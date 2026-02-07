【祝・令和の虎ALL達成！】フィットネスは“検証の時代”へ――腸活×HIITの公開実証プロジェクト始動

祝・令和の虎ALL達成！

株式会社バディトレ[動画: https://www.youtube.com/watch?v=dsM_h4huKo4 ]

バディトレ（運営：株式会社バディトレ）は、は、「朝の腸活（ファスティング）とHIIT（高強度インターバルトレーニング）の組み合わせが、身体・メンタル・生活パフォーマンスにどのような変化をもたらすのか」を検証する、参加型・公開型の実証プロジェクトを開始いたしました。

本プロジェクトでは、流行や体験談に依存せず、実データに基づいて効果を検証・公開することを目的としています。

背景：なぜ“朝の腸活”がパフォーマンスを変えるのか

人間のパフォーマンスは、筋力や体重だけでなく、腸内環境・自律神経・習慣リズムに大きく影響されることが近年注目されています。

朝は、

１. 自律神経の切り替えが起こる時間帯

２. 腸が最も活動しやすいタイミング

３. 1日の代謝とホルモンバランスを決定する起点

とされており、この時間帯に腸内環境を整え、代謝を活性化し、短時間の高強度運動（HIIT）を行うことで、身体・集中力・メンタル・生活効率に複合的な変化が起こる可能性があります。

一方で、

１. 科学的な検証データが十分に共有されていない

２. 個人の成功体験が過度に一般化されている

３. 体質や生活環境の違いが考慮されにくい

といった課題も存在します。

バディトレでは、

「効果があるかどうか」ではなく、「誰に、どの条件で、どの程度有効なのか」を明らかにする必要があると考え、本実証プロジェクトを立ち上げました。

取り組み概要：腸活×HIITの実データを公開検証

本プロジェクトでは、バディトレ式「KOSOモーニングファスティング」とHIITトレーニングを組み合わせたプログラムを実施し、参加者の協力のもと、身体・体調・習慣の変化を定量的に測定します。

検証内容

１. ファスティング×HIIT実施前後の身体変化

２. 体組成・体重・コンディション推移

３. 腸活・生活リズム・主観的パフォーマンスの変化

４. 実施負荷・継続性・習慣化のしやすさ

検証結果は、個人が特定されない形でデータ化し、段階的に公開予定です。

成功例だけでなく、期待した変化が得られなかったケースも含め、ありのままの結果を公開することを重視しています。

■プログラム特徴：朝の腸活×HIITという“行動変容モデル”

本プロジェクトの核となるのは、単なる運動や断食ではなく、身体・習慣・コミュニティを統合した行動変容設計です。

主な構成

１. 朝：KOSOファスティングによる腸内環境リセット

２. 短時間HIITによる代謝・覚醒促進

３. 習慣化支援（チーム朝活・コーチング）

４. 食事・生活リズム改善

これにより、

１. 朝の覚醒・集中力向上

２. むくみ・倦怠感の軽減

３. 食習慣の安定

４. 運動効率の向上

５. メンタルの安定

といった複合的な変化が期待されます。

■ 本プロジェクトの目的：フィットネスを「信仰」から「検証」へ

本取り組みの目的は、特定の手法を推奨することではありません。

「どのような条件で、どのような人に適しているのか」を整理し、利用者が自分に合った選択をできるようにすることです。

フィットネスを、感覚や流行に頼るものから、検証可能な選択肢の集合体へと進化させることを目指しています。

プロジェクト概要

内容：朝の腸活（ファスティング）×HIITの効果検証

形式：参加型・データ公開型

検証項目：体組成変化、体調、生活リズム、継続性 ほか

目的：条件別の有効性・再現性の検証

開始時期：順次開始中

参加方法：公式サイトより申込み

※検証内容・公開方法の詳細は公式サイトにて案内予定

■ 会社概要(お問い合わせは公式サイトから)

社名：株式会社バディトレ

代表：星野 雄三

事業内容：フィットネスジム運営、運動習慣化プログラムの開発

所在地：東京都品川区戸越

公式サイト：https://buddy-training.com/(https://buddy-training.com/)