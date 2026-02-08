スタスタApps、英検(R)ライティングAI採点の語数評価を改善-添削例も指定語数レンジに準拠

スタディスタジオ株式会社

スタディスタジオ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：鈴木孝一）が運営する英検(R)学習支援Webアプリ「スタスタApps」は、ライティングAI採点において、（１）添削例が指定語数レンジに収まるよう品質を改善、（２）画像入力された解答の語数カウント精度を改善、（３）問い合わせ時の調査を迅速化するtrace_id表示を追加しました。2026年2月8日より提供開始します。

本アップデートは、ゲスト／無料会員／Plus会員（クーポンによるPlus相当を含む）のすべての利用形態で適用されます（追加費用なし）。

▼ライティングAI採点

https://apps.studystudio.jp/writing-review

【１】アップデート概要

今回のアップデートは、主に次の3点です。

- 添削例が、指定語数（レンジ）に収まるよう改善- 画像で入力された解答の語数カウントを、より正確に改善- 採点結果にtrace_idを表示し、問い合わせ時の調査を迅速化

※解答速報〈自己採点シート〉内で利用できるライティング採点は、現時点では本アップデートが未反映です。まずは上記の「ライティングAI採点（単体）」をご利用ください。解答速報側も近日中に同様の改善を順次反映予定です。

【２】背景：英検(R)ライティングは「語数」が学習のボトルネックになりやすい

英検(R)ライティングでは、指定された語数条件の中で、構成・内容・語彙・文法をまとめる必要があります。

一方で、語数の把握が不正確だと、学習者は「足りているつもりだった」「無意識にオーバーしていた」といった状態になり、練習の質が下がりやすくなります。

そこでスタスタAppsでは、語数に関わる体験（語数カウント／添削例の語数条件準拠）を中心に、採点結果の納得感と実戦性を高める改善を行いました。

また、内部処理の最適化を進めることで、今回の改善を追加費用なしで提供できるようになりました。

【３】改善点１.：添削例が指定語数（レンジ）に収まるよう改善

従来、添削例はAIが生成するため、指定語数（レンジ）から外れてしまう可能性がありました。

今回、添削例が指定語数レンジに収まるように、生成後に検証し、条件を満たさない場合は再生成する仕組みを導入しました。

※添削例の語数そのものの数値は画面上に表示しませんが、指定語数レンジに収まるように品質改善を行っています。

【４】改善点２.：画像入力された解答の語数カウント精度を改善

指定語数がしっかり守られるようになった添削例

手書き解答の写真（答案用紙）や、画面キャプチャなど、画像で入力された解答について、語数カウントの精度を改善しました。

従来はAI（LLM）に語数を数えさせる運用が含まれており、語数カウントが不正確になる場合がありましたが、今回、語数カウントをプログラム側で行うことで、より正確なカウントを実現しました。

これにより、語数に関わる評価の納得感が高まり、より実戦に近い形での練習に活用できます。

画像入力された解答の語数を正確にカウントします

【５】改善点３.：採点結果の一貫性・納得感を高める改善

語数評価の精度に加え、添削例の品質やコメントの一貫性が高まるよう、採点処理全体を改善しました。

（※内部仕様の詳細は非公開）

採点結果の改善（画像は、関西弁で採点をする「関西弁モデル」での採点結果）

【６】trace_idを表示：問い合わせ時の調査を迅速化

採点結果の最下部にtrace_id（任意の識別子）を表示するようになりました。

ライティング採点結果についてお問い合わせいただく際にtrace_idを共有いただくことで、調査・分析を迅速化できます。

・お問い合わせフォーム：https://apps.studystudio.jp/contact

※お問い合わせ種別で「ライティング採点について」を選ぶと、trace_id入力欄が表示されます。

・公式LINE（質問用LINE）でも受け付けています（本文中のリンク掲載は省略）

※trace_idは、過去の採点履歴すべてに遡って表示されるものではなく、本アップデート以降に作成された新しい採点結果から順次表示されます。

採点の最下部に、トレースIDが表示される

会社概要

会社名：スタディスタジオ株式会社

代表者：代表取締役 鈴木孝一

所在地：東京都渋谷区道玄坂 1-16-6 二葉ビル 8B

事業内容：オンライン英検専門塾「スタスタ LIVE 英検」運営／学習支援アプリ開発

URL：https://studystudio.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

広報窓口：info@studystudio.jp

TEL：050-3579-7479

※英検(R)は公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。

※本サービスは同協会の承認・推奨を受けたものではありません。

以上