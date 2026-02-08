Newカスタムパーツブランド「ARX」誕生

株式会社オートルビーズ

株式会社オートルビーズ（鳥取県岩美町、代表：野澤慎吾、以下「autorubys」）は、同社が企画・開発するカスタムパーツの新ブランド「ARX（アークス）」を正式に立ち上げたことをお知らせいたします。

ARX（アークス）についてARX ブランドロゴマーク

ARXは「Auto Rubys Xact Parts」の頭文字を取った名称です。「Xact（=Exact）」には、「正確な、精密な」という意味が込められており、autorubysがこれまで培ってきた品質へのこだわりをブランド名そのものに反映しています。

ブランド誕生の背景

autorubysは、SUZUKI ジムニー向けカスタムパーツで圧倒的な支持を獲得し、全国のジムニーオーナーから厚い信頼を得てまいりました。その実績とノウハウを活かし、TOYOTA NOAH/VOXYに対応する「ArkVan」シリーズ、SUZUKI クロスビーに対応する「Ark Trail」シリーズなど、車種の枠を超えた展開を本格化させています。その統一ブランドとして「ARX」が誕生しました。

ARXシリーズラインナップ

ARXブランドのもとに展開される各シリーズは以下の通りです。

- ARX ジムニーシリーズ：JB64/JB74/JC74対応。エクステリア、サスペンション、インテリアまでフルラインナップ。

- ArkVan（アークバン）：TOYOTA NOAH/VOXY。ファミリーカーに遊び心と個性を加えます。

- Ark Trail（アークトレイル）：SUZUKI クロスビー。コンパクトSUVの可能性を広げるパーツ群です。

取り扱いカテゴリ

エクステリアパーツ全般（バンパー、グリル、フェンダー等）、サスペンションパーツ、インテリアパーツを中心に、今後もカテゴリの拡充を予定しています。

今後の展開

ARXブランドは、2026年2月13日～15日に開催される「大阪オートメッセ2026」（インテックス大阪）への出展を予定しており、ブースにてARXシリーズのフルラインナップを展示いたします。新製品の発表やキャンペーンも計画しておりますので、続報にご期待ください。

会社概要

- 会社名: 株式会社オートルビーズ（autorubys）

- 所在地: 鳥取県岩美郡岩美町

- 代表者: 野澤慎吾

- 事業内容: 車両販売、車検整備、板金塗装、カスタムパーツの企画・製造・販売、カスタム車両の販売 - 公式サイト: https://autorubys.com/

- YouTube: https://www.youtube.com/@autorubys_nozawa

- Instagram: https://www.instagram.com/autorubys696