【新商品／福岡空港発着】スカイマークで行く！「スカイステイション　宮古島」を販売開始！29,800円からのスペシャルプライス♪スカイマーク公式ダイナミックパッケージ『たす旅』ではクーポンセール 実施中

写真拡大 (全12枚)

スカイパックツアーズ株式会社

スカイパックツアーズ株式会社（本社：東京都中央区、社長：横山正巳）は、スカイマークを利用した価格固定型のパンフレット旅行商品「スカイステイション 宮古島」【福岡・長崎空港発着】（2026年3月29日出発～2026年10月24日帰着）の販売を開始します。スカイマークだけを取り扱う専売店だからできるスペシャルプライス！早めのご予約がお得です。


スカイマークで宮古ブルーに出合う旅へ♪


「スカイステイション 宮古島」


スカイマークを利用して福岡空港・長崎空港から沖縄離島・宮古島へ。宮古島の絶景ビーチや透明度抜群の海で、自然の美しさを体感しながらリゾート気分を満喫しませんか？スカイパックツアーズが厳選した22の人気のホテルをラインナップ！2026年4月1日開業の「キャノピーbyヒルトン沖縄宮古島リゾート」も人気になること間違いなし♪南国リゾートを絵に描いた様な美しい風景に心癒される、至福の旅へ。「ミヤコブルー」へのご旅行の予約は『スカイステイション　宮古島』にお任せください。


【デジタルパンフレット】


https://www.skypaktours.co.jp/individual/pamphlet_20260329/


《スカイパックツアーズ公式サイト》


https://www.skypaktours.co.jp/


《たす旅》
https://www.skypaktours.co.jp/st/ja/skymarkdp





　　　　　スカイステイション 宮古島


伊良部大橋

来間大橋

与那覇前浜ビーチ


砂山ビーチ

伊良部大橋

シーサー

【商品概要】


・商品名：スカイマークで行く「スカイステイション　宮古島」【福岡空港・長崎空港発着】


・設定期間：2026年3月29日（日）出発～2026年10月24日（土）帰着


【商品特色】


・ホテルの組み合わせは自由自在！


・飛行機搭乗時の受託手荷物がお一人様20Kgまで無料です。


・航空座席の事前座席指定が無料で可能です。


・初泊以外の宿泊や飛び泊もOKです。


・旅行期間を2～14日間まで予約可能です。





スカイマーク専売店

【ご旅行のお申し込み】


スカイパックツアーズ　お客様予約センター


TEL：03-5821-3366


WEBサイトからもお問い合わせできます。


https://www.skypaktours.co.jp/



《取り扱い旅行会社を大募集中》


弊社にて企画・制作いたしました募集型企画旅行のパンフレット商品を代理販売していただける旅行会社様を募集しております。全旅クーポン会員様なら「全旅クーポン」での精算も可能です。


詳細につきましては、下記までお気軽にお問い合わせください。



スカイパックツアーズ株式会社　東京本社


TEL:03-5821-8551





【WEB予約限定】ダイナミックパッケージ『たす旅』にて先トクキャンペーン実施中！最大40,000円引きの期間限定クーポンを使っておトクに旅しよう！お安い航空運賃は早い者勝ち♪今すぐご希望のご出発日でチェック！


『たす旅』は、スカイマークの航空券とホテルを自由に組み合わせて予約できるWEB予約限定の旅行商品です。2026年10月24日（土）帰着分まで、スカイマークの全就航路線で利用可能です。



【キャンペーン概要】


・予約対象期間：2026年2月5日（木）12:00 ～ 2026年2月24日（火）18:00


・旅行対象期間：2026年3月29日（日）出発 ～ 2026年10月24日（土）帰着


・対象フライト：スカイパックツアーズで提供するスカイマーク全フライト


・対象ホテル：全ホテル（ダイナミックパッケージ内で提供するすべてのホテル）



【クーポン内容】


最大40,000円OFFの割引きクーポンを配布します。


旅行代金に応じた割引クーポンを取得して、お得に旅行をお楽しみいただけます。



『たす旅』の特徴


・スカイマーク公式ページ掲載


・航空券とホテルを自由に選択し旅行プランを作成。


・24時間いつでもどこでもWEB上で簡単に予約。


・出発前日の16：59まで申し込み可能。


・スカイマークが就航する全ての路線で利用可能。


・リアルタイムの空席や料金に基づいて最適なプランを提案。





「たす旅」販売中