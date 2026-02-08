「プリキュアシンガーズPremium LIVE HOUSE Circuit！2026」開催決定!!今年は全国5都市6公演で開催地をさらに拡大!!
今年の『プリキュアシンガーズ Premium LIVE HOUSE Circuit！』はさらにパワーアップして福岡・仙台・大阪・名古屋・横浜の全国5都市6公演と開催地を拡大!!
3月25日(水)12：00より『名探偵プリキュア！』主題歌シングル購入者対象の１次先行応募がスタート！
今年の夏もプリキュアシンガーズが奏でる歌声と共に、プリキュアミュージックを体感しよう！！！！
【公演概要】
〇公演タイトル
「プリキュアシンガーズ Premium LIVE HOUSE Circuit！2026」
〇公演詳細
2026年7月11日(土) 福岡・福岡トヨタホールスカラエスパシオ OPEN 16:15 / START 17:00
2026年7月18日(土) 仙台・仙台PIT OPEN 16:15 / START 17:00
2026年7月25日(土) 大阪・心斎橋BIGCAT OPEN 16:15 / START 17:00
2026年8月9日(日) 名古屋・DIAMOND HALL OPEN 16:15 / START 17:00
2026年8月22日(土) 横浜・KT Zepp Yokohama １.OPEN 13:00 / START 14:00
２.OPEN 18:00 / START 19:00
〇出演者
『名探偵プリキュア！』オープニング主題歌歌手：石井あみ
『名探偵プリキュア！』エンディング主題歌歌手：熊田茜音
『名探偵プリキュア！』エンディング主題歌歌手：増井優花
…and more！！
▲写真左から増井優花、石井あみ、熊田茜音
※公演によって内容が異なります。
※公演内容・出演者等は予告なく変更になる場合があります。
〇チケット （ドリンク代別）
＜福岡・仙台・大阪・名古屋＞
全席指定：8,800円(税込）
親子席ペア ：17,600円(税込）
親子席トリプル：26,400円(税込）
＜横浜＞
全席指定：9,300円(税込）
親子席ペア ：18,600円(税込）
親子席トリプル：27,900円(税込）
※親子席は座席指定となり各会場全体を配慮した位置に設置予定です。（前方確約席ではございません）
〇『名探偵プリキュア！』主題歌シングル購入者1次先行
受付期間：2026年3月25日（水）12:00 ～ 2026年4月19日（日）23:59
※当落確認 / 当選入金期間： 2026年4月22日（水）15:00 ～ 2026年4月26日（日）23:00
※2026年3月25日発売『名探偵プリキュア！』主題歌シングル購入者対象の先行抽選となります。
※1シリアルあたり、1公演2枚まで（親子ペア券・親子トリプル券は、2組まで）申込できます。
〇会場
＜福岡＞福岡トヨタホールスカラエスパシオ
福岡市中央区渡辺通4-8-28 F.TビルB2／tel.092-712-8833（https://espacio.ne.jp/）
＜仙台＞仙台PIT
宮城県仙台市太白区あすと長町2丁目2番地50号／tel. 022-393-8818（https://sendai.pia-pit.jp/）
＜大阪＞心斎橋BIGCAT
大阪市中央区西心斎橋1-6-14 BIGSTEP4F／tel.06-6258-5008（https://bigcat-live.com/）
＜名古屋＞DIAMOND HALL（ダイアモンドホール）
名古屋市中区新栄2-1-9 雲竜フレックスビル西館5F／tel. 052-265-2665（https://diamond.sflag.co.jp/）
＜横浜＞KT Zepp Yokohama
神奈川県横浜市西区みなとみらい4-3-6／tel. 045-285-3311（https://www.zepp.co.jp/hall/yokohama/）
〇公演に関する最新情報はこちらでお知らせ！
プリキュア音楽＆映像商品公式X：@precure_marv
『プリキュアシンガーズ Premium LIVE HOUSE Circuit！2026』特設ページ
https://www.marv.jp/news/article/11681
企画・制作：株式会社マーベラス
お問合せ：マーベラス ユーザーサポート
https://www.marv.jp/support/av/
(C)ABC-A・東映アニメーション