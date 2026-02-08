《新連載 試し読み》ちょっぴりエロいのにピュアが暴走！ 不器用ふたりの秘密の関係『不純すら純情』がマンガアプリPalcyにて連載

株式会社講談社『不純すら純情』（岡モトカ）が2026年2月8日よりマンガアプリPalcy（パルシィ）にて連載配信をスタートします。

パルシィ初登場！岡モトカ先生が描く、不器用なぼっち女子と距離感バグな陽キャ男子。

何気ない一言からドキドキが加速していく、新感覚スクールラブコメが開幕です！

『不純すら純情』は少女・女性マンガアプリPalcy（パルシィ）にて2026年2月8日より、毎週日曜日更新で連載配信をスタートします。

初回は第１話の４エピソードが完全無料で公開！

■あらすじ

つき合ってないのに、SM関係に!?秘密のスクールラブ！

高校2年生の薄井仁子は、新学期が始まって1か月が経つのに未だ「ぼっち」。

友達を作りたいと思っているけど、うまくいかない。

ある日、クラスメイトの仕事を代わると、ペアの相手は湊だった。

仁子が苦手な陽キャの彼との時間はとても気まずい。

いっそ1人で作業したいと思った仁子は思わず

「私、ドMなので大丈夫です！ お任せください！」と言ってしまう。

すると湊が「俺から命令。どMなら聞けるよね？」と言ってきてーー!?

■みどころ

仲良くなりたい気持ちはあるのに、なぜか女子の輪に入れず、気づけば雑用ばかり引き受けてしまう薄井仁子。

ぼっちになりたいわけでもないし、損な役回りをしたいわけでもないのに、周りからは「ドMなんじゃね？」なんて言われてしまい、がっくり…。

そんな仁子にとって、陽キャなクラスメイト・湊との二人きり作業は緊張の連続！

明るくて優しい彼の存在が、むしろ眩しすぎて落ち着きません。

気まずさに耐えきれず、「私、ドMなので大丈夫です…！」と口走ってしまった仁子。

すると湊は、その言葉に合わせるように“命令”を出してきます。

結果的に、仁子をひとりで作業させないその距離感に、なぜか胸がきゅっとしてしまって――あれ、これって…？

翌日から、仁子の頭の中は湊のことでいっぱい。

ドキドキの正体がわからないまま始まる、不思議な距離感の関係に目が離せません！

＼第１話の４エピソードが完全無料で公開中！／

ちょっぴり刺激的、だけどどこか純情。

“不純”から始まるスクールラブコメの行方を、ぜひ見届けてください！

▼岡モトカ先生 Instagramアカウント：@okamotoka.wan(https://www.instagram.com/okamotoka.wan/)

■担当編集者からのコメント

ちょっぴり刺激がつよい、なのに笑えるシーンもある。

岡さんにしか描けない恋愛×コメディー×えっちな新感覚少女まんがです！

つき合っていないのにSM関係になってしまった2人がどんな風に相手を想っていくのかぜひ注目してください！

『不純すら純情』は少女・女性マンガアプリPalcy（パルシィ）にて毎週日曜日更新予定。

▼作品ハッシュタグ：「#不純すら純情」で投稿・検索！

■第1話 試し読み

▶マンガの続きはマンガアプリPalcyで！https://palcy.jp/comics/2499

『不純すら純情』は少女・女性マンガアプリPalcy（パルシィ）に毎週日曜日更新予定。

■マンガアプリPalcy概要

＼読みたいマンガが無料で読める！／

少女・女性マンガアプリ Palcy（パルシィ）

もっと、好きな、わたしと、セカイへ

新規DLでボーナスチケット30枚プレゼント！

▼Palcy公式HP

https://palcy.kodansha.co.jp/

▼Palcy公式SNSアカウント

X（旧Twitter）：@palcy_jp (https://twitter.com/palcy_jp/ )

Instagram ：@palcy_pr (https://www.instagram.com/palcy_pr/ )

▼アプリダウンロード

App Store URL： https://itunes.apple.com/jp/app/id1339588178