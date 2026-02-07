限定5社様『ムビ活コレクト』 無償トライアル募集開始のご案内

インフォームシステム株式会社『ムビ活コレクト』を2026年4月1日に正式ローンチ https://collect.movikatsu.com/

動画共有アプリケーション『DOUPA!ポータル』を開発・提供する、インフォームシステム株式会社（大阪市淀川区、代表取締役：前田英孝）は、ネット開催のユーザー参加型の動画投稿コンテストや公募、オーディション等で、動画収集ができるオリジナルフォームの作成、応募データを簡単かつ安全に管理、そして審査、データのダウンロードまでブラウザ上で簡単に操作できるウェブサービス『ムビ活コレクト』を、2026年 4 月にローンチいたします。正式ローンチを前に、本番機能が全て利用できる無償トライアルを限定5者様募集します。

■『ムビ活コレクト』開発の背景

近年、スマートフォンや通信環境の進化により、動画を活用したコミュニケーションは、私たちの生活の一部になっています。動画は、文章や静止画だけでは伝えきれない、人物像や想い、スキルや表現力を伝えられる手段として、採用活動や教育現場、各種コンテストや選考・評価の場面で、活用の幅が広がっています。一方で、動画をスムーズに収集し、その後の管理や審査までを効率的に行える仕組みは、まだ十分に整っていないのが現状です。無料のフォームサービスやSNSを組み合わせた運用では、管理の手間や、情報管理のセキュリティ面で課題が多くあります。

こうした背景を受け、動画の投稿フォームをノーコードで作成・管理でき、応募受付から管理・審査・活用までを一気通貫で行えるウェブサービスとして『ムビ活コレクト(https://collect.movikatsu.com/)』は開発されました。

■主な機能１. 投稿データの一体可視化、検索性

フォーム投稿された応募データは、管理画面で最新の投稿から順に表示されて、一覧性があり、検索ができ、評価得点がはいれば、得点順の昇順降順で表示操作することもできます。

『ムビ活コレクト』管理画面 投稿コンテンツ一覧画面

■主な機能２. オリジナル投稿フォームの作成機能

オリジナル投稿フォームを、コンテストやオーディションに応じて、テキストやラジオボタン、プルダウンなどを入力項目を自由に設定でき、簡単に作成することができます。

『ムビ活コレクト』管理画面 フーム作成画面

■主な機能３. 審査・評価入力機能 データダウンロード機能（csv、動画元データ）

応募データごとに、得点入力や審査コメントの入力ができ、応募テキストデータはCSV形式で、動画はユーザーから投稿された元データをダウンロードすることができます。

『ムビ活コレクト』管理画面 投稿コンテンツ詳細画面

■『ムビ活コレクト』基本料金 プラン

初期費用：0円

80日間利用費用：264,000円（税込）

※同時に2種類のフォーム利用可能

※期間延長対応可能

■無償トライアル募集要項 限定5社様まで

募集（審査）期間： 2026 年 2月6日～2026 年 3月31日

ご利用期間：2026 年 4 月 1 日～2026 年 11 月 30 日の間で最大 80 日間

※導入前と導入期間中は、コンテスト応募完了までの運用サポートを行います。

対象：動画投稿コンテストの開催実績がある、または開催を予定している企業・行政・各種法人・コミュニティ（組織形態は問いません）コンテスト内容等を踏まえ、当社にて無償トライアル可否を審査させていただきます。

★無償トライアルのお問合せ https://inform.collect.movikatsu.com/p/mvclt-form

上記フォームからお問い合わせください。

ご協力事項：無償トライアル導入期間中または終了後に、サービス改善を目的としたアンケートおよびインタビューへのご協力をお願いいたします。また、ご提供いただいた内容は、団体名を明記のうえ、当社 Web サイト等で紹介させていただきます。

■ 会社概要

企業名：インフォームシステム株式会社

所在地：大阪府大阪市淀川区西中島4-7-18 まるみやビル2階

設立：1995年（平成7年）9月

資本金：1,450万円

従業員数：30名

事業内容：動画共有アプリケーション「DOUPA!ポータル(https://doupa.jp/)」の開発・提供

動画・デジタル分野におけるシステム開発および関連サービスの企画・開発