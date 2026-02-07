【祝・令和の虎ALL達成！】フィットネスは“検証の時代”へ――腸活×HIITの公開実証プロジェクト始動
祝・令和の虎ALL達成！[動画: https://www.youtube.com/watch?v=dsM_h4huKo4 ]
バディトレ（運営：株式会社バディトレ）は、は、「朝の腸活（ファスティング）とHIIT（高強度インターバルトレーニング）の組み合わせが、身体・メンタル・生活パフォーマンスにどのような変化をもたらすのか」を検証する、参加型・公開型の実証プロジェクトを開始いたしました。
本プロジェクトでは、流行や体験談に依存せず、実データに基づいて効果を検証・公開することを目的としています。
背景：なぜ“朝の腸活”がパフォーマンスを変えるのか
人間のパフォーマンスは、筋力や体重だけでなく、腸内環境・自律神経・習慣リズムに大きく影響されることが近年注目されています。
朝は、
１. 自律神経の切り替えが起こる時間帯
２. 腸が最も活動しやすいタイミング
３. 1日の代謝とホルモンバランスを決定する起点
とされており、この時間帯に腸内環境を整え、代謝を活性化し、短時間の高強度運動（HIIT）を行うことで、身体・集中力・メンタル・生活効率に複合的な変化が起こる可能性があります。
一方で、
１. 科学的な検証データが十分に共有されていない
２. 個人の成功体験が過度に一般化されている
３. 体質や生活環境の違いが考慮されにくい
といった課題も存在します。
バディトレでは、
「効果があるかどうか」ではなく、「誰に、どの条件で、どの程度有効なのか」を明らかにする必要があると考え、本実証プロジェクトを立ち上げました。
取り組み概要：腸活×HIITの実データを公開検証
本プロジェクトでは、バディトレ式「KOSOモーニングファスティング」とHIITトレーニングを組み合わせたプログラムを実施し、参加者の協力のもと、身体・体調・習慣の変化を定量的に測定します。
検証内容
１. ファスティング×HIIT実施前後の身体変化
２. 体組成・体重・コンディション推移
３. 腸活・生活リズム・主観的パフォーマンスの変化
４. 実施負荷・継続性・習慣化のしやすさ
検証結果は、個人が特定されない形でデータ化し、段階的に公開予定です。
成功例だけでなく、期待した変化が得られなかったケースも含め、ありのままの結果を公開することを重視しています。
■プログラム特徴：朝の腸活×HIITという“行動変容モデル”
本プロジェクトの核となるのは、単なる運動や断食ではなく、身体・習慣・コミュニティを統合した行動変容設計です。
主な構成
１. 朝：KOSOファスティングによる腸内環境リセット
２. 短時間HIITによる代謝・覚醒促進
３. 習慣化支援（チーム朝活・コーチング）
４. 食事・生活リズム改善
これにより、
１. 朝の覚醒・集中力向上
２. むくみ・倦怠感の軽減
３. 食習慣の安定
４. 運動効率の向上
５. メンタルの安定
といった複合的な変化が期待されます。
■ 本プロジェクトの目的：フィットネスを「信仰」から「検証」へ
本取り組みの目的は、特定の手法を推奨することではありません。
「どのような条件で、どのような人に適しているのか」を整理し、利用者が自分に合った選択をできるようにすることです。
フィットネスを、感覚や流行に頼るものから、検証可能な選択肢の集合体へと進化させることを目指しています。
プロジェクト概要
内容：朝の腸活（ファスティング）×HIITの効果検証
形式：参加型・データ公開型
検証項目：体組成変化、体調、生活リズム、継続性 ほか
目的：条件別の有効性・再現性の検証
開始時期：順次開始中
参加方法：公式サイトより申込み
※検証内容・公開方法の詳細は公式サイトにて案内予定
■ 会社概要(お問い合わせは公式サイトから)
社名：株式会社バディトレ
代表：星野 雄三
事業内容：フィットネスジム運営、運動習慣化プログラムの開発
所在地：東京都品川区戸越
公式サイト：https://buddy-training.com/(https://buddy-training.com/)