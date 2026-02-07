投票総数 62,546 票！こどもたちが選んだベスト 10 が決定！『第5回 小学生がえらぶ！“こどもの本”総選挙』 ベスト 10

NPO法人こどもの本総選挙事務局

NPO法人こどもの本総選挙事務局は、『第5回 小学生がえらぶ!“こどもの本”総選挙』ベスト10結果発表会を、2026年2月7日(土)14時より実施いたしました。

応募総数62,546票から選ばれたベスト10の本を発表。投票者の中から選ばれた「こどもプレゼンター」が、投票した本と選んだ理由をコメントし、著者からも感想をいただきました。また、こどもたちが「本」と出会い、「著者」と出会い、「仲間」と出会うイベントとして、豪華著者と一般公募により選ばれた全国の本好き小学生を含む約200名が参加して行う、こどもの本総選挙スペシャルイベント「ブックパーティ」を初めて開催。著者・こどもと共に挑戦したクイズ大会の他、こどもたちの質問に著者が答えるトークイベントでは、こどもたちのまっすぐな質問に著者がユーモアを交えて答えるなどし、温かい雰囲気のイベントとなりました。

■『第5回 小学生がえらぶ!“こどもの本”総選挙』 ベスト10結果発表会

日 時：2026年2月7日(土)第1部 14:00~14:50 第2部 15:00~16:00

会 場：科学技術館サイエンスホール(東京都千代田区北の丸公園2-1)

内 容：

第1部 ベスト10結果発表、フォトセッション

第2部 こどもの本総選挙スペシャルイベント「ブックパーティ」

今回の総選挙の結果は、全国約2,000の書店および学校、公立図書館(一部)にて公表。

結果をまとめたタブロイドを、全国の書店で配布するほか、公式サイト上でも公開する予定です。

1位 大ピンチずかん 3 作/鈴木のりたけ 小学館

こどもプレゼンターのコメント

「大ピンチを教えてくれたことで、もしそのピンチがあってものりこえられた。それに、読んでもとてもおもしろい!」(2年生)

「大ピンチずかん3」とは

大ピンチは思いがけない理由でやってくる。ピンチのレベル順に初登場の「うっかりメーター」とあわせて紹介。手元に置いておけば、もう安心。

2 位~10 位 結果発表!

2位 りんごかもしれない

著/ヨシタケシンスケ ブロンズ新社

髪の毛や帽子が付いてるりんごがたくさんが書かれているページが愉快で面白い。特に「ようちえん」。帽子の上からヘタがついて

いるから。(5 年生)

3位 パンどろぼう

作／柴田ケイコ KADOKAWA

パンどろぼうシリーズの物語が続いていて楽しいから。 (1 年生)

4位 あるかしら書店

著／ヨシタケシンスケ ポプラ社

あるかしら書店で本がたくさん出てくるけど、本の内容が、面白いし、出てくる本が、「これは、ほんなのか？」という場面があってヨシタケシンスケさんの、作品の中で、あるかしら書店が大好きです。(5 年生)

５位 ドラゴン最強王図鑑 Ab0

監修／健部伸明 イラスト／なんばきび 七海ルシア Gakken

パワーのグラフを見て想像しながら読むのが楽しかったです！この本をきっかけにドラゴンの歴史や伝説にも興味を持ちました。推しのドラゴンは応龍です！ (4 年生)

６位 おもしろい！進化のふしぎ ざんねんないきもの事典

監修/今泉忠明 絵/下間文恵 徳永明子 かわむらふゆみ 高橋書店

この本の中で一番好きなのはムカシトカゲです。 （3 年生)

私はタマゴヘビです。 シリーズ全部持っています。おめでとうございます！ （1 年生）

7位 四つ子ぐらし１.ひみつの姉妹生活、スタート！

作／ひのひまり 絵／Ab0佐倉おりこ KADOKAWA

私の一番好きな本は、四つ子ぐらしです。四つ子ぐらしは謎解きとしても楽しめて、どんどん明らかになっていく謎や、推理をするのがすっごく楽しいです！三風ちゃんたちもかわいくて大好きです！

(6 年生)

８位 つかめ！理科ダマン1 「科学のキホン」が身につく編

作／シン・テフン まんが／ナ・スンフン

訳／呉華順

マガジンハウス

小さい頃から理科ダマンを読んでいたので、学校の理科の授業がとても楽しいです。(4 年生)

僕は実験や工作が大好きなので、いつかシンみたいにスペースシャトルを作って、太陽系を旅したいです。（2 年生）

９位 ほねほねザウルス ティラノ・ベビーのぼうけん

原案・監修／カバヤ食品株式会社

作・絵／ぐるーぷ・アンモナイツ

岩崎書店

ティラノベビーたちがそうげんできょうそうするとこ

ろがいちばんおもしろかったです。ベビーとお父さんがぐうぜんどうくつで会ったところにおどろきました。ほねほねだいしゃりんはかっこいいです。(2 年生)

１０位 ふしぎ駄菓子屋 銭天堂

作／廣嶋玲子 絵／jyajya 偕成社

銭天堂の、お菓子に色んな効果があったり副作用があったりする所が面白いです。（2 年生）

私は14 巻のタイムライムのお話が好きで、タイムライムを使って好きなだけ本を読めたら楽しそうだなぁと思いました。(5 年生)

ベスト10 受賞者や関係者からのコメント

「第5回 小学生がえらぶ！“こどもの本”総選挙ベスト10結果発表会」の様子

「第5回 小学生がえらぶ！”こどもの本”総選挙ベスト10結果発表会」では、今回の投票者の中から選ばれたこどもプレゼンター12名より、受賞作品の著者へ、本を選んだ理由のコメントを添えて表彰状の贈呈を行いました。今回1位に輝いた「大ピンチずかん３」の表彰では、富山県から来たこどもプレゼンターからコメントを送られると、鈴木のりたけさんは、「富山から来るのは大変。届けてくれてありがとうございます。」と感謝の思いを伝えました。さらに「大ピンチはまだまだ日々たくさん起こる。４も描けそうなので、皆さん期待しててください」と、続編制作の意欲を語りました。

こどもの本総選挙スペシャルイベント「ブックパーティ」の様子

1位表彰の様子フォトセッション

今回初開催となった「ブックパーティ」では、著者を交えてクイズ大会を行いました。成績上位者に、参加著者全員のサインが入ったスペシャル色紙がプレゼントされることが伝えられると、会場は大盛り上がり。本を題材にした様々な問題が出題されると、悩みながらも楽しそうにクイズに参加する様子が見られました。成績上位者が多かったため、最後は鈴木のりたけさんとのじゃんけんでサイン色紙の行方を決めることに。スペシャル色紙を受け取ったこどもたちは、嬉しそうな表情を浮かべていました。後半にはこどもたちが著者に直接質問をするトークイベントを実施。緊張気味に質問をするこどもに、著者の皆さんは笑顔で答えていました。こどもの頃の夢になりたかった職業を聞かれた、「つかめ！理科ダマン」作者のシン・テフンさんは「小さなころに何になりたいのと聞かれ、私は“バスになりたい”と答えました」と意外な夢を明かし、会場は笑いに包まれました。

6万人の投票から見る、こどもたちのインサイト

『小学生がえらぶ！“こどもの本”総選挙』とは

「ブックパーティ」クイズ大会でのじゃんけんの様子「ブックパーティ」トークイベントでこどもの質問に答える著者の皆様

「すべてのこどもたちに、本と出会う喜びを」という思いから、小学生に「1番好きな本」への投票を呼びかけ、選ばれた本のランキングをこどもたちと発表するイベントです。過去4回の開催で累計約70万人の小学生が投票に参加しており、小学生が参加する日本最大級の投票イベントとなっております。毎回の結果発表時には、こどもたちが選んだ本の作者を、こどもたちが表彰する姿が多くのメディアで紹介され、全国約2,000店舗の書店で上位ランクイン作品が大きく展開されています。ベスト10をはじめとした、こどもたちが選んだ「最強の本」に注目が集まり、こどもたち自身が起こしたムーブメントが出版業界を大いに盛り上げています。

『第5回 小学生がえらぶ！”こどもの本”総選挙』概要

主催 NPO法人こどもの本総選挙事務局

投票期間：2025年5月5日～2025年9月8日

投票資格：2025年5月5日時点で小学生であること

応募方法：公式サイト応募フォームにて投票、または学校・公共図書館等での投票

