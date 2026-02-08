早春セール のお知らせ
株式会社リカーマウンテン
まだ寒いこの季節には美味しい清酒で乾杯！またLINE・アプリ(https://www.likaman.co.jp/digitalflyer)にてお得なクーポンも配信中！
皆さまのご来店をお待ちしております。
全国に202店舗で酒の専門店をチェーン展開する株式会社リカーマウンテンは、2月8日(日)～28日(土)の期間、深夜営業店舗などの一部を除く店舗で『早春セール』を開催！
久保田純米大吟醸が入った地酒5本セットをはじめ、多彩な魅力をもつ焼酎や清酒をご用意！
※一部店舗により取り扱いのない商品がございます。
【チラシはこちら】(https://likaman.co.jp/img/mail/2026/260208sale_web.pdf)
【セール対象外店舗】(https://www.likaman.co.jp/saleexclusion/sale202006.html)
【会社概要】
会社名：株式会社リカーマウンテン
代表者：代表取締役 伊藤 啓
所在地：京都市下京区四条通東洞院東入立売西町60
日本生命四条ビル7階
TEL ：075-213-8200
FAX ：075-213-8250
URL ：https://www.likaman.co.jp/
【本件に関するお問合わせ先】
