シンガーソングライター「eill」のファンクラブサイト「Level Up Club」を「FAM」にてリリース

株式会社Nagisa

ファンエンゲージメントプラットフォーム「FAM」の企画・開発・運用を手掛ける株式会社Nagisa(本社：東京都渋谷区代表取締役社長：横山佳幸)は、2026年2月7日(土)に、ブラックミュージックを下地にした音楽性と、甘さ／切なさ／艶感／力強さが共存した歌声で魅了するシンガーソングライター「eill」のファンクラブサイト、「Level Up Club」をリリースしました。

URL：https://eill-fc.com/

「Level Up Club」では、「eill」の最新情報はもちろん、オリジナル動画・写真、ブログ、音声コンテンツといった会員限定コンテンツを多数ご用意しています。さらに、リリースと同時に6月のツアー追加公演のファンクラブ先行もスタートしました。

■ファンクラブサイト概要

- 名称：Level Up Club- 開設日：2026年2月7日（土）20:30- URL：https://eill-fc.com/- 会費：月額会員：660円（税込）/年額会員：7,260円（税込）※お支払方法：「クレジットカード決済」「キャリア決済（月額会員のみ）」

▶︎会員特典

- news- mail magazine- member card（会員番号入りデジタル会員証）- ticket（ライブチケットの先行予約）- movie（Vlog、MusicVideo）- journal（ブログ）- dtm（デモ音源・カバー音源）- gallery（オリジナル写真）- live（ライブ、ラジオ配信）- fc goods

※一部機能およびコンテンツや詳細は、順次公開予定です

■eillについて

東京出身。ブラックミュージックを下地にした音楽性と、甘さ／切なさ／艶感／力強さが共存した歌声で魅了するシンガーソングライター。アーティスト名は北欧神話に登場する癒やしの女神「エイル」に由来。癒やしの力は音楽にも宿るという思いが込められている。2021年4月にTVアニメ『東京リベンジャーズ』のエンディング主題歌「ここで息をして」でメジャーデビューを果たす。その後、劇場版アニメ「夏へのトンネル、さよならの出口」の主題歌となった「フィナーレ。」が、韓国と台湾を中心にスマッシュヒットを記録。また、大きな話題を呼んだ恋愛リアリティ番組「ラブトランジット」では、シーズン1,2ともにeillが主題歌と挿入歌を担当した。さらに、多彩なソングライティング・センスが高い評価を受け、BE:FIRST、テヨン(ex少女時代)、EXID、WEST.、NEWS、片寄涼太等に楽曲を提供。情感豊かな歌声に魅せられたアーティストも多く、m-flo、SKY-HI、PINKSWEAT＄等、国内外のアーティストの楽曲に客演で多数参加している。また、韓国の6人組アイドルグループIVEの人気楽曲の日本語詞を担当。幼馴染と結成した4人組ガールズバンド「CHIANZ」としても活動するなど、アーティストとしての幅広い活動を行っている。

Webサイト：https://eillofficial.com/

■ファンエンゲージメントプラットフォーム「FAM（ファム）」について

FAMは、アーティストとファンをつなぐ“360°サポート”のファンクラブサービス。

高品質なファンクラブとアプリを無償で制作・提供するほか、事務所やアーティストの負担を軽減できるよう、グッズ制作からECの配送管理、イベント運営などあらゆるサポートを行います。

FAM公式HP：https://thefam.jp/

お問い合わせ：https://thefam.jp/inquiry

■株式会社Nagisa

会社名：株式会社Nagisa（英文名：Nagisa,Inc.）

代表者：代表取締役社長横山佳幸（よこやまよしゆき）

所在地：東京都渋谷区渋谷3丁目15-6並木橋ビル５F

設立：2010年5月17日

資本金：1億円

事業内容：Fantech事業

URL：https://nagisa-inc.jp

【商標名称等に関する表示】

＊Nagisa及び「Nagisa」ロゴは株式会社Nagisaの商標または登録商標です。

＊記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です。