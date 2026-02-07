Vaundyからメッセージが到着！「Vaundy DOME TOUR 2026 ″SILENCE″」いよいよ来週U-NEXTにて独占ライブ配信！SNSでの冒頭無料配信決定！

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、「Vaundy DOME TOUR 2026 "SILENCE"」東京ドーム公演の模様を2月15日（日）に独占ライブ配信いたします。これを記念して、本編の一部をYouTube、X（旧Twitter）、TikTokで視聴できる無料配信を実施いたします。

U-NEXTがオフィシャル配信パートナーを務める、Vaundyの自身最大規模の4大都市ドームツアー「Vaundy DOME TOUR 2026 "SILENCE"」より、東京ドーム公演DAY2の模様がいよいよ2月15日（日）に独占ライブ配信されます。

この度、U-NEXTのライブ配信と同日、YouTube、X、TikTokにて、ライブの冒頭2曲のパフォーマンスを無料配信することが決定いたしました。なお、U-NEXTではライブの冒頭から終了まで、余すところなくご覧頂けます。各SNSでの無料配信、U-NEXTの独占ライブ配信に参加して、Vaundy自身最大規模のライブを、ぜひ生中継でお楽しみください。

さらに、当日はX（旧Twitter）にてウォッチパーティを開催いたします。「#Vaundy同時視聴(https://x.com/intent/post?text=%23Vaundy%E5%90%8C%E6%99%82%E8%A6%96%E8%81%B4)」のハッシュタグをつけた投稿で、ファン同士で盛り上がりましょう。

またU-NEXTでは、ライブ配信を記念して、2020年から2021年にかけて行われたVaundyのデビュー初期のワンマンライブ「Vaundy 2nd one man live "strobo"」「Vaundy one man live "KATARIBE"」「Vaundy one man live tour "HINODE"」から、それぞれ見どころを厳選した特別編集版を好評配信中です。パッケージ化されていない貴重なライブ映像は必見です。この他にも、「Vaundy one man live ARENA tour “FUSION”」「Vaundy one man live at BUDOKAN "深呼吸"」「Vaundy one man live tour “replica”」「Vaundy one man live "HEADSHOT" at Makuhari Messe」のライブ映像や、MV全41本も好評配信中です。ぜひこの機会にご視聴ください。

この度、東京ドーム公演を直前に控えたVaundyより、ファンへのメッセージ動画が到着しました。

「Vaundy DOME TOUR 2026 "SILENCE"」ライブ会場では、2月14日（土）～15日（日）の東京ドーム公演、3月14日（土）～15日（日）の京セラドーム大阪公演にて、U-NEXTブースを出展いたします。

ブースでU-NEXTに新規登録していただいた方を対象に、Vaundyの直筆サイン入りＴシャツを始めとした豪華賞品が抽選で当たるコラボキャンペーンを実施いたしますので、ご来場予定の方は是非、U-NEXTブースにお立ち寄りください。

さらに、ただいま「U-NEXT MOBILE」のお申し込み者を対象に、3月15日（日）の大阪・京セラドーム公演のライブチケットが当たるプレゼントキャンペーンを実施中です。キャンペーン詳細をご確認のうえ、ふるってご応募ください。

キャンペーン詳細はこちら：https://help.unext.jp/info-video/detail/info586b

Vaundy DOME TOUR 2026 "SILENCE"

視聴ページ：https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000012419

ライブ配信：2月15日（日）18:00 ～ライブ終了まで

見逃し配信：配信準備完了次第～3月29日（日）23:59まで

配信公演：2月15日 東京ドーム 公演

※視聴可能デバイスに関してはこちら(https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution)をご確認ください

冒頭無料配信 概要

Vaundy公式YouTube：https://www.youtube.com/@Vaundy

Vaundy公式X：https://x.com/vaundy_engawa

U-NEXT公式TikTok：https://www.tiktok.com/@unext_jp

配信日時：2月15 日（日）17:30～配信終了まで（約1時間）

※ライブ配信開始時に通知を受け取る場合、各アカウントの「フォロー」や「チャンネル登録」及び、通知設定を行ってください。

※生中継は18時頃から2曲目のパフォーマンス終了までを予定しています。続きはU-NEXTのライブ配信で視聴可能です。

【Vaundy 配信中一覧】

https://video.unext.jp/browse/feature/FET0011939

U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど42万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、124万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。

U-NEXT：https://video.unext.jp

※GEM Partners調べ／2026年1月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。