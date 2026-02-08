【約51％が電気代の見直しを重視】電力会社の切り替えに関する調査

株式会社LOHASTYLE

電力自由化により、電力会社を自由に選べる環境が整っています。一方で、実際に電力会社の切り替えを検討・実施している人はどの程度いるのでしょうか。

そこで、電気・ガス・インターネットの開通窓口「電気ガス開始受付センター」を運営している株式会社LOHASTYLEが、暮らしを豊かにするお役立ち情報メディア「LIVIKA(https://livika.jp/)」にて、電力会社切り替え時の判断基準や比較方法についての調査を行いました。

アンケート詳細はこちら：https://livika.jp/70250/

【調査概要】

調査対象：電力会社の切り替え経験がある方

調査方法：インターネット調査

調査実施者：LIVIKA編集部（自社調査）

調査期間：2026/01/16～2026/01/16

回答者数：105人

※アンケート結果を引用する場合は、「引用：LIVIKA(https://livika.jp/)」と記載し、該当ページのURLをリンクしてください。

【調査内容】

【調査サマリー】

- 電力会社を切り替えたきっかけを教えてください。- 電力会社を切り替える際、どの情報を参考にしましたか？- 電力会社を切り替えた時、何社と比較しましたか？- 電力会社選びにかけた時間はどのくらいですか？- 電力会社の比較は十分だったと思いますか？- 現在契約している電力会社に決めた理由を教えてください。電力会社を切り替えたきっかけは「電気代を見直したかった」が約5割

電力会社切り替えの理由として、「電気代を見直したかった」と答えた人が51.4％で最多でした。次いで「引っ越し」が34.3％となっており、料金面の見直しや生活環境の変化が、切り替えの主なきっかけとなっていることが分かります。

電力会社の切り替えは、料金比較サイトや公式サイトを参考にしている

電力会社の切り替えの際、「料金比較サイト」を参考にした人が42.9％で最も多くなりました。「電力会社の公式サイト」が35.2％で、およそ8割近くの人が公式情報や比較サイトを利用しています。一方で、「SNS・口コミ」や「知人の評判」を参考にした人は少数派でした。切り替え時は、客観的な料金情報を重視する傾向にあるようです。

切り替え時に電力会社を2社比較した人が約4割

電力会社を切り替えた際、「2社と比較した」と答えた人が42.9％で最も多く、次いで「3社と比較した」が24.8％と、多くの人は数社の中から選んでいることが分かります。一方で、1社のみや比較していない人も一定数いました。

約32％の人が電力会社選びは短時間で済ませたと回答

電力会社選びに「1時間～数時間」かけたと回答した人が、32.4％で最多でした。一方で、「1日以上かけた」と答えた人は26.7％と一定数いますが、「30分前後」や「ほとんど調べていない」人も合わせると、短時間で決める傾向がうかがえます。

電力会社の比較は十分だったと感じる人が多い

電力会社の比較について、「十分だった」と回答した人が49.5％で最多でした。「もう少し比較すれば良かった」と回答した人は27.6％で、比較不足を感じる人も一定数います。一方、「比較しすぎて迷った」は15.2％、「比較していない」は7.6％でした。

切り替え先の電力会社を決めた理由は「料金の安さ」が最多

切り替え先の電力会社を決めた理由として、「料金の安さ」と回答した人が60％で最も多い結果となりました。次いで、「キャンペーンや特典」が18.1％、「サポートの充実」が11.4％と続いています。この結果から、コスト面を最優先に電力会社を選んでいることが明らかになりました。

【調査まとめ】

ライフライン一括手続きサービス「でんきガス.net」

- 切り替えの主なきっかけは電気代の見直し- 約4割の人が切り替え時に料金比較サイトを参考にしている- 切り替え時に2社と比較した人が約40％- 電力会社選びは1時間～数時間かかったと回答した人が最多- 半数の人が電力会社を十分に比較できたと回答- 「料金の安さ」を重視して切り替え先を決めた人が60％

でんきガス.net（https://livika.jp/denkigas-net/）は、引っ越しや電力会社の切り替えに伴う電気・ガスの開通手続きをサポートするサービスです。

専門のスタッフが状況やお住まいの地域に合わせて利用可能な電力・ガス会社を提案し、手続きまで一括で対応します。

電気やガスの開通窓口「電気ガス開始受付センター」

電気ガス開始受付センターは、でんきガス.netのサービスを案内・受付する窓口です。電話やWebを通じて、電気・ガスの開通申し込みを承っています。

手続きが手間・連絡先探しが面倒・電話が繋がらないといった負担を減らし、引っ越し時のライフライン手続きをスムーズに進めたい方に利用しやすい条件が整っています。

また、電気は最短即日開通が可能なため、できるだけ早く電気の開通を希望する場合にも便利です。

受付時間は8：00～20：45（土日・祝日も対応、Webは24時間受付）、営業時間外など夜間の受付は翌朝以降に順次折り返し連絡を行います。

電話番号：0120-911-653

Web受付：https://livika.jp/denki/all/

LIVIKA（https://livika.jp/）は"暮らしを豊かにする、快適な情報を"をコンセプトに、暮らしにまつわる情報を分かりやすくまとめているメディアです。ジャンルは「電気・ガス・インターネット」などのインフラから、引っ越し時に役立つ「役所・公共の手続き」など多岐にわたって展開しています。

新しい暮らしには、「不安」や「迷い」「知りたいこと」「知るべきこと」がつきもの。

LIVIKAで検索すれば「新生活」にまつわる情報は全て揃う。

そんなメディアを目指し、引っ越しが「面倒くさいもの」から「わくわくするもの」に変わる情報をお届けしていきます。

