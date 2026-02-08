住宅展示場とは違うかたちで、住まいを考える時間を。

株式会社 中商

株式会社 総合建設ケーツー工房（東京都府中市）は、住宅イベント**「上質な邸宅展 in 東京」**を、**2026年2月14日（土）・15日（日）**の2日間、たましんRISURUホールにて開催いたします。

本展示会は、モデルハウス見学や施工事例紹介を目的としたものではありません。完成した家を見るのではなく、**「自分たちにとって、どんな暮らしが心地よいのか」**を、静かに、丁寧に考えるための場です。関西エリアで継続的に開催し、好評を得てきた「上質な邸宅展」を、今回初めて東京で開催します。

情報はあふれているのに、答えが見つからない理由

住まいに関する情報は、インターネットやSNSを通じて簡単に手に入る時代になりました。

一方で、家づくりを検討する多くの方が、こんな違和感を抱えています。

・情報は集めたが、自分たちに合う判断軸が見えない

・写真や数値では、暮らしの実感が湧かない

・住宅展示場では、現実との距離を感じてしまう





家づくりは、建物を選ぶ行為ではなく、これからの人生をどう過ごしていくかを考えるプロセスです。

だからこそ「上質な邸宅展」では、条件や前提に縛られず、暮らしそのものに向き合う時間を大切にしています。

完成した家を見ない、という選択

「上質な邸宅展」では、完成した住宅の展示は行っていません。

代わりにお伝えするのは、

・静けさや安心感を生む空間構成

・余白が暮らしに与える価値

・家族構成やライフステージの変化を見据えた設計の考え方

・数字では測れない“心地よさ”の捉え方



建物のスペックを比較する場ではなく、

暮らしを組み立てる思考に触れる展示会です。

中商グループが大切にしてきた「暮らしの質」を、東京へ

ケーツー工房は、住宅ブランド「D’S STYLE」を展開する株式会社中商のグループ会社です。

長年にわたり、設計思想・空間の質・住まい手との対話を重ねながら、

暮らし続けるほど価値が深まる家を追求してきました。

本展示会では、予約優先制で、一組ずつ丁寧にお話を伺います。

・家族構成や働き方を踏まえた住まいの考え方

・土地・資金計画を含めた現実的な相談 「まだ建てない」段階でも参加できる安心感

売るための場ではなく、考えるための時間を共有する展示会です。



■こんな方におすすめです

・30代～50代で、住まいを本格的に考え始めた方

・デザイン性と暮らしやすさ、どちらも大切にしたい方

・住宅展示場に少し距離を感じている方

・都市部で、落ち着いて相談できる場を探している方

・建物ではなく、「暮らし方」から家づくりを考えたい方



■イベント概要 上質な邸宅展 in 東京

開催日：2026年2月14日（土）・15日（日）

時間：初日14:00～19:00 2日目10:00～17:00

会場：たましんRISURUホール

参加費：無料（予約優先）

主催：株式会社 総合建設ケーツー工房（中商グループ）



詳細・予約URL：

https://lp.d-s-style.com/high_quality_exhibition/

■主催者コメント

家づくりは、完成した瞬間がゴールではありません。

暮らし続ける中で、少しずつ価値が積み重なっていくものだと考えています。

「上質な邸宅展」は、その価値に気づくために、一度立ち止まって考える場所です。

東京で初開催となる今回、多くの方が「自分たちの暮らしの基準」を見つけるきっかけになれば嬉しく思います。

（株式会社 総合建設ケーツー工房）

■会社概要

会社名：株式会社 総合建設ケーツー工房

グループ：株式会社中商 グループ

事業内容：注文住宅の設計・施工

URL：https://k2kobo.co.jp/