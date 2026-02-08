【岡山大学】岡山大学生が関西高等学校で出前授業を実施～生成AIを活用した英語スピーチ～

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 2月 8日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/



◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の研究・イノベーション共創機構は2026年1月29日、関西高等学校にて、生成AIを活用した英語スピーチをテーマとする出前授業を実施しました。本事業は、国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）「EDGE-PRIME Initiative」事業の一環として行ったもので、倉敷青陵高等学校、岡山学芸館高等学校に続き、3回目となります。



当日は、岡山大学データサイエンス部（DS部）の学生が講師役を務め、高校生を対象に、生成AIを活用しながら英語で自分の考えを整理し、スピーチとして発表する実践的な授業を行いました。授業では、「自己理解」、「未来志向」、「課題発見」、「価値観」といったテーマをもとに、生徒が自身の考えを深め、それを英語で表現・共有することを目的としたグループワークを実施しました。生成AIを活用することで、アイデアの整理や表現の検討を効率的に行い、限られた時間の中でも英語スピーチを完成させる学習体験を提供しました。



DS部の学生は各グループを回り、生徒の意見を引き出しながら、英語での表現方法やスピーチ構成の考え方について丁寧にサポートしました。生成AIを「答えを出すためのツール」ではなく、「考えを深め、表現を磨くための補助ツール」として活用する姿勢を示したことも、本授業の特徴です。



生徒からは、「英語は難しいと思っていたが、生成AIを使うことで挑戦しやすくなった」、「自分の考えを英語で伝える楽しさを感じた」といった声が聞かれ、主体的に授業へ参加する姿が印象的でした。



講師を務めたグローバル・ディスカバリー・プログラム2年の朝倉愛莉さんは、「難しいテーマではありましたが、生成AIを活用することで自分の考えを整理し、英語で発表できたこと自体が大きな成果です。英語を使う機会が限られている中で、実際に使うことで世界の見え方が広がることを、皆さんにも感じてもらえたのではないかと思います」と語り、授業を締めくくりました。



「EDGE-PRIME Initiative」事業では、今後も県内高校との連携を通じて、生成AIなどの先端技術を活用した実践的な学びの場を創出し、大学生と高校生が共に学び合う機会を広げていきます。

引き続き、地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取組にご期待ください。





・EDGE-PRIME Initiative

政府において、新しい資本主義の実現に向けた重点投資の主要な柱の1つとしてスタートアップを位置づけ、スタートアップを5年で10倍増とする目標を掲げています。スタートアップ創出の抜本的拡大のためには、起業を志す人材を育成する機会の抜本的拡充が重要です。こうした状況を踏まえ、スタートアップ創出の基盤となる人材の量や多様性を増やすため、拠点都市を中心に、アントレプレナーシップ教育の機会を高校生等へ拡大する取り組みをEDGE-PRIME Initiativeとして支援しています。

高校生にアドバイスをする岡山大学DS部の学生

英語でスピーチを行う関西高校の生徒

岡山大学DS部と関西高校の皆さんの集合写真

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html)