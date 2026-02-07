4人組バンド BILLY BOOワンマンツアー『BILLY BOO ″CATALYST tour 2026″』開催を発表！新曲「トラボジマ」MVを公開！

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

2024年5月に結成された仙台出身の4人組バンド、BILLY BOO（ビリーブー）。

昨年10月から始まった全国対バンツアー「BILLY BOO "WIGGLY tour 2025-2026"」ツアーファイナル公演が2月7日(土)東京・Spotify O-Crestにて開催された。

本公演はSOLD OUT公演となり、会場には多くのファンが詰めかけた。

Photo by うえむらすばる

24年2月にリリースされた「逆光」から始まり、「Shake it!!」、「Fake Lover」とダンサブルな楽曲が続き、ABEMA TV『キミとオオカミくんには騙されない』BGMに起用された「レンズ」を披露。ボーカル・KAZUKI UJIIEの声が会場に響き渡り、涙を浮かべるファンも。その後、Band Instを挟み、「Dejavu」、昨年10月にリリースされた「ラブソング」、さらに新曲「トラボジマ」を披露。会場が揺れるほどの盛り上がりを見せ、本編は「サイレン」で幕を閉じた。アンコールでは再び新曲「トラボジマ」を披露。会場が熱狂の渦に包まれる中、

ワンマンツアー『BILLY BOO "CATALYST tour 2026"』を発表し、歓声があがった。

ワンマン公演は2024年9月以来の約2年ぶり。ツアー形式での開催は今回が初となる。ライブでしか味わえないBILLY BOOの熱量を、ぜひワンマンツアーで体感してほしい。

さらに、新曲「トラボジマ」のMusic Videoが公開された。

恋をしている相手の好みに合わせたり、好きになってもらう努力をしたものの、恋が叶わなかった女の子が、自分らしい生き方で過去を振り切って前を向こうとするストーリー。

キャストに月野有菜を迎え、明るく切ない世界観を表現したミュージックビデオとなっている。

BILLY BOO - トラボジマ(돌아보지마) 【Official Music Video】

https://youtu.be/o9DH8PhpQxk

【新曲リリース情報】

BILLY BOO「トラボジマ」

2月6日(金)配信

https://billyboo.lnk.to/tolabojima

◆ライブ情報

【BILLY BOO "CATALYST tour 2026"】

＜ツアー日程＞

2026年5月23日(土) 大阪・Live House Pangea

2026年6月6日(土) 宮城・ROCKATERIA

2026年6月13日(土) 愛知・ell.SIZE

2026年7月11日(土)東京・渋谷WWW

＜チケット＞

\4,500- + 1D 代

※未就学児入場不可

※お 1 人様 1 公演 最大 2 枚まで (複数公演申し込み可能)

※学生は\500 を学割キャッシュバック！

・学割キャッシュバック

・公演当日に各会場の受付にて学生証のご提示で\500 をキャッシュバックいたします。

※公演当日、会場にご来場されたお客様がキャッシュバックの対象となります。

・キャッシュバックは小学校・中学校・高等学校・短期大学・大学・高等専門学校(高専)・専修学校・一

部の各種学校に在籍の方が対象になります。

・キャッシュバックの際は写真付学生証の提示が必要になります。

※学生証が写真付で無ければ写真付身分証明証と学生証の 2 点にて確認をいたします。

・オフィシャル最速先行(先着制)

2026 年 2 月 7 日(土)20:00～2 月 24 日(⽕)23:00

＜詳細＞

https://billyboo.jp/news/detail/262

BILLY BOO 公式ホームページ

https://billyboo.jp/

【BILLY BOO "WIGGLY tour 2025-2026" ツアーファイナルセットリスト】

01. 逆光

02. Shake it!!

03. Fake Lover

04. レンズ

-Band Inst-

05. Dejavu

06. ラブソング

07. ラプソディ

08. トラボジマ

09. サイレン

EN. トラボジマ

■BILLY BOOプロフィール

2024年5月結成。R&B、HIPHOP、ソウル・ファンクをルーツに、ジャンルの垣根を超えた独自のミクスチャーサウンドと、キャッチーなメロディが融合した4人組バンド。

ボーカル・KAZUKI UJIIEの歌声は、一度聞いたら耳を離さない天性の歌声で人々を魅了する。

24年10月にリリースした「レンズ」はABEMA「キミとオオカミくんには騙されない」BGMに抜擢、

25年2月にはバンド初となるEP「逆光」をリリースし、2月度のFM802ヘビーローテーションに選出される。

25年4月に配信リリースされた「ラプソディ」はTVアニメ『謎解きはディナーのあとで』のエンディング・テーマとして書き下ろし、初のアニメタイアップを務める。

全国57局のプッシュ曲(パワープレイ)を獲得し、配信リリース前にも関わらずBillboard JAPAN総合ソング・チャート"JAPAN Hot 100"にチャートインという異例の快挙を成し遂げる。

配信後も"JAPAN Hot 100"45位、"Billboard JAPAN Hot Animation"13位にチャートイン。

さらに"Billboard Japan Heatseekers Songs"にて2週連続首位、2025年上半期8位を獲得。

25年10月に配信リリースされた「ラブソング」は"Billboard JAPAN Heatseekers Songs"8位を獲得。

2026年の最注目バンド。

