【最速レポート】フィッシャーズ単独イベント開催！興奮冷めやらぬ中、ファン待望の「全国ツアー」をサプライズ発表！

UUUM株式会社

UUUM株式会社(本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：梅景 匡之)は、本日開催された、所属クリエイター・フィッシャーズ単独イベント「フィッシャーズイベント -チョコをもらえない男たち-」のレポートと、イベント内で発表された最新情報をお知らせします。

■6人とファンの絆が爆発！熱気に包まれたステージを振り返る

本日開催されたイベントでは、フィッシャーズらしい「全力の遊び」と「ファンとの絆」が詰まった様々な企画が実施されました。

・開幕から会場を揺らした『絶好調!!!!!!』

ステージにメンバーが登場した瞬間、割れんばかりの歓声が響き渡りました。オープニング曲『絶好調!!!!!!』からイベントはスタート。一瞬で会場の熱気を最高潮へと引き上げました。

・【企画１.】思い出を振り返る「動画クイズ」

企画コーナーでは2チームに分かれて挑戦。これまでの投稿動画が何月に公開された動画か当てる「動画時期当てクイズ」では、メンバー同士の記憶力の違いにツッコミが飛び交う場面も。メンバーと一緒に思い出を振り返る貴重な時間になりました。



・【企画２.】客席巻き込みの大騒動！「借りモノ・ヒト・コト対決」

ファン参加型の「借りモノ・ヒト・コト対決」では、お題に合うアイテムを探してファンと交流する、フィッシャーズならではの距離の近さに会場は熱狂。メンバーとファンが一体となってゴールを目指す、絆の深さを象徴するシーンとなりました。

・興奮のフィナーレ

イベントを締めくくるライブパートでは、会場の盛り上がりもピークに。最後まで全力で駆け抜けるメンバーに応えるように、客席からは大きな歓声が沸き起こりました。

本イベントでは、なかでもライブパートの演出に注力。これまでンダホをメインボーカルとして届けてきたライブに加え、今回に向けてマサイがボイストレーニングを重ね、満を持して本格始動。ステージに立つその姿は、新たなフィッシャーズの一面を感じさせるものとなりました。



1部・2部で異なる楽曲を披露するなど、これまで以上にボリューム感のあるセットリストを用意。ンダホとマサイによるツインボーカルで、これまで披露される機会の少なかった『8月の坂』『片想い送信中』『サヨナラまたな』や、1部の『葛飾ラプソディ』では客席とともに歌い上げる場面も見られました。他にも、フィッシャーズの定番曲『未完成人』、2部のラストには『虹（Last Restart ver.）』を披露し、会場は温かな一体感に包まれました。

次なる舞台へ！ファン待望の全国公演ツアー開催が決定！

イベントのラスト、スクリーンにて「全国公演ツアーの開催」がサプライズ発表されました。これまでなかなか足を運べなかった全国のファンの皆さまへ、フィッシャーズが直接会いに行きます。追加情報は公式SNSから順次発信します。



【ツアー第1弾詳細：熊本公演】

全国ツアーの皮切りとして、熊本・グリーンランドでの開催が決定しました！

・イベントタイトル：

「フィッシャーズイベント みんなに会いにいくよ！全国公演ツアー」

・開催日：2026年3月21日(土)

・開催時間：開演11:30／終演12:30予定

・会場：グリーンランド(熊本県荒尾市)

・会場URL：https://www.greenland.co.jp/park/access/car/

詳細は下記のURLをご確認ください。

https://uuum.jp/posts/1058182



「全国公演ツアー」告知映像はこちら

https://youtube.com/shorts/XciYyHnGWuM

フィッシャーズについて

若年層から親世代の大人まで、幅広い世代に支持されているトップクリエイター。バラエティ豊かなメンバーが揃った時の掛け合いが抜群。中学の思い出として動画投稿をスタートしたことをきっかけに、多くのファンを持つチャンネルへと成長。

2012年8月にYouTubeチャンネルを開設してから約8年を経て、2020年にメインチャンネル単独で再生回数100億回を突破。2026年2月現在のチャンネル登録者数は904万人にのぼります。

YouTube：https://www.youtube.com/@Fischers

X：https://x.com/FischersHome

Instagram：https://www.instagram.com/fischershome/

UUUMについて

UUUMは「想いの熱量でセカイを切り拓く」クリエイティブ・エージェンシー。 国内最大級のMCN(マルチチャンネルネットワーク)であるとともに、人びとに「新しい体験」をコドモゴコロのある発想で提供する。 15,000以上のYouTubeチャンネルのサポートを中心に、インフルエンサーマーケティングや、グッズ・イベント事業、メディア事業などを展開している。

社名：UUUM(ウーム)株式会社

代表者：代表取締役 社長執行役員 梅景 匡之

設立：2013年6月

コーポレートサイト：https://uuum.co.jp/

クリエイターサイト：https://uuum.jp/