スタスタApps、英検(R)ライティングAI採点の語数評価を改善-添削例も指定語数レンジに準拠
スタディスタジオ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：鈴木孝一）が運営する英検(R)学習支援Webアプリ「スタスタApps」は、ライティングAI採点において、（１）添削例が指定語数レンジに収まるよう品質を改善、（２）画像入力された解答の語数カウント精度を改善、（３）問い合わせ時の調査を迅速化するtrace_id表示を追加しました。2026年2月8日より提供開始します。
本アップデートは、ゲスト／無料会員／Plus会員（クーポンによるPlus相当を含む）のすべての利用形態で適用されます（追加費用なし）。
▼ライティングAI採点
https://apps.studystudio.jp/writing-review
【１】アップデート概要
今回のアップデートは、主に次の3点です。
- 添削例が、指定語数（レンジ）に収まるよう改善
- 画像で入力された解答の語数カウントを、より正確に改善
- 採点結果にtrace_idを表示し、問い合わせ時の調査を迅速化
※解答速報〈自己採点シート〉内で利用できるライティング採点は、現時点では本アップデートが未反映です。まずは上記の「ライティングAI採点（単体）」をご利用ください。解答速報側も近日中に同様の改善を順次反映予定です。
【２】背景：英検(R)ライティングは「語数」が学習のボトルネックになりやすい
英検(R)ライティングでは、指定された語数条件の中で、構成・内容・語彙・文法をまとめる必要があります。
一方で、語数の把握が不正確だと、学習者は「足りているつもりだった」「無意識にオーバーしていた」といった状態になり、練習の質が下がりやすくなります。
そこでスタスタAppsでは、語数に関わる体験（語数カウント／添削例の語数条件準拠）を中心に、採点結果の納得感と実戦性を高める改善を行いました。
また、内部処理の最適化を進めることで、今回の改善を追加費用なしで提供できるようになりました。
【３】改善点１.：添削例が指定語数（レンジ）に収まるよう改善
従来、添削例はAIが生成するため、指定語数（レンジ）から外れてしまう可能性がありました。
今回、添削例が指定語数レンジに収まるように、生成後に検証し、条件を満たさない場合は再生成する仕組みを導入しました。
※添削例の語数そのものの数値は画面上に表示しませんが、指定語数レンジに収まるように品質改善を行っています。
指定語数がしっかり守られるようになった添削例
【４】改善点２.：画像入力された解答の語数カウント精度を改善
手書き解答の写真（答案用紙）や、画面キャプチャなど、画像で入力された解答について、語数カウントの精度を改善しました。
従来はAI（LLM）に語数を数えさせる運用が含まれており、語数カウントが不正確になる場合がありましたが、今回、語数カウントをプログラム側で行うことで、より正確なカウントを実現しました。
これにより、語数に関わる評価の納得感が高まり、より実戦に近い形での練習に活用できます。
画像入力された解答の語数を正確にカウントします
【５】改善点３.：採点結果の一貫性・納得感を高める改善
語数評価の精度に加え、添削例の品質やコメントの一貫性が高まるよう、採点処理全体を改善しました。
（※内部仕様の詳細は非公開）
採点結果の改善（画像は、関西弁で採点をする「関西弁モデル」での採点結果）
【６】trace_idを表示：問い合わせ時の調査を迅速化
採点結果の最下部にtrace_id（任意の識別子）を表示するようになりました。
ライティング採点結果についてお問い合わせいただく際にtrace_idを共有いただくことで、調査・分析を迅速化できます。
・お問い合わせフォーム：https://apps.studystudio.jp/contact
※お問い合わせ種別で「ライティング採点について」を選ぶと、trace_id入力欄が表示されます。
・公式LINE（質問用LINE）でも受け付けています（本文中のリンク掲載は省略）
※trace_idは、過去の採点履歴すべてに遡って表示されるものではなく、本アップデート以降に作成された新しい採点結果から順次表示されます。
採点の最下部に、トレースIDが表示される
会社概要
会社名：スタディスタジオ株式会社
代表者：代表取締役 鈴木孝一
所在地：東京都渋谷区道玄坂 1-16-6 二葉ビル 8B
事業内容：オンライン英検専門塾「スタスタ LIVE 英検」運営／学習支援アプリ開発
URL：https://studystudio.jp
【本件に関するお問い合わせ先】
広報窓口：info@studystudio.jp
TEL：050-3579-7479
※英検(R)は公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。
※本サービスは同協会の承認・推奨を受けたものではありません。
以上