早春セール のお知らせ

株式会社リカーマウンテン

全国に202店舗で酒の専門店をチェーン展開する株式会社リカーマウンテンは、2月8日(日)～28日(土)の期間、深夜営業店舗などの一部を除く店舗で『早春セール』を開催！

まだ寒いこの季節には美味しい清酒で乾杯！



久保田純米大吟醸が入った地酒5本セットをはじめ、多彩な魅力をもつ焼酎や清酒をご用意！





またLINE・アプリ(https://www.likaman.co.jp/digitalflyer)にてお得なクーポンも配信中！皆さまのご来店をお待ちしております。

※一部店舗により取り扱いのない商品がございます。

【チラシはこちら】(https://likaman.co.jp/img/mail/2026/260208sale_web.pdf)

【セール対象外店舗】(https://www.likaman.co.jp/saleexclusion/sale202006.html)

【会社概要】

会社名：株式会社リカーマウンテン

代表者：代表取締役 伊藤 啓

所在地：京都市下京区四条通東洞院東入立売西町60

日本生命四条ビル7階

TEL ：075-213-8200

FAX ：075-213-8250

URL ：https://www.likaman.co.jp/

【本件に関するお問合わせ先】

会社名：株式会社リカーマウンテン

担当者：今井 祥午

所在地：京都市下京区四条通東洞院東入立売西町60

日本生命四条ビル7階

TEL ：075-251-2555

FAX ：075-213-8250

E-Mail：imai@likaman.co.jp