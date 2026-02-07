津南醸造は、コーヒー廃棄物から「ヴィーガンレザー」を生み出すインドネシアの『Bell Living Lab』を訪問しました

津南醸造株式会社左から津南醸造の食用米日本酒『GO LUNAR』、グリーン日本酒、Bell Living Labの製品

津南醸造株式会社（本社：新潟県中魚沼郡津南町、以下「津南醸造」）の代表取締役の鈴木健吾は、2026年2月6日（金）、西ジャワ州バンドンにあるBell Living Lab（別名：Bell Society）を訪問しました。当日は、インドネシア国立研究革新庁（BRIN）の研究員であるNur Akmalia Hidayati氏も同行し、一行はBell Living LabのCEO兼共同創業者であるArka Irfani（アルカ・イルファニ）氏と会談しました。

この訪問では、Bell社の生産施設視察が行われ、バイオものづくり（Bio-manufacturing）の未来、循環型経済、そして宇宙に生活圏を拡大する際を想定した際の発酵技術の応用可能性についてまでの多岐にわたるテーマで、それぞれの地域の資源や課題について言及しながらディスカッションを進めました。

ファッション産業が抱える地球規模の環境課題

従来の動物由来レザー産業は、世界で最も資源集約型の産業の一つであるが、大きな課題を抱えています。動物皮革を1平方メートル生産するためには、約17,000リットルの水が必要とされ、なめし工程ではクロムをはじめとする有害化学物質が使用されることが多く、深刻な土壌汚染や水質汚染を引き起こす原因となっています。さらに、ポリウレタンやPVC（ポリ塩化ビニル）といった合成皮革は化石燃料由来であり、マイクロプラスチック問題を深刻化させています。

こうした課題を解決することを目的に、スタートアップとしてBell Living Lab が設立されました。世界第4位のコーヒー生産国であるインドネシアに拠点を置く同社は、ファッション産業の環境負荷と農業廃棄物処理という2つの課題を同時に解決することを目指しています。

Bell Living Lab の中核技術「コーヒーと微生物が生み出す発酵産物」

施設視察において、Irfani 氏からBell Living Lab の主力素材である「M-Tex」が紹介されました。「M-Tex」は、従来のレザーとは異なり、「生まれる」のではなく「育てられる」素材とされており、Irfani 氏から、次のような説明を受けました。

「インドネシアでは膨大な量のコーヒーが生産されていますが、それに伴って大量の廃棄物も発生します。コーヒーチェリーパルプ、つまり果実の外皮は、多くの場合廃棄され、腐敗の過程で温室効果ガスを排出します。私たちはこれを“廃棄物”ではなく、“栄養源”として捉えて扱っています。」

コーヒーパルプの乾燥物コーヒーパルプを発酵させるための前処理プロセス

以下が、「M-Tex」の生産に関する独自プロセスの概要です。

原料準備（Feedstock Preparation）

コーヒーパルプを地元農家から回収し、埋立処分を防止することで、農業コミュニティに新たな収益源をもたらす。

細菌発酵（Bacterial Fermentation）

パルプを栄養豊富な培地へと加工し、Acetobacter xylinum に類似した特定菌株を投入。菌が糖を代謝し、高純度セルロースナノファイバーを生成する。

シート形成（Sheet Formation）

数週間かけて、ナノファイバーが液面上で絡み合い、厚く耐久性のあるマット（ペリクル）を形成。これがレザーの原材料となる。

仕上げ工程（Finishing）

セルロースシートを回収・洗浄・乾燥し、天然由来の処方で処理することで、高級ファッションやインテリア用途に求められる質感・色・耐久性を実現する。

その結果生まれる素材は、100％ヴィーガン、クルエルティフリーでありながら、プレミアムレザーに匹敵する強度と質感を備えています。また Bell Living Lab は、コーヒー豆の外皮（チャフ）と再生プラスチックを組み合わせた複合素材 「Kalpa」 も開発しており、家具や内装材として活用することで、ゼロ・ウェイスト思想を体現しています。

それぞれの土地における 「発酵の共生」について

シート形成のための発酵プロセス発酵によって得られたコーヒーパルプ由来のシート

新潟県にある津南醸造では、麹菌（Aspergillus oryzae）と酵母の相互作用を最適化して日本酒を生産しています。一方、セルロースシートが育つ発酵トレイに囲まれた Bell Living Lab の施設でも複数種の微生物が発酵を行う並行複発酵が行われている点において、強い類似性を確認することができました。津南では、微生物を導いて米から香味とアルコールを生み出すのに対して、バンドンでは微生物を導いてコーヒーから建材の材料や革製品が生み出されています。

微生物を扱う生産技術という観点から、津南醸造が日本酒の現場で用いているデータの計測方法や微生物制御の方法を M-Tex の細菌成長管理に応用することができないかなどのディスカッションを行いました。その中で、温度、pH、湿度をより高精度で管理することで、生産速度と品質の均一化を図ることができ、グローバル需要に対応するためのスケールアップにおいて重要になる可能性などに対する言及がなされました。

地球から月へ──2040年を見据えた構想

議論は地球の枠を超え、宇宙へと広がりました。2040年までの人類の月面居住が実現されるという仮説に対して、津南醸造代表の鈴木は微生物を活用した技術が重要になるのではという仮説をもとに研究活動を行っています。宇宙居住の最大の障壁は、地球から重量物資を輸送できない点にあると考えられています。

月や火星で生活をする未来を考えた際に、現地に牛を連れて行くことは困難で大きな綿花畑を作ることも難しく、基本的に生活に必要な素材は閉鎖循環系の中で生産することが求められます。Bell Living Lab の技術を発展させることで、宇宙で必要とされる生活資材の一部を、生産供給できる可能性があると考えられました。例えば食料廃棄物から、衣服や建材を微生物を経て生産することができれば、宇宙での資源不足問題を解決できる可能性があります。

今後の展望

訪問の締めくくりとして、両者は共同研究の可能性を探ることで合意しました。具体的には、下記のような研究課題の例が挙げられました。

菌株改良：日本のゲノム解析技術を活用し、高効率セルロース生産菌を特定

アップサイクル連携：津南醸造の酒粕を Bell Living Lab の培地として活用できるか検証

市場展開：SDGs への意識が高い日本市場へのサステナブル素材導入

Bell Living Lab (PT. Kurva Lonceng Khatulistiwa)について

Bell Living Lab の革製品

Bell Living Lab は、インドネシアのバイオマテリアル研究企業でありソーシャルエンタープライズです。

CEOのArka Irfani氏らが共同創業し、コーヒー生産由来の農業廃棄物を、M-Tex（ヴィーガンレザー）やKalpa（バイオ複合材）といった持続可能な素材に変換することを専門としています。環境と地元農家の双方に利益をもたらす循環型経済の構築を目指しています。

Bell Living Lab のWebページ：https://www.belllivinglab.com/

津南醸造株式会社について

豪雪地にある津南醸造の酒蔵

津南醸造株式会社は、新潟県中魚沼郡津南町に本社を構える日本酒を生産する酒蔵で日本有数の豪雪地帯に位置し、標高2,000m級の山々から湧き出る天然水を仕込み水として活用しています。

「Brew for Future～共生する未来を醸造する～」をブランドコンセプトに、地元産の酒米「五百万石」を活用した伝統的な酒造りとともに、地元の食用米ブランドである「魚沼産コシヒカリ」を用いたテーブルライス日本酒の生産と販売を行っています。

津南醸造のWebページ： https://tsunan-sake.com/