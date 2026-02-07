4人組バンド BILLY BOOワンマンツアー『BILLY BOO ″CATALYST tour 2026″』開催を発表！新曲「トラボジマ」MVを公開！
2024年5月に結成された仙台出身の4人組バンド、BILLY BOO（ビリーブー）。
昨年10月から始まった全国対バンツアー「BILLY BOO "WIGGLY tour 2025-2026"」ツアーファイナル公演が2月7日(土)東京・Spotify O-Crestにて開催された。
本公演はSOLD OUT公演となり、会場には多くのファンが詰めかけた。
Photo by うえむらすばる
24年2月にリリースされた「逆光」から始まり、「Shake it!!」、「Fake Lover」とダンサブルな楽曲が続き、ABEMA TV『キミとオオカミくんには騙されない』BGMに起用された「レンズ」を披露。ボーカル・KAZUKI UJIIEの声が会場に響き渡り、涙を浮かべるファンも。その後、Band Instを挟み、「Dejavu」、昨年10月にリリースされた「ラブソング」、さらに新曲「トラボジマ」を披露。会場が揺れるほどの盛り上がりを見せ、本編は「サイレン」で幕を閉じた。アンコールでは再び新曲「トラボジマ」を披露。会場が熱狂の渦に包まれる中、
ワンマンツアー『BILLY BOO "CATALYST tour 2026"』を発表し、歓声があがった。
ワンマン公演は2024年9月以来の約2年ぶり。ツアー形式での開催は今回が初となる。ライブでしか味わえないBILLY BOOの熱量を、ぜひワンマンツアーで体感してほしい。
Photo by うえむらすばる
Photo by うえむらすばる
Photo by うえむらすばる
Photo by うえむらすばる
さらに、新曲「トラボジマ」のMusic Videoが公開された。
恋をしている相手の好みに合わせたり、好きになってもらう努力をしたものの、恋が叶わなかった女の子が、自分らしい生き方で過去を振り切って前を向こうとするストーリー。
キャストに月野有菜を迎え、明るく切ない世界観を表現したミュージックビデオとなっている。
BILLY BOO - トラボジマ(돌아보지마) 【Official Music Video】
https://youtu.be/o9DH8PhpQxk
【新曲リリース情報】
BILLY BOO「トラボジマ」
2月6日(金)配信
https://billyboo.lnk.to/tolabojima
◆ライブ情報
【BILLY BOO "CATALYST tour 2026"】
＜ツアー日程＞
2026年5月23日(土) 大阪・Live House Pangea
2026年6月6日(土) 宮城・ROCKATERIA
2026年6月13日(土) 愛知・ell.SIZE
2026年7月11日(土)東京・渋谷WWW
＜チケット＞
\4,500- + 1D 代
※未就学児入場不可
※お 1 人様 1 公演 最大 2 枚まで (複数公演申し込み可能)
※学生は\500 を学割キャッシュバック！
・学割キャッシュバック
・公演当日に各会場の受付にて学生証のご提示で\500 をキャッシュバックいたします。
※公演当日、会場にご来場されたお客様がキャッシュバックの対象となります。
・キャッシュバックは小学校・中学校・高等学校・短期大学・大学・高等専門学校(高専)・専修学校・一
部の各種学校に在籍の方が対象になります。
・キャッシュバックの際は写真付学生証の提示が必要になります。
※学生証が写真付で無ければ写真付身分証明証と学生証の 2 点にて確認をいたします。
・オフィシャル最速先行(先着制)
2026 年 2 月 7 日(土)20:00～2 月 24 日(⽕)23:00
＜詳細＞
https://billyboo.jp/news/detail/262
BILLY BOO 公式ホームページ
https://billyboo.jp/
【BILLY BOO "WIGGLY tour 2025-2026" ツアーファイナルセットリスト】
01. 逆光
02. Shake it!!
03. Fake Lover
04. レンズ
-Band Inst-
05. Dejavu
06. ラブソング
07. ラプソディ
08. トラボジマ
09. サイレン
EN. トラボジマ
■BILLY BOOプロフィール
2024年5月結成。R&B、HIPHOP、ソウル・ファンクをルーツに、ジャンルの垣根を超えた独自のミクスチャーサウンドと、キャッチーなメロディが融合した4人組バンド。
ボーカル・KAZUKI UJIIEの歌声は、一度聞いたら耳を離さない天性の歌声で人々を魅了する。
24年10月にリリースした「レンズ」はABEMA「キミとオオカミくんには騙されない」BGMに抜擢、
25年2月にはバンド初となるEP「逆光」をリリースし、2月度のFM802ヘビーローテーションに選出される。
25年4月に配信リリースされた「ラプソディ」はTVアニメ『謎解きはディナーのあとで』のエンディング・テーマとして書き下ろし、初のアニメタイアップを務める。
全国57局のプッシュ曲(パワープレイ)を獲得し、配信リリース前にも関わらずBillboard JAPAN総合ソング・チャート"JAPAN Hot 100"にチャートインという異例の快挙を成し遂げる。
配信後も"JAPAN Hot 100"45位、"Billboard JAPAN Hot Animation"13位にチャートイン。
さらに"Billboard Japan Heatseekers Songs"にて2週連続首位、2025年上半期8位を獲得。
25年10月に配信リリースされた「ラブソング」は"Billboard JAPAN Heatseekers Songs"8位を獲得。
2026年の最注目バンド。
HP：https://billyboo.jp/
YouTube: https://www.youtube.com/@BILLYBOO_OFFICIAL
X: https://x.com/BILLYBOO_offici
Instagram: https://www.instagram.com/billyboo_official/