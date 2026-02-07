【岡山大学】岡山大学発ベンチャーの株式会社オーディオストックが「Technology Fast 50 2025 Japan」に選出

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 2月 7日

https://www.okayama-u.ac.jp/



◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の卒業生である西尾周一郎氏が代表取締役社長を務める、岡山大学発ベンチャーの株式会社オーディオストック（本社：岡山市北区）が、デロイト トーマツ グループ主催のテクノロジー・メディア・通信（TMT）業界の成長企業ランキング「Technology Fast 50 2025 Japan」に選出されました。



本ランキングは、TMT業界における過去3決算期の収益（売上高）成長率をもとに、成長著しい企業を表彰するもので、今年で23回目の開催となります。上場・未上場を問わず全国から応募のあった企業の中から、成長率上位50社が選出される、国内有数のベンチマークプログラムです。



今回選出された株式会社オーディオストックは、過去3決算期において111.6％の売上成長率を記録し、50社中33位にランクインしました。なお、本ランキングにおいて中四国地方に本社を置く企業の選出は同社のみであり、また、中国地方に本社を置く企業が本ランキングに選出されるのは、ここ10年以上例がなく、地域にとっても快挙となります。



同社は、西尾氏が本学在学中の学びを通じて起業した企業で、現在は世界最大級のロイヤリティフリー・ストックミュージックサービス「Audiostock（オーディオストック）」を運営しています。同サービスでは、100万点以上の音源を取り扱い、全国の音楽クリエイターが制作した楽曲を、映像、広告、ゲームなど多様なコンテンツ制作の現場へ提供しています。



権利処理の面で安心して利用できる音源を提供するとともに、利用実績に応じた適切な収益還元を行う仕組みにより、音楽クリエイターの持続的な創作活動を支援している点が高く評価されています。



岡山大学は、同社の今後のさらなる取り組みと発展に期待しています。引き続き、地域中核・特色ある研究大学：岡山大学と西尾氏ら株式会社オーディオストックに取り組みにご期待ください。

本情報は、2026年2月6日に岡山大学から公開されました。





○西尾周一郎氏から在学生へ向けたコメント

岡山大学在学中に会社を立ち上げてから、今日まで本当に多くの波がありました。すべてが順調だったわけではありませんが、一歩ずつ進んできた結果、少しずつ形になってきたと感じています。

皆さんが今取り組んでいること、そしてこれから踏み出す一歩が、どんな未来につながるかとても楽しみですし、同じ学び舎を歩んだ一人として全力で応援しております。

受賞した西尾周一郎代表取締役社長

Technology Fast 50 2025 Japan 33位ランクイン

◆参 考

・株式会社オーディオストック

https://audiostock.co.jp/

・Technology Fast 50 2025 Japan

https://www.deloitte.com/jp/ja/about/press-room/nr20260128.html

・岡山大学研究・イノベーション共創機構

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

https://venture.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学「岡大ベンチャーサポートテラスV-Story」起業相談窓口

https://venture.okayama-u.ac.jp/consultation/

◆参考情報

・【岡山大学】岡山大学発ベンチャー企業2社がJ-Startup WEST選定企業に選ばれました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001774.000072793.html

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）



