahi.co.jp/douhaji/#/?category=variety)

■番組公式 X

https://x.com/anison_desho