PUNPEEの最新ワンマンライブ「Seasons Greetings ′26」をU-NEXTにて独占ライブ配信！過去のライブ映像も独占配信決定！

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、本日開催された「PUNPEE One Man Live Seasons Greetings '26 at 東京ガーデンシアター」の模様を2月28日（土）独占ライブ配信いたします。本公演は、月額会員の方なら追加料金なくお楽しみいただけます。

(C)SUMMIT.inc

ラッパーとして自身のアルバム『MODERN TIMES』『The Sofakingdom』などを発表する一方、Red BullのTVCM、TBS「水曜日のダウンタウン」のオープニング、宇多田ヒカル「光 -Ray of Hope MIX-」のRemixなど、多くの作品を手掛け、プロデューサーとしても幅広く活躍しているPUNPEE。

本日、東京ガーデンシアターにて開催されたPUNPEEの単独公演「Seasons Greetings'26」では、STUTS、Kohjiya、ピーナッツくんら、PUNPEEと親交の深い豪華ゲストが登場。ここでしか聴けないパフォーマンスを披露し、PUNPEEらしいサプライズに富んだ演出で、会場中を沸かせました。

U-NEXTではこの公演の模様を2月28日（土）に独占ライブ配信することが決定いたしました。ライブ配信終了後は見逃し配信を予定しています。2023年1月の中野サンプラザ公演以来、3年ぶりとなったPUNPEEの待望の単独公演の模様を、是非U-NEXTならではの高音質・高画質な映像でお楽しみください。

また、ライブ配信を記念して、U-NEXTでは過去のライブ映像2作品をライブ配信の前日となる2月27日（金）より独占配信いたします。さらにMV9本も配信いたしますので、ぜひライブ配信を観る前、観た後にあわせてご覧ください。

PUNPEE One Man Live Seasons Greetings '26 at 東京ガーデンシアター

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=QYvQJLMXwRI ]

視聴ページ：https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000013079

ライブ配信：2月28日（土）20:00 ～ライブ終了まで

見逃し配信：配信準備完了次第～3月14日（土）23:59まで

配信公演：2月7日 東京ガーデンシアター 公演

※権利上の都合により、公演の一部をカットしてお送りする可能性がございます。予めご了承ください。

※視聴可能デバイスに関してはこちら(https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000013079)をご確認ください

U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど42万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、124万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。

U-NEXT：https://video.unext.jp

※GEM Partners調べ／2026年1月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。