映像でこころ豊かに　丹波篠山映像祭2026を開催

写真拡大 (全8枚)

丹波篠山市

丹波篠山映像祭は、「映像でこころ豊かに」をテーマに映像を通した豊かな暮らし、心豊かな人づくりを目的に開催しています。


映像祭の中では全国から募集した「いまを未来へつなぐ」メッセージが込められた映像作品のコンテストである丹波篠山映像大賞の大賞作品を決定します。






丹波篠山映像祭


多くの皆さまに映像を通して、日常の中にある豊かさに気づき、生きる力、人のつながり、心の豊かさを育んでいただきたい思いが詰まったイベントです。


イベント内では、VR技術を使った映像体験や丹波焼コーナー、丹波篠山名物のしし汁の販売などが午前中から開催され、午後からは「第37回丹波篠山映像大賞」や「Enjoy 丹波篠山♪ ショートムービーアワード」の上映、大賞決定の表彰式など1日を通して映像作品に触れることができますので、是非ご参加ください。


第37回丹波篠山映像大賞


「日本のふるさと」ともいえる「丹波篠山」から、全国に向けて「いまを未来へつなぐ」というテーマを映像で発信することを目的として開催します。



日々の暮らしや何気ない風景、大切な人との時間。あなたが感じる「いま」を映像に残して、未来の誰かに届けてみませんか。きっと、それは宝物になります。 今年！みんなの 「心」を響かせ、震わせ、感動を与えるのは どんな作品でしょうか？ 素晴らしい作品のご応募を心よりお待ちしております。


【ノミネート作品】

藍より出でて青を知る　徳島県立城東高等学校放送部（徳島県徳島市）

渡　福井県立藤島高等学校放送部（福井県福井市）　


ささやまのばあば76歳のアルバム　阪下　千代美さん（兵庫県丹波篠山市）

架け橋　兵庫県立尼崎西高等学校放送部（兵庫県尼崎市）


私たちの部活事情　兵庫県立須磨東高等学校放送部（兵庫県神戸市）

命を届ける場所　吉田　理乃さん（東京都文京区）

▽丹波篠山映像大賞ホームページ


https://tambasasayamadb.sasayama.jp/v-taishou/index.html


イベント概要


日時　2026年2月15日（日）10:00~17:00


会場　丹波篠山市立　四季の森生涯学習センター


　　　（兵庫県丹波篠山市網掛429）


入場料　無料



10:00　体験・展示イベント開始


10:30　サイレント映画・ピアノ生演奏


11:00　しし汁コーナー・飲食コーナーオープン


13:30　ホール客席開場


14:00　開会・作品上映


15:15　Enjoy 丹波篠山♪ ショートムービーアワード作品上映・投票


16:00　フルート・ピアノ演奏


16:10　結果発表・授賞式、お楽しみ抽選会


17:00　終了



※時間は前後する場合があります。 ※イベントの内容は変更となる場合があります。



主催　丹波篠山市教育委員会/丹波篠山市


丹波篠山映像祭実行委員会


お問合せ　丹波篠山市視聴覚ライブラリー


　　　　　Tel:079-590-1301　Mail: av-library_div＠city.sasayama.hyogo.jp