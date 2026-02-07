【岡山大学】「子から親へのエール論文2025」の表彰式を開催しました
2026（令和8）年 2月 7日
国立大学法人岡山大学
◆概 要
国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）と岡山経済同友会、岡山県で組織するダイバーシティ推進実行委員会おかやま（会長：寺澤孝文・学術研究院教育学域教授）が募集した「子から親へのエール論文2025」の受賞者が決定し、2026年1月26日に岡山県庁にて表彰式・懇談会が開催されました。
論文は、高校生や大学生が、親が仕事と家庭を両立しようとする際に起きる具体的なエピソードを踏まえ、自身の意識や行動の変容、社会への提言を交えて、普段なかなか伝えることのできない親への感謝の思いを書きつづったものです。
岡山県内のみならず全国から、心を打つ多くの作品が寄せられました。応募総数58件の中から、岡山大学長賞、岡山経済同友会代表幹事賞、岡山県知事賞について計4作品が選ばれました。
表彰式には、各賞を受賞した大学生、高校生4人が出席。表彰状と副賞の授与に続き、寺澤会長の司会進行で懇談会が行われました。受賞者は、論文を執筆した経緯や親への思いなどを語りました。伊原木隆太知事、中島義雄代表幹事からは受賞者への質問や論文の感想、自身の体験等が語られ、本学の三村由香里理事（SDGs・ダイバーシティ&インクルージョン担当）からも、「受賞者の皆さんが親への感謝の気持ちなど、普段は当たり前で気づきにくいことを言葉にして伝えたことが素晴らしい。今後の活躍も期待している」と受賞者に向けた熱いエールが送られました。
引き続き、地域中核・特色ある研究大学：岡山大学とステークホルダーらの取り組みにご期待ください。
岡山大学長賞の受賞者（右）に表彰状を授与する三村理事
岡山大学長賞の受賞者（右）に表彰状を読み上げる三村理事
集合写真
懇談会の様子
子から親へのエール論文2025
〇胸が熱くなる受賞作品は下記からご欄いただけます。
https://www.pref.okayama.jp/uploaded/life/1016328_9813324_misc.pdf
高校生部門 岡山県知事賞「あたりまえなんかじゃない」岡山県立倉敷天城高等学校2年 新田涼乃さん
高校生部門 岡山経済同友会代表幹事賞「私だけの家族の形」池田学園池田中学高等学校2年 仲埜実由菜さん
大学生部門 岡山大学長賞「消毒液の匂いと洗濯機の音」青山学院大学4年 今井颯太さん
高校生部門 岡山大学長賞「私の夢と母への想い」創志学園高等学校1年 田中くららさん
入 選
大学生部門 山陽学園大学3年 松本 元さん、島根大学1年 森田有咲さん
高校生部門 徳島県立城南高等学校1年 柏木比太さん、創志学園高等学校1年 中山萌々さん
ダイバーシティ教育推進学校賞
あずさ第一高等学校柏キャンパス、おかやま山陽高等学校、山陽学園高等学校、創志学園高等学校、津山工業高等専門学校
岡山大学津島キャンパス（岡山市）
