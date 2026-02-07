【兵庫県宍粟市】集まれる“今”を思い出に。学割ありで楽しむ大学生の春休みBBQ×温泉グランピング旅〈ウッドデザインパーク与位〉

ウッドデザインパーク株式会社

兵庫県宍粟市に位置する温泉併設のコテージ＆グランピング施設「ウッドデザインパーク与位」では、

大学生の春休み・卒業旅行需要に向けた宿泊プランとして、学割を活用した「BBQ×温泉×グランピング」を楽しめる春旅プランを展開しています。

本プランは卒業・進学・就職を控え、友人同士で集まる機会が減る大学生世代に向け、

「集まれる“今”を思い出に残せる場」を提供することが目的となっております。

大学生の春休み・卒業旅行需要に対応

春休みは、大学生にとって卒業や進級、就職といったライフステージの変化を迎える時期であり、

友人同士での旅行需要が高まる一方、

「旅行内容が決まらない」「費用面が不安」といった声も多いのが現状です。

ウッドデザインパーク与位では、準備不要で体験内容が分かりやすく、費用面でも利用しやすい宿泊スタイルとして、BBQ・温泉・宿泊をセットにしたグランピング体験をご提案しております。

プランの特徴１.｜手ぶらで楽しめるBBQ体験

本プランは「食事あり」か「食事なし」を選択することが可能で、食事なしの場合でももちろんバーベキューができるセットは利用で、オリジナルのバーベキューを楽しむこともできます。

全棟屋根付きのBBQ場を完備しているため、天候に左右されにくく、春休み期間中も安心して利用できる点が特長です。

さらにまだまだ寒い期間のため、屋外用ブランケットやアウターの貸出、カイロのプレゼントも用意しております。

プランの特徴２.｜併設の天然温泉でリフレッシュ

BBQやアウトドア体験の後は、併設の天然温泉「しそうよい温泉」を利用可能。

宿泊施設から徒歩0分の距離にあり、車移動などの必要がなく、グループ利用でもスムーズに温泉を楽しむことができます。

プランの特徴３.｜グランピングテント・一棟貸しコテージに宿泊

宿泊は、

グランピングテント- 一棟貸しコテージ

の2タイプから選択可能。

各サイトにはもちろん冷暖房完備でトイレ・シャワーなどの設備も整っており、

アウトドア初心者の大学生でも安心して滞在できる環境が整備されております。

学割プランについて

本プランでは、学生証の提示とウッドデザインパーク与位の公式Instagramをフォローすると

1名あたり2000円OFF＋焚火セットをプレゼント



春休み・卒業旅行の利用を想定し、費用面のハードルを抑えながら、グループでの宿泊体験を提供いたします。

予約について

ご予約は下記URL より可能です。

https://reserve.489ban.net/client/wdp-shiso/0/plan/id/244151/stay

ウッドデザインパーク与位の魅力

兵庫県宍粟市に位置する「ウッドデザインパーク与位」は、愛知県を中心にグランピング施設や室内BBQ施設を展開するウッドデザインパーク株式会社の関西初の店舗です。

中でも、大自然の中で快適にアウトドアを楽しめる一棟貸しコテージが人気。

冬は、都会の喧騒から離れた静かな森の中で、澄んだ空気と落ち着いた時間を味わえる季節です。

カップルやご夫婦、仲間同士で、心ほどける冬のひとときをお過ごしいただけます。

冬のウッドデザインパーク与位・5つの魅力 ・森の中で味わう、冬ならではの静かな非日常空間

木々に囲まれたプライベート感のあるサイトで、グランピングテントや一棟貸しコテージを選んで滞在。

冬は人の少ない時期ならではの静けさと余白があり、ゆっくりと自分たちの時間を楽しめます。

・天然温泉「しそうよい温泉」まで徒歩0分の立地

冷えた体をすぐに温められる、冬にうれしい環境。

アウトドアやBBQを楽しんだあとは、併設の天然温泉でじんわりと体の芯から温まり、

冬だからこそ感じられる癒しの時間をお過ごしいただけます。

・冬でも安心、手ぶらで楽しめる食材付きBBQ

屋根付きBBQ場を完備しているため、寒い季節や天候を気にせずBBQが可能です。

さらにアウターやブランケットの貸出もご用意。

地元食材を使った食材付きプランなら、準備や片付けの負担も少なく、冬でも気軽にアウトドア体験を楽しめます。

・冬の澄んだ空気と、より美しく見える星空

宍粟ならではの澄んだ空気は、冬になるとさらにクリアに。

晴れた夜には、満天の星空が広がり、

焚火を囲みながら過ごす時間は、冬ならではの特別な思い出になります。

・快適な設備で、寒い季節でも安心して滞在

各サイトにはトイレ・シャワーを完備。

アウトドアでありながら、ホテル感覚で過ごせる快適さが魅力です。

寒い季節でも無理なく滞在できるため、アウトドア初心者の方にもおすすめです。

施設情報

ウッドデザインパーク与位

所在地：〒671-2512 兵庫県 宍粟市山崎町与位66-3

アクセス：＜車＞ 中国自動車道 山崎ICから9.8km 約15分

＜公共交通機関＞JR西日本 姫新線 播磨新宮駅から神姫バス山崎行き山崎下車、新姫バス横山行き田井下車 徒歩15分